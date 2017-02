LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR DE L'INDEPENDENT BROADCASTING AUTHORITY : Comme une menace à la sécurité publique

En tant que patriote je me vois dans l'obligation de faire part de mon indignation quant aux propos tenus par Monsieur Virendra Ramdhun jeudi soir diffusés en live à la télévision nationale et repris par des radios privées vendredi 24 février 2017.

Je considère ses propos comme une menace à la sécurité publique et en même temps une discrimination en soulevant que ceux habitant dans les régions urbaines sont perçus d'un autre regard par rapport aux décisions du pays.

Je souhaite que vous meniez une enquête et que vous prendrez les mesures appropriées à cet effet.

Je vous remercie d'avance en espérant que vous allez prendre mon courriel en considération. Je reste disponible si vous souhaitez m'entendre à ce sujet.

Merci.

GUILLIANO MÉYÉPA