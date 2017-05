Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française

Monsieur le président,

Je m’appelle Quentin Michaël, je suis étudiant en Master 2 de Diplomatie à Sceaux, j’ai 23 ans, et je suis l’un de vos plus fervents militants. J’ai suivi, depuis le 6 avril 2016, l’évolution extraordinaire du mouvement En Marche ! que vous avez fondé dans l’objectif de changer les choses. D’abord intéressé, je fus rapidement convaincu par l’importance de la démarche que vous entrepreniez, et je vis, dans le projet que vous portiez, des valeurs que je ne cessais de chercher et que nulle part je ne trouvais en politique : la bienveillance, le dépassement des clivages, le pragmatisme, et les priorités à suivre non pas pour servir les intérêts d’un parti, mais pour servir les intérêts d’un pays. Notre pays.

Quelle fierté de vous voir, le 7 mai au soir, marcher sur l’Ode à la Joie de Beethoven, symbole fort d’une Union européenne à bout de souffle en France. Quelle fierté de voir qu’il y a encore 66,1% des Français qui s’opposent de manière ferme et définitive aux idées noires du Front National. Les mots de Jacques Chirac résonnent encore lorsqu’il disait que « tout, dans l’âme de la France, dit non à l’extrémisme » (1). Ce même Jacques Chirac qui avait pourtant commis cette erreur impardonnable de ne pas remercier ceux qui avaient abondé aux urnes pour contrer le poison frontiste, premier écueil que vous avez justement évité.

Alors Monsieur le Président, je vous le dis, je suis fier et pourtant, je ne vous envie pas. Je ne vous envie pas parce que le contexte politique en France est grave, et que la responsabilité qui vous incombe est énorme. Paul Ricœur le disait avec justesse, « le fatalisme, ce n’est personne ; la responsabilité, c’est quelqu’un » (2) : avec ces 66% vous avez exclu le fatalisme, mais la responsabilité, c’est vous. Et tout le monde vous attend au tournant pour vous l’envoyer en pleine figure. Ils sont nombreux ceux qui vous ont dans le viseur, vous qui, à 39 ans, avez su remporter cette bataille si symbolique. À leurs yeux, cette bataille n’est que le début d’une longue guerre et les cyniques, les pessimistes, et les conservateurs sont tapis dans l’ombre, en embuscade, chauffés à blanc pour déstabiliser les règles de la démocratie et assurer votre perte aux législatives et dans les cinq années à venir.

Ces personnes, vous ne les connaissez que trop bien, et vous savez leur tactique qui n’a, au cours de ces dernières années, jamais changé. Au lendemain de votre élection, les commentaires vont déjà bon train sur les réseaux sociaux, au point d’en dégoûter plus d’un de l’expérience Facebook ou Twitter. « Ça en dit long sur les névroses françaises » oserais-je reprendre de votre bouche lorsque vous parliez de la facilité avec laquelle se créaient des scandales sur des phrases sorties de leur contexte. Mais vous voyez, Monsieur Macron, cette haine, cette France, qui se fustige, ce pessimisme ambiant qui plombe la France moderne, c’est le cœur du mal-être français qui nous habite et qui vous habitera jour et nuit. En écoutant vos discours dans lesquels vous analysez avec justesse et pédagogie ce qui ne fonctionne plus aujourd’hui, je ne peux m’empêcher d’espérer que vous ne manqueriez pas à votre parole, et que vous pensiez au plus profond de vous chacune des choses que vous dites. Vous savez, Monsieur le Président, moi je ne suis pas, comme beaucoup, un analyste politique à la Machiavel, où il y a des gentils et des méchants, où le Prince peut mentir à son peuple pour mieux agir, où la morale et l’éthique ne sont que des façades à paillettes pour cacher le visage hideux de la politique authentique. Moi, je suis de ceux qui, comme Aristote, croient en une politique éthique. Je suis de ceux qui reprennent ses mots lorsqu’il dit que « c’est la notion de juste qui introduit un ordre dans la communauté politique » (3). C’est donc plein d’espoir que je me tourne vers vous qui, dans vos discours rassembleurs, avez su me redonner confiance et goût en la politique de mon pays. Car après tout, « le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c’est celui de l’unité, c’est celui de la cohésion », reprendrais-je, encore une fois, des mots de Jacques Chirac.

Vous l’avez dit vous-même, pour y parvenir, la tâche sera immense. Et elle commence dès aujourd’hui, que ce soit dans les gestes symboliques que vous ferez dans les prochaines semaines, dans l’image du Premier ministre que vous désignerez et du gouvernement qui se composera, ou encore dans les efforts de bienveillance et de pédagogie propres au mouvement, que vous devrez afficher pour convaincre de l’intérêt des réformes.

Maintenant que l’élection est passée, les chantiers qui vous attendent sont aussi nombreux qu’ils sont sensibles. Que ce soit sur le terrain du social ou de l’économie, sur celui de l’Union européenne ou de la sécurité intérieure, sur celui de la culture ou de l’éducation, le nombre de réminiscences et de résistances sera très élevé.

Vous avez, jusqu’ici, fait œuvre de cohérence et vous êtes parvenu à tenir une ligne politique qui n’était pas évidente et où tout le monde vous donnait perdant. Mais c’est un jeu à double tranchant, et il faut bien mesurer que les règles de la démocratie française, telles que nous les connaissions, ont été changées à jamais.

Je tiens, par la présente, à vous dire combien les gens sont en colère et ont peur. Le paradoxe français veut que nous fassions bouger les choses, tout en restant dans l’immobilisme. J’attire donc votre attention sur la réforme du travail que vous souhaitez entreprendre dès cet été. La situation doit changer, vous avez raison ; pour autant, ne faites pas comme nombre de vos prédécesseurs, ne vous précipitez pas. Je lisais un article récemment où des représentants des syndicats, dont Véronie Desacq, la numéro deux de la CGT, résumait très bien le mal-être social auquel vous allez être confronté dans vos prochains mois à la Présidence de la République : ce qui compte, « c’est qu’il y ait une concertation, que notre avis soit entendu » (4). Qu’est-ce d’autre qu’un appel au secours, tout bonnement ? Vos prédécesseurs vous ont laissé, je le crains, une nation exsangue, en proie aux plus grandes dissensions internes. Ceux de mon entourage qui vous rejettent le font par une crainte intrinsèque de ce que vous paraissez être à leurs yeux, ce sont des gens qui n’osent plus croire, qui ne veulent plus entendre, et que seuls les discours zélés de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen peuvent convaincre. On leur a tant dit que la mondialisation, c’était pour les riches, que l’économie mondiale, c’est sur leur dos, que les inégalités, on ne peut pas les combattre avec ce milieu dont vous êtes issu et qui représente pourtant une place nécessaire dans notre économie : le Monde des banques et de la Finance.

Comprenez-vous, Monsieur le Président, que vous êtes la dernière chance avant la chute vers le populisme ? Il faudra donc que, par monts et par vaux, vous alliez expliquer votre démarche, que vous preniez le temps de démontrer, comme vous avez su le faire jusqu’ici, combien il est important, ce projet que nous portons. La France, Monsieur le Président, c’est une vieille dame craintive et chétive qu’il faut prendre par la main et qu’il faut accompagner avec douceur et bienveillance. C’est ce qui a caractérisé nos actions jusqu’ici, et c’est ce qui m’a motivé à vous aider en toutes circonstances, et à défendre votre projet auprès de tous.

Je terminerais ce courrier en vous faisant part de mes propres attentes, en tant que militant En Marche !. Fidèle à celui qui vous a reconstruit philosophiquement, Paul Ricœur, vous semblez être parvenu à faire de l’impossible le réel, et sa parole prend vie : « Ce qui arrive est toujours autre chose que ce que nous avions attendu. » Vous avez bouleversé tout le paysage politique lors de cette campagne. Maintenant, il faut la remettre En Marche, cette France, car les mots seuls ne suffiront plus. Et je pense, en particulier, que vous devriez vous tourner avec plus d’insistance vers l’écologie et la protection animale, deux thèmes majeurs aux yeux de beaucoup de gens, dont moi-même, puisqu’il s’agit là de notre avenir. Vous l’avez dit vous-même, « le combat pour l’environnement est avant tout politique » (5) ; je regrette que vous ne l’ayez pas plus souvent apporté au cœur du débat, et je souhaite insérer ces quelques vers du « Conseil tenu par les rats » (6), de La Fontaine, pour vous rappeler l’importance des mots aux yeux de tous :

Ne faut-il que délibérer,

La cour en conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’exécuter,

L’on ne rencontre plus personne.

Alors, pour l’écologie En Marche !, doit-on délibérer ou exécuter ?

Vous avez 5 ans.

Notes

(1)Allocution de Jacques Chirac à l’Élysée, Dimanche 11 mars 2007

(2)P. Ricœur, « Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique » (1994), Le Juste 1, Paris, Esprit, 2001 (1995), p. 60

(3)Aristote, Les Politiques, I, Chap. II.

(4)S. Belouezzane et B. Bissuel, « Les chantiers sociaux à risque du Président Macron », Le Monde, 9/05/2017

(5)E. Macron, Révolution, XO Editions, 2016, p. 93

(6)J. de la Fontaine, « Conseil tenu par les rats », Livre Deuxième, II, Fables