LETAN LONTAN - WONG AHMEE : Souvenirs du nouvel an en Chine

Wong Ahmee, bientôt 89 ans, a quitté sa province du Meixian en Chine, il y a presque 66 ans, pour s’installer à Maurice. Il nous accueille dans sa demeure nichée au cœur d’un quartier dépeuplé de Port-Louis, non loin de Vénus. Avec ferveur et nostalgie, Wong Ahmee nous raconte letan lontan, les us et coutumes de son clan, et égrène les souvenirs saccadés du nouvel an fastueux, tel qu’il était célébré en Chine.

Wong Ahmee est né le 18 septembre 1929. Ce fils unique ne garde que de bons souvenirs de son enfance et de son adolescence au sein de son habitation du Meixian. Dans une langue qui est à mi-chemin entre le kreol et le hakka, il nous invite à revisiter les villages de ce pays dans les années 1940, une terre encore vierge de tout développement. “Pa ti ena koltar, me later partou. Tou zanfan ti pe zwe ansam. Nou ti form parti klan Siang Wong”.

De la vaste lignée des Siang, mais appartenant au clan des Wong, sa famille et les autres du même nom habitaient tous la même terre, perdue au cœur d’une végétation luxuriante, nichée au cœur des montagnes et bordée de rivières. Selon toute vraisemblance, les autres membres de la même lignée vivaient dans des recoins plus éloignés de la même province. Dans cette habitation paysanne, chacun cultivait sur sa terre des denrées comme du riz, de la patate, du blé et d’autres légumes. Les autres provisions, s’il en fallait encore, on allait les acheter une fois toutes les deux semaines au marché, dans un village plus reculé.

Au sein de son habitation, le nouvel an était aussi folklorique qu’à Maurice, mais avec des coutumes plus ancrées et prononcées. “Lavey lane, tou lakaz kwi bel bel manze, koson, sosis sinwa, poule.” Après le repas, vers minuit, on se dirigeait vers la pagode de l’habitation, que Wong Ahmee décrit comme “enn ti lakaz kot tou dimounn reinir pou fer servis e onor vie dimounn”. Et que dire des pétarades, “kot boukou net sone. Kan leve gramatin, partou papie rouz”. Sans savoir pourquoi, parce qu’il ne s’y est jamais intéressé ou qu’on ne lui en a jamais rien dit, “petar la ti baye apre de-trwa zour”.

Des poulets géants.

La veille de l’an, c’est toujours l’euphorie des enfants, “kinn gagn linz nef pou al kot fami landime. Sak tifi kinn marye al kot so mama e amenn gato”. Il ramenait avec plaisir les délices préparées la veille pour faire plaisir à la famille. On distribuait gato lasir à tout le monde; toutefois, gato poutou, zinzi et autres étaient réservés aux familles proches.

Dans le clan des Siang Wong, on rapportait aussi des cuisses de poulets à ses proches, “enn par fami”, tient à préciser l’octogénaire. Mais pourquoi une cuisse uniquement ? Tout simplement parce que les poulets qu’on élevait étaient énormes, “pa kouma ti poule dan Moris”. Wong Ahmee nous met dans la confidence des poulets géants, obtenus sans dopage ou produits chimiques. “Depi poul la enn pousin, nou fini ouver so vant avek enn kouto e tir enn lagrin dan so lekor. Kan extrer sa ki zot vinn gro, sinon res piti piti. Pa boukou dimounn ki konn sa.” Les poulets, préparés presque six mois à l’avance en vue du nouvel an chinois, étaient nourris de riz et de maïs. “Nou prepar zot plizir mwa avan, koumsa nou ena nou poule pre pou lane.”

Après le déjeuner en famille, composé d’une table garnie de quatre à cinq plats, arrivait enfin le moment le plus merveilleux. Les enfants recevaient leur Foong pao, une petite enveloppe rouge contenant de la monnaie, et non des billets comme aujourd’hui. “Apre sa, pena danse e sante kouma isi. Bann misie zwe domino sinwa, e madam e zenes zwe kart.”

“Lakaz lapay partou”.

De ses souvenirs d’enfance qui s’estompent un peu plus chaque jour, Wong Ahmee se rappelle encore comment, après une semaine, “bann dragon sinwa ti pe pas dan tou lakaz”. C’était un événement que tous les enfants attendaient avec impatience.

Comme tant d’autres, son père a fait partie de la vague d’immigration vers des terres de fortune dans les années 1920. Il s’est retrouvé à Maurice où il a ouvert enn laboutik sinwa à Dagotière. À l’âge de 22 ans, Wong Ahmee reçoit une missive de son père, qui l’exhorte à le rejoindre pour travailler. Aventurier et en quête de nouvelles découvertes, il se lance sans aucune appréhension dans une traversée en mer de presque vingt jours pour rejoindre l’océan Indien. Ce premier voyage se passera très bien. Ce qui n’est pas le cas de ses autres compagnons, qui avaient le mal de mer et ne cessaient de vomir.

M. Ahmee se souvient avant tout comment l’île Maurice d’antan était “ranpli lakaz lapay partou, mem pa an tol”. Mais également de laboutik sinwa. “Tou dimounn dan landrwa ti pe aste avek nou. Nou ti ofer boukou fasilite e donn kredi”. Ses passe-temps de l’époque : “al get sinema dan Porlwi san konpran ki pe dir” et aller s’approvisionner en provisions dans les kwon du quartier chinois.

“Gete kot ena tifi”.

Après cinq ans aux côtés de son père, il ouvre sa propre boutique à Bambous. Un an plus tard, il rencontre son épouse, une belle Sino-Mauricienne de la capitale. Une rencontre “dapre letan lontan. Dimounn fer koze marse e gete kot ena tifi. Garson amenn souverin (pièce en or), e si tifi ek so fami kontan, nou al de lavan. Nou’nn frekante 6 mwa”. Wong Ahmee adopte la religion de sa femme et ils se marient en grande pompe en 1966 en la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis. De cette union naîtront trois fils, Avi (aujourd’hui âgé de 50 ans), Ah Chin (48 ans) et Johnny (40 ans).

Comme le travail ne marchait plus tellement à Bambous, la petite famille déménage pour ouvrir une autre boutique chinoise à Curepipe, non loin des casernes. Entre-temps, elle bâtit une petite maison à Port-Louis. Depuis plus de 25 ans, elle y vit heureuse, bravant les aléas du quotidien.

Toutefois, les habitants de ce quartier naguère très vivant sont obligés de quitter les lieux, se trouvant au cœur d’une zone où des développements importants seront prochainement entamés par les autorités. Un coup dur pour Wong Ahmee, qui a mis tout son amour dans la construction de sa demeure. C’est tout un pan de son histoire qui sera prochainement démoli.