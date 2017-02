LETTRE DU MLC: Ouverture des banques le samedi réclamée

Les affiliés du Mauritius Labour Congress (MLC) plaident auprès du gouverneur de la Banque de Maurice (BoM) pour que les banques opèrent le samedi.

C’est la principale demande formulée par son président, Haniff Peerun, lors d’une correspondance envoyée la semaine dernière au gouverneur de la BoM, Ramesh Basant Roi. Cela, en vue de faciliter les transactions le samedi pour certaines personnes ne disposant pas de carte de débit.

Les raisons avancées pour leur demande de révision d’ouverture des banques sont :

(1) malgré les différents points de guichet automatique (ATM points), tous ne disposent pas de cartes Maestro, Visa, Master Cards ou autres. D’une part, beaucoup n’y sont pas familiers, notamment les personnes âgées et ceux ne sachant pas lire, et d’autre part, rappelle le MLC, certaines banques ont toujours leurs pass books aussi connus comme “carnet la banque.”

(2) Beaucoup doivent prendre des permissions auprès de leurs employeurs pour se rendre à la banque en vue de faire des retraits de même que pour toucher leurs salaires et autres formalités. Et comme beaucoup sont endettés, précise Haniff Peerun, ils doivent se rendre à la banque à plusieurs reprises pour leurs emprunts.

(3) le transfert des pensions, dont celles des personnes âgées, se fait dans les banques et souvent le samedi de par la catégorisation des alphabètes. Cela cause beaucoup d’inconvénients, note Haniff Peerun, puisqu’ils doivent attendre deux jours supplémentaires pour toucher leur pension, les banques n’étant pas ouvertes le samedi. “Taking into consideration the above and especially when Mauritius is proclaiming to move towards an economy 24/7, we believe that opening hours /days of banks should be reviewed, as financial institutions that gear the very financial economy cannot operate on a specified time and days”, peut-on lire.

Ainsi, le MLC propose que les banques opèrent le samedi, que certaines banques le soient sur un “roaster basis” durant le week-end, comme c’est le cas, notamment, pour des pharmacies et stations service. Des transactions interbancaires devraient aussi être applicables, comme c’est le cas avec les retraits aux guichets automatiques.