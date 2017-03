Lettre à mes élèves

« Vous le savez déjà: le paradis n'est pas encore pour demain. L'Apocalypse non plus. » Jean D'Ormesson.

Mes chers élèves, on vit une drôle d'époque, ne trouvez-vous pas?

Au fond, je sais bien que vous vous posez beaucoup de questions; je devine bien un certain désarroi chez vous, une incompréhension, une incrédulité face à ce monde où les frontières et les repères sont brouillés.

Je l'ai bien perçu il y a quelques jours en classe quand on débattait des dilemmes liés à l'éthique dans le monde des affaires et dans celui de la politique (bien que les deux aujourd'hui sont imbriquées et que cela est dommage et dommageable pour notre société).

Je sais bien que vous ne comprenez pas les soubassements de l'affaire Sobrinho, de celle associée à la fille de notre Speaker; vous vous demandez comment des ministres ou des députés peuvent prendre la défense d'un homme d'affaires et s'associer à sa démarche avec autant de désinvolture. Sont-ils dans leur rôle ?

Vous ne comprenez pas non plus comment et pourquoi il est possible que notre Premier ministre soit encore en attente d'un verdict de la cour qui pourrait l'envoyer en prison. Un Premier ministre ne devrait-il pas être au-dessus de tout soupçon, un honnête homme dans l'absolu ?

Je sais, la liste des questions est longue par rapport à vos interrogations sur les mœurs de nos politiques. Croyez-moi, elles ne sont pas candides, mais nécessaires.

Mais, j'ai bien senti que vos interrogations vont au-delà de nos frontières et que vous vous demandez comment un Président américain peut envisager froidement de construire des murs, d'expulser des gens ou de refuser d'accueillir des réfugiés fuyant leurs pays en guerre; je sais bien que vous vous posez des questions sur Geert Wilders qui déclare ouvertement vouloir interdire le Coran et expulser les musulmans du territoire hollandais; je sais bien que vous vous demandez comment, en France, quelqu'un mis en examen pour détournement de fonds publics, peut se permettre l'indécence de se présenter aux élections présidentielles.

Tout cela semble aller à l'encontre des valeurs que la religion, la famille et l'école vous transmettent depuis votre plus jeune âge. Tout est contredit dans les faits par les actions de nos décideurs et des dirigeants du monde. Et je vois bien votre trouble; je vois bien que vous ne situez plus la ligne de démarcation entre ce qui vous semble bien et ce qui vous semble mal.

Tout cela, mes amis, toute cette atmosphère délétère, ce brouillage des repères qui fait que nos députés en oublient le sens des priorités et boudent leurs repas pas assez gastronomiques à leur goût, quémandent de nouvelles berlines en guise de récompense pour des responsabilités non assumées, tolèrent des discours ouvertement racistes tenus au cours de cérémonies religieuses, trouvent naturel d'avoir comme priorité de gérer leurs entreprises et de se préoccuper de leurs intérêts personnels au lieu de s'occuper des affaires de la cité, tout cela, mes amis, tout cela qui fait que l'air du temps est pernicieux, tout cela vous pousse à vous poser la question: est-ce que tout cela est naturel? Est-ce que tout cela est la norme, est-ce que c'est ainsi que le monde fut, est et sera?

Votre désarroi est palpable.

Vous vous demandez aussi: est-ce que le monde a toujours été ce monde où les inégalités croissent, où le dérèglement climatique menace tout l'écosystème; un monde où l'intolérance envers l'autre, le repli identitaire s'institutionnalisent et sont assumés ouvertement dans le discours politique; un monde où, à Maurice, nos politiques font exactement le contraire de ce qu'ils ont promis, où ils semblent se moquer éperdument de l'opinion de la masse, où, à travers leurs discours et leurs mensonges, ils démontrent le peu de cas qu'ils font de la perception des gens, de leur intelligence et de leur capacité, - de votre capacité aussi, vous les plus jeunes - , à identifier leurs incohérences, leur incompétence, leur inculture, leur mépris des autres; à discerner le vrai du faux, le réel et les apparences.

Oui, un autre monde a existé. Des hommes d'honneur ont existé. Aujourd'hui cela paraît désuet. Et on se moque de vous et de vos questions naïves. On vous dira: plus tard tu comprendras.

J'aimerais tellement être en train de caricaturer. Le drame, c'est que tout cela est avéré. On se moque de nous. On se moque de l'avenir de la planète. On se moque de votre avenir. On se moque de vous. En toute impunité.

Et je sais que cela vous trouble et que vous avez du mal à vous situer. À savoir ce qu'il faut penser. Ce qu'il faut faire. Vous êtes en quête de repères, de certitudes, de valeurs, de principes, et le triste spectacle du monde vous offre le contraire de tout ce que vous êtes en droit d'attendre.

Les adultes disent souvent de votre génération qu'elle est inculte, narcissique, superficielle, indifférente aux enjeux du monde contemporain, incapable d'esprit critique, incapable de se révolter, engluée dans le souci du paraître et de l'avoir.

Ne les écoutez pas: ils se contentent de décrire ce qu'ils sont eux devenus, pris dans un système politico-économique qui méconnaît les valeurs de solidarité et qui valorise l'argent roi et les intérêts privés au détriment des intérêts communs. Ce système les a déshumanisés et le monde est devenu un grand marché où tout est monnayable: le ventre des femmes, le droit à la santé, à une éducation décente, les passe-droits, un poste de ministre, la paix dans le monde. Les intérêts économiques individuels ont tout pourri et l'homme contemporain est malade, la démarche gangrenée par le pouvoir et l'argent.

À vous parler tous les jours, je vois bien que vous êtes en quête de sens, que, dans votre candeur, des vertus telles que la fierté, le courage, le raffinement, la culture, l'altruisme, l'honneur, le sens de l'état, vous parlent encore, vous interpellent, vous font rêver. Et vous vous demandez si ces vertus n’ont jamais existé ou existent toujours chez nos contemporains.

C'est malheureusement la tragédie que nous vivons ici comme ailleurs: les élites qui nous dirigent nous mentent sans vergogne au quotidien. Non, ils ne nous disent pas ce qu'ils sont, en quoi ils croient vraiment.

Ils communiquent. C'est du marketing. Ils nous disent ce que nous voulons entendre. Pour qu'on les élise. Au pouvoir, leur démarche est tout autre: ils nous trahissent et trahissent leur parole au quotidien. L'état du monde, la déliquescence sociale et politique dans notre île sont la conséquence de ces trahisons.

Vous savez ce que vous diront les grandes personnes? Que le monde est ainsi fait. Qu'on n'y peut rien. Qu'ils sont tous pareils. Puis ils vous diront qu'on peut toujours essayer d'être honnêtes. Mais vous sentirez bien qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils seront trahis par leurs actes. À leur échelle, ils essayent aussi de profiter du système tout en pestant contre ces ministres voleurs, tout en affirmant avec conviction qu'il faut du changement. Mais on saura acheter leur vote, leur silence comme leurs âmes.

Et tout cela vous influence aussi. Je sens bien la tentation du cynisme. Je sens bien que vous vous dîtes pourquoi pas. Après tout: les parents, les politiques sont vos modèles. Et puis, vous avez du mal à croire que vous pourrez changer les choses. À quoi bon d'ailleurs. Il est déjà si difficile de vous assurer à vous-même un devenir décent. « Moralite pa ranpli vant » avait dit un de nos Premiers ministres. Ils roulent dans de grosses bagnoles et ont tous les privilèges, nos décideurs. Il est tentant de faire partie des élus, du cercle des initiés, de ceux qui profiteront du système.

Nous en avons discuté en classe. Avec le dérèglement climatique qui s'accentue, avec la croissance des inégalités, la crise migratoire, la montée des extrêmes, avec la folie des transhumanistes qui prétendent tout simplement redéfinir l'humain, nous vivons une période où c'est l'humanité qui se trouve à la croisée des chemins.

Nous allons être confrontés à des bouleversements intellectuels, spirituels, économiques, sociaux, identitaires d'un tel ordre que...vous savez quoi?

Je vous envie...

Oui, je vous envie. Car, mes amis, le devenir du monde, comme le devenir de notre île sont entre vos mains. Du choix que vous ferez entre la candeur et le cynisme, entre abdiquer et adhérer au discours ambiant et la révolte, entre accepter les choses telles qu'elles sont et continuer à vouloir changer le monde, entre le défaitisme et l'espérance, entre la croyance qu'on a atteint la fin de l'Histoire et vouloir écrire une nouvelle page, entre le nihilisme contemporain et le rêve d'un monde plus juste, entre la soumission et l'engagement, de ces choix-là découlera le devenir du monde. Entre le paradis et l'Apocalypse.

Et ce choix sera le vôtre. Oui, je vous envie car cela est un privilège.