LETTRE OUVERTE AUX PATRIOTES: Au nom du Père, du Fils et des Malsains d’esprit

Si je me tourne vers vous aujourd’hui, c’est parce que ces 100 dernières heures ont été le catalyseur d’un recul considérable de l’éthique et de la démocratie populaire à Maurice. En effet, les événements politiques qui secouent la République ces jours-ci vont dans la continuité de l’instabilité dont a été témoin le pays depuis début 2015, avec deux ministres pris dans des scandales dorés et multicolores, avec les vagues causées par le procès lié à l’affaire MedPoint, avec les tiraillements internes entre ministres et conseillers de même qu’avec le départ du Parti Mauricien social démocrate (PMSD) des rangs de la majorité. En deux ans, le pays est resté et demeure en suspens politiquement, chose qui m’inquiète profondément, car l’objectif de faire de Maurice un pays à hauts revenus s’amenuise au fil du temps.

En tant que jeune citoyen et patriote de la République de Maurice et en tant qu’ancien membre du Mouvement socialiste militant (démission en juin 2016), je tiens à condamner le dédain avec lequel la passation de pouvoir entre Jugnauth père et Jugnauth fils a été faite. En évitant une conférence de presse et en ne mentionnant aucune raison particulière pour justifier sa démission du poste de Premier ministre, sir Anerood Jugnauth a, selon moi, fait preuve d’un manque d’égard impardonnable envers notre peuple. Et si je fais appel à vous aujourd’hui, concitoyens, politiciens, journalistes et intellectuels mauriciens, c’est parce que la mainmise d’une seule famille sur l’État m’interpelle au plus haut point et que cette dernière accentuera la perception de partialité avec laquelle le pays est géré.

Nous ne nous en rendons peut-être pas compte aujourd'hui, mais l’Assemblée nationale abritera à présent un fils, un père, un beau-frère et une tante, tous issus de la même famille. La perception de partialité était déjà présente. À titre d’exemple, il serait intéressant de savoir si la police a, à ce jour, pris la peine de vérifier des allégations émises sur une bande sonore en décembre 2014 sur laquelle quelqu’un prétend qu’un membre de la famille Jugnauth consomme de la drogue, livrée prétendument par un proche. Y a-t-il eu enquête à ce sujet jusqu’ici ? Dans le même registre, l’on pourrait se demander où se trouve le rapport sur les courses hippiques datées de la période 2013/2014.

Et aujourd’hui, sans la moindre consultation populaire, l’on nous impose un nouveau Premier ministre. De ce fait, celui qui sera debout en face du mat, au Champ-de-Mars, le 12 mars 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance de Maurice, sera le seul Premier ministre à ne pas avoir été plébiscité par la nation mauricienne en tant que tel. À défaut d’être un honneur, cet événement risque d’être une horreur pour le pays. Un Mauricien digne de ce nom a-t-il le droit moral de laisser une famille entacher l’Histoire de notre pays à ce point ?

Il est inconcevable qu’au XXIe siècle, un pays se disant démocratique et dont la classe politique se prétend démocrate, se laisse gouverner de façon quasi monarchique, non digne d’une époque révolue. Le MSM et le ML, à travers leurs actions au sein du gouvernement actuel, semblent plus enclins à causer une révolution qu’à apporter l’évolution qu’elle avait tant promise au peuple. En effet, mis à part l’augmentation de la pension de vieillesse, les autres projets prioritaires phares, dont la concrétisation, avaient été promis pour les six premiers mois de la prise de pouvoir de l’Alliance Lepep se font toujours attendre. Pire, le présent gouvernement inaugure et lance les projets que le peuple avait refusé de cautionner lors des élections de décembre 2014, comme le Bagatelle Dam ou encore le projet de métro léger. Les nouveaux projets annoncés par l’Alliance Lepep ont tous pris du plomb dans l’aile : Heritage City ou encore Dubai Ports World. On nous impose, à la place, un spectacle politique des plus dégoûtant et déroutant, en quasi-permanence.

Sir Anerood Jugnauth, pour ajouter l’injure à l’insulte, a usurpé la prérogative de la Présidente de la République, le samedi 21 janvier, quand il a annoncé que ce serait Pravind Jugnauth qui lui succéderait. N’est-ce pas exclusivement la présidence qui est apte à déterminer celui qui détient la majorité au parlement ? La désignation de Pravind Jugnauth comme héritier du poste de Premier ministre par sir Anerood Jugnauth, avant même que la présidente ne se soit prononcée à ce sujet, accentue la perception d’un plan de succession dynastique mis en place bien avant le 21 janvier dernier, et possiblement bien avant décembre 2014. Il est légitime, aujourd’hui, de se demander si cette mascarade ne remonte pas à 2012, quand Anerood Jugnauth avait quitté son poste de président de la République pour retourner dans l’arène politique. Était-ce un plan qui avait pour but principal ou unique de promettre tout et n’importe quoi à la population afin d’accéder au pouvoir pour ensuite le donner à son fils sur un plateau, comme un père offre un bonbon à son enfant ? Jugnauth père l’a-t-il fait parce qu’il sait que Jugnauth fils n’a pas les traits de caractère d’un vrai Leader et de chef d’État ? Cette possibilité représente l’une de mes nombreuses craintes liées à l’intronisation du fils Jugnauth au pouvoir.

La sphère nauséabonde qui entoure Pravind Jugnauth, tels les tentacules asphyxiants d’une pieuvre gourmande, aura le champ libre maintenant que le fragile rempart d’un sir Anerood Jugnauth, otage de son âge, de son amour paternel et du Sun Trust, s’est mis en retrait. La crainte que d’autres, notamment Choomka, Trilochun, Yerriah ou Gooljaury, ne poussent comme des champignons autour des institutions et de la caisse de l’État est bien réelle.

C’est pour ces diverses raisons que je fais appel à tous les patriotes de la République de Maurice, quels qu’ils soient, afin qu’ils s’unissent et se mobilisent sur une plate-forme commune pour dénoncer cette prise d’otage dynastique du pouvoir et de réclamer la tenue de nouvelles élections générales avant le 12 mars 2018, date du 50e anniversaire de l’indépendance du pays, afin de préserver la pureté de notre Histoire. Il en va également de nos valeurs, de notre démocratie et de l’éthique.

Face à ces moments troubles de l’Histoire de Maurice, il nous faut nous solidariser afin de barrer la route à ceux qui sont en train de plonger le pays dans l’instabilité économique, politique et sociale sur le plan local tout en ternissant la réputation de la République au niveau international.

Que la présidente de la République soit mise devant ses responsabilités de garante de la Constitution et de citoyenne intellectuelle, elle qui l’est plus qu’elle n’est une nominée politique. Que la désapprobation du peuple concernant les récents événements au sommet de l’État ne le laisse pas insensible et qu’elle réagisse en conséquence.

Que les jeunes prennent pleinement conscience qu’ils récolteront tous les effets et méfaits de l’irresponsabilité des responsables nationaux actuels s’ils restent les bras croisés. La complaisance est le poison de la véritable croissance. La jeunesse a le potentiel de changer notre pays pour le meilleur ; il l’a déjà fait par le passé à travers la révolution estudiantine. L’ampleur de la drogue, de l’alcool, des violences physiques, le manque de création d’emplois soutenus et l’absence de perspectives d’avenir concrètes suffisent comme raison pour sortir de la torpeur et de prendre le taureau par les cornes.

Que les politiciens responsables s’unissent, malgré leurs différences, autour d’une mission commune, en tant que simples citoyens, pour mettre les moyens et ressources dont ils disposent afin que tous les patriotes qui s’insurgent contre ce coup d’État dynastique puissent s’élever et s’exprimer, à travers l’île. Leur notoriété peut et doit aider à rassembler tous les citoyens qui s’opposent à cette transgression de la démocratie. Je lance un appel aux députés de l’opposition pour qu’ils ne démissionnent pas de l’Assemblée nationale car cela rétablirait la majorité de trois-quarts que recherche le gouvernement et leur laisserait une voie royale/dynastique afin de réaliser leurs moindres désirs. L’heure est trop grave pour que vous songiez à de purs calculs politiques ou jeux d’alliances pouvoiristes. Il faut d’abord renforcer l’équilibre au sein du parlement et cela ne sera pas réalisable sans une union d’opposition parlementaire. Cette même union, associée à a la société civile, nous permettra de sauver ce qu’il reste de positif à Maurice.

Que les intellectuels, dont les légistes, prennent position afin d’éclairer la population sur les éventuelles modifications à apporter à notre Constitution afin d’approfondir notre démocratie et de mieux la sécuriser contre ce type d’attaques. Est-il possible pour sir Anerood Jugnauth de démissionner du poste de Premier ministre tout en restant député ? Pourquoi n’est-ce pas le vice-Premier ministre qui prend le relais quand le Premier ministre abdique ? Cela vaut-il la peine d’avoir un/des vice-Premier ministre(s) ? Voilà certaines questions qui méritent aujourd’hui d’être débattues, tant par la population que les intellectuels afin de trouver des solutions efficaces.

Que la presse et tous ceux qui en font partie mesurent le poids de la responsabilité que leur confère leur profession et qu’ils soient les porte-voix de la vérité, du bien et de la raison. Que la presse mauricienne soit l’outil de pression qui aide à conscientiser cette population confuse, quelques fois aveuglée par fanatisme, sur les enjeux d’un tel changement non conventionnel à la tête du pays.

Enfin, que chaque Mauricien, dont l’amour pour l’île Maurice ne connaît pas de frontières, n’ait plus peur et s’exprime ou se batte, selon ses moyens et à sa façon, au nom de la liberté d’expression, de notre dignité nationale et du respect de nos convictions. Malgré nos origines différentes, nos aïeuls se sont battus ensemble afin de bâtir la société mauricienne d’aujourd’hui. C’est de cette unité productive qu’est née notre réputation internationale de « paradis sur Terre ». Aujourd’hui, une poignée d’impérialistes locaux tentent d’imposer à 1,3 million de Mauriciens ce qui leur plaît et quand il leur plaît. C’est à chacun d’entre nous de réaliser que l’heure est grave et que nous ne pouvons plus être de simples spectateurs dans une salle de cinéma où les acteurs sortent de l’écran pour braquer de véritables armes sur chacun d’entre nous alors que c’est nous qui payons, à travers la taxe, ces mêmes acteurs. L’île Maurice est victime d’une instabilité politique permanente depuis 2014 ; ça suffit !

Le pays ne peut pas se focaliser constamment sur la politique de bas étage alors que nous sommes au bord de la rupture au niveau du taux d’endettement national, que la drogue ronge notre société, que des défis énormes se posent à notre secteur financier suite à la fin du traité de non double imposition avec l’Inde, que la fourniture d’eau est exécrable et que la fourniture électrique n’est pas fiable. Il nous faut tous mettre un terme à l’incertitude politique afin de restaurer la confiance au niveau local, pour que notre blason au niveau international soit redoré ; il en va de la survie de notre économie.

Je signifie, par la présente, mon intention d’être partie prenante de toute plate-forme citoyenne neutre et nationale afin de sauver le pays et je suis disposé à rencontrer, collaborer et aider tous ceux qui sont prêts à aider le pays à se tirer d’affaire, au-delà d’enjeux purement politiques, et exclusivement par souci et amour pour mon pays. Je compte sincèrement et humblement sur les différents récipiendaires de cette lettre ouverte afin qu’ils suivent le pas et aident les autres à en faire de même.

Notre salut réside au plus profond de chacun d’entre nous ; à nous de le faire jaillir.