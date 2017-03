LETTRE OUVERTE AU CHEF JUGE—CARTE D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE: Je ne me rendrai pas au centre de conversion

Cette lettre vous est adressée en tant que co-responsable (avec les autres juges) de la justice de la République de Maurice. Une rencontre de tous les juges de la Cour suprême s’impose quand le besoin se fait sentir. Vous avez ce pouvoir en République. PERSONNE ne peut vous nier ce droit. Le besoin se fait sentir NOW.

Liberticide, ce qui se passe dans les centres où l’enregistrement se fait pour l’octroi de la nouvelle carte d’identité. Je ne m’y présenterai pas, me sentant protégé par la Section 1 de notre République.

Ma position est la suivante : d’une part, si un citoyen donne volontairement ses empreintes digitales pour avoir la nouvelle carte, il doit y consentir en écrit. C’est sa liberté et il jouit du droit qui en découle, incluant la liberté de ne rien donner aussi. D’autre part, les autorités ont l’obligation de 1) lui donner la nouvelle carte avec ou sans ses empreintes digitales; et 2) de lui remettre un document (s’il soumet son empreinte digitale) qui garantit que les informations biométriques contenues dans sa carte ne seraient ni préservées ni transférables lors de sa présentation et en indiquant dans quelles circonstances les données biométriques seront utiles et utilisées sur présentation de sa carte. C’est si simple.

Pour ma part, je ne me rendrai pas dans ces centres où l’on réduit les gens à des choses pour me soumettre à un exercice de soumission volontaire. Je suis culturellement un insoumis. Pour des raisons qui émanent du Droit (donc juridiques), de la nature d’une République (donc constitutionnelles), de la philosophie libérale (donc acceptées par la majorité de la population pour la valeur absolue qu’elle donne à la liberté de la personne), de la nécessité objective d’avoir une telle carte d’identité pour remplacer celle que j’ai déjà (donc de son utilité pratique), et de ma confrontation ouverte avec l’arbitraire (donc de ma position politique)… Tout est dit.

Mais tout n’est pas terminé. J’ai déjà une carte d’identité et elle est suffisante pour mon identification par ma photo et ma signature. Je me prépare donc à des actions en cour ou autrement, si on me poursuit ou si on me prive de mes droits (transport gratuit, pension, passeport, accès à l’hôpital, accès aux banques, liberté… etc.) Beaucoup de luttes donc en perspective. Les autorités doivent respecter la liberté de la personne humaine.

Tout n’est ni compris ni justifié. Je vous demande de considérer les questions suivantes :

1) Si le judiciaire a jugé que « the storage and retention of fingerprints and other personal biometric data collected for the purpose of the biometric identity card of a citizen » sont anticonstitutionnels sous la Section 9 (1) de notre Constitution, comment peut-il statuer que cette imposition devienne constitutionnelle dès lors que le stockage et la rétention de ces données sont conservés dans la carte uniquement, alors que celle-ci est une carte à utilisation publique, qui doit être présentée obligatoirement dans certaines circonstances. Quelle est la différence entre déposer ses bijoux de famille dans un coffre en banque et dans un coffre à la maison, si dans les deux cas ils peuvent être volés. PERSONNE ne peut m’assurer que ma carte ne sera pas “piratée” pour des raisons précises ; surtout politique et étatique. Même l’armée américaine n’est pas protégée du piratage informatique.

2) Quelle serait l’utilité de stocker mon empreinte digitale dans ma carte d’identité quand UNIQUEMENT ma signature et ma photo seront utilisées ? Si on a besoin de mon identification par mon empreinte digitale, il est clair qu’il me faudra donner continuellement mes empreintes (utilisant des machines qui existent déjà et qui attendent d’être vendues par des spéculateurs sans vergogne) pour le besoin de comparaison à des fins de confirmation d’identification.

3) Que l’on me donne une raison, pourquoi on doit être obligé de prendre cette nouvelle carte ALORS que l’on vous demande la permission de prendre votre empreinte digitale. C’est ce paradoxe qu’il faut résoudre. Dans la logique des choses, on sera OBLIGÉ de donner son accord. Comment concilier PERMISSION et OBLIGATION. Cette « permission-obligatoire » est plus grave que des données biométriques. A-t-on déjà vu une telle aberration en République. On se fout de la liberté de ma personne et de mon intelligence ?

4) La Section 9 (en soi et comme référence) de la Constitution n’a RIEN à voir avec la carte d’identité. Si tel avait été le cas, une telle interprétation aurait été en flagrante contradiction avec la Section 1. En sus de cela, le judiciaire n’a-t-il pas galvaudé dangereusement le terme « public order » ? N’ouvre-t-il pas la voie à tous les abus possibles ? C’est par des faiblesses semblables émanant du judiciaire que le nazisme s’est imposé en Allemagne, et que l’on retourne à l’esclavagisme en transformant la liberté de la personne en chose, en meuble… Vous êtes tenus de préserver l’indépendance du judiciaire et de protéger la nature de la République.

Je souscris à la position d’Emmanuel Blackburn (page Forum du Mauricien – 24 mars 2017), quand, se référant au Privy Council, il invoque que cette instance a ignoré le contexte mauricien. J’irai plus loin. Le Privy Council ne peut jauger la nature d’une République puisque c’est une instance relevant de la monarchie. À part la courte période de la première révolution anglaise (1642-1653) et la Glorieuse Révolution de 1688, l’Angleterre ne connaît RIEN de la nature d’une République et a sans aucun doute une aversion de la culture républicaine. Le Brexit n’est qu’une indication. D’où l’importance de la réaction de notre judiciaire.

25 mars 2017