LETTRE PASTORALE 2017 (MORCEAU CHOISI) : Pour une culture de la miséricorde en politique

Dans le monde de la politique, la miséricorde s’exprime dans la pratique concrète du service désintéressé en vue du bien commun. C’est dans ce sens seulement que la politique peut être « la plus haute forme de la charité » comme disait le pape Paul VI. De fait, on ne peut devenir député ou ministre par simple choix comme on devient avocat, médecin, enseignant ou entrepreneur. Pour devenir député ou ministre, on doit être choisi par le peuple et mandaté pour le servir pour un temps. Ces élus sont responsables envers ce peuple qui les a choisis et leur a confié la charge de servir l’ensemble de la communauté, de travailler pour le bien commun du pays et pour assurer les conditions nécessaires au développement humain des personnes. Cette confiance qui a été faite à un député ou ministre est sacrée ; et pour honorer cette confiance, le chemin du service désintéressé s’impose. La miséricorde n’est pas l’attitude du grand chef qui prétend pouvoir régler tous les problèmes en se situant au-dessus du peuple. La miséricorde nous situe plutôt au même niveau que le peuple, comme compagnon qui l’écoute, l’encourage, fait route avec et fait appel à sa participation. La miséricorde invite aussi l’homme politique à descendre « dans la plaine » comme le dit le pape François.

Or, à Maurice comme dans d’autres pays, on voit s’exprimer aujourd’hui une certaine lassitude par rapport au fonctionnement de la politique dans nos démocraties. Les discours politiques de divers bords se ressemblent de plus en plus même s’il y a toujours certaines mesures marginales qui diffèrent. On parle de moins en moins de projet de société, on n’invite plus à réfléchir aux grands enjeux. On se chamaille sur les différentes façons de gérer le quotidien, sans prendre beaucoup de recul.

De plus, des politiciens de tous bords donnent l’impression de reculer devant les mesures courageuses à prendre pour affronter les questions vitales qui touchent à la fois au développement humain et au développement économique – comme par exemple le fossé dangereux des inégalités qui creuse un écart de plus en plus grand entre la minorité des nantis et la majorité des pauvres. Avec les yeux fixés sur leur popularité immédiate ou à court terme, et obsédés par le désir de se faire réélire aux prochaines élections, les politiciens se rendent vulnérables devant les pressions que leur font subir les lobbies financiers ou idéologiques. « Les débats de fond risquent alors de devenir otages de calculs électoraux ». (1)

Par ailleurs, les politiciens subissent aussi quelques fois la pression des technocrates qui revendiquent la possibilité de mettre en œuvre tout ce qui est devenu techniquement possible, rien que parce que cela est devenu possible. Or, un simple débat parlementaire ne suffit pas à donner le recul nécessaire pour arriver à de sages décisions sur des questions aussi complexes et aussi délicates que les manipulations génétiques, la filiation, les soins médicaux en fin de vie, la fécondation in vitro, les mères porteuses. D’où l’urgence de légiférer pour créer à l’île Maurice un genre de « Conseil national de l’Éthique » composé d’hommes et de femmes reconnus pour leur compétence et leur sagesse, et qui puissent statuer sur ces questions vitales pour l’avenir même de l’humanité.

Dans plusieurs pays, comme aussi chez nous, une certaine désillusion s’installe devant nos partis politiques qui ne se renouvellent plus. Ils ressemblent moins à de véritables partis qu’à des clans qui n’ont qu’un seul but : conquérir le pouvoir et y rester. Pour cela, ils nous donnent le triste spectacle d’alliances qui se font et se défont au rythme de leurs intérêts claniques. Une fois arrivés au pouvoir, ils succombent les uns après les autres aux mêmes tentations de clientélisme et de corruption qu’ils avaient critiquées si sévèrement quand leurs adversaires étaient au pouvoir.

Mais les citoyens qui se plaignent ont eux aussi leur part de responsabilité. Lors des élections est-ce que j’ai donné mon vote à un candidat parce qu’il défendait une cause importante pour le pays, ou simplement parce qu’il m’a fait quelques cadeaux durant la campagne électorale et m’a promis des récompenses après la campagne ? Est-ce qu’une fois les élections passées, j’interroge le député de ma circonscription sur l’avancée du programme sur lequel il s’est fait élire ? Ou est-ce que je me contente de le traiter comme un simple « parrain » qui doit me faire avoir un job ou des chaises et des « gâteaux piments » pour la fête que j’organise ?

Finalement, n’avons-nous pas les politiciens que nous méritons ? Et si nous qui les avons élus ne nous intéressons pas aux vrais enjeux de société, comme par exemple une lutte contre la pauvreté qui soit réfléchie, respectueuse des personnes et vise le long terme, comment voulons-nous que nos élus s’y intéressent ?

Il est triste de voir se dévaluer ainsi sous nos yeux le fonctionnement de notre démocratie. De partout s’exprime le désir de voir émerger une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques qui s’engagent avec un certain idéal, avec un projet pour l’île Maurice, qui fassent participer le peuple à la réflexion. Mais le sens du service désintéressé, si nécessaire pour garder une démocratie en bonne santé, ne s’improvise pas. Il doit être cultivé d’abord dans la société civile elle-même pour qu’il puisse bourgeonner et porter du fruit ensuite au niveau politique. Les enjeux sont trop grands pour que nous attendions seulement qu’une nouvelle génération de politiciens nous tombe du ciel. Ils ne tomberont pas du ciel. Ils ne peuvent que germer du terreau familial, scolaire et social mauricien, si seulement nous prenons la peine d’y déposer des semences de miséricorde et de les cultiver.

Nos frères et sœurs rodriguais qui viennent de vivre une élection régionale se sont posé la question avant nous. Dès l’année dernière, durant le jubilé de la Miséricorde, ils interrogeaient leur évêque, Mgr Alain Harel, sur le lien qu’il pouvait y avoir entre la miséricorde et la manière de vivre son engagement politique, comme candidat ou comme électeur. Dans une lettre pastorale publiée à la Pentecôte 2016 sous le titre « La Politique et/est Miséricorde », Mgr Harel leur proposait des repères pour les aider à réfléchir et à agir. Je reprendrai librement ici quelques-uns de ces repères.

Le lien entre politique et miséricorde dans la Bible

Dans un des textes fondateurs de la Bible, le livre de l’Exode, on raconte comment Dieu a vu la misère de son peuple réduit à l’esclavage en Egypte, comment il a entendu son cri et est descendu pour le délivrer en envoyant pour le servir des hommes comme Moïse. Cet événement fondateur a bien une dimension politique importante puisque c’est à partir de cette délivrance inspirée par Dieu et soutenue par lui que des esclaves dispersés se sont structurés en peuple avec des repères moraux, les 10 Commandements des règles de vie, un style de gouvernement, etc. C’est la miséricorde de Dieu qui motive Moïse pour qu’il travaille dur afin que les Hébreux en Egypte deviennent vraiment un peuple libre. Et la source de l’engagement politique de Moïse réside dans le regard miséricordieux de Dieu sur son peuple et dans son appel à Moïse pour servir ce peuple.

Distinguer le domaine religieux du domaine politique

Cependant, la Bible ne propose à personne un programme politique « clé en main » pour telle ou telle situation. Dieu respecte trop notre liberté et notre créativité pour chercher à se substituer à nous dans les responsabilités qui sont les nôtres. Jésus le dit explicitement en réponse à une question piège de ses adversaires qui voulaient l’entraîner sur le terrain glissant du mélange de la religion et de la politique : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce qui veut dire en clair, prenez vos propres responsabilités en politique – le domaine de César. Mais ne négligez pas non plus de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c’est-à-dire, d’écouter sa parole et de vous en inspirer. Car c’est là que vous trouverez les repères essentiels qui vous guideront dans votre manière de faire de la politique. Par exemple, la politique n’a pas pour but d’assouvir vos ambitions et de vous aider à devenir de grands chefs. La politique est plutôt un service humble qui consiste à proposer un projet de société qui donne du sens à la vie d’un peuple, qui fait appel à la participation des citoyens qui eux aussi alors prennent goût à servir. C’est par le service désintéressé seulement qu’on peut redonner à la vie politique ses lettres de noblesse.

La politique n’est pas toute puissante

La politique occupe une place importante dans la vie d’une société. Elle y joue un rôle clé. Il est donc tout à fait légitime et nécessaire que des hommes et des femmes aspirent à exercer le pouvoir politique au sein d’un parti, et proposent un projet qui garantisse à la société les conditions d’une vie saine, dynamique et paisible, ainsi qu’aux citoyens les moyens d’assurer leur développement humain intégral.

Cependant, le pouvoir politique, comme toutes les autres formes de pouvoir, peut griser celui ou celle qui l’assume et le conduire à un sentiment de toute puissance qui le pousse à se croire tout permis. C’est alors que le politicien peut être tenté de se prendre pour un messie, de prétendre qu’il peut tout résoudre et rendre ainsi le peuple trop dépendant de lui. Pour rester au pouvoir, il sera tenté de s’entourer d’une clique de suiveurs inconditionnels, de séduire l’électorat avec des promesses irréalistes et sans lendemain. Et quand les gens seront déçus, il dira qu’ils sont des ingrats.

Pour sauver la politique – s’intéresser au développement humain intégral

Assumer une responsabilité politique dans un esprit de service désintéressé veut dire concrètement élaborer, proposer et mettre en œuvre un projet de développement non seulement économique mais humain pour la société. Pour faire du développement, il ne suffit pas de viser un taux de croissance économique plus élevé pour le pays, ou un taux d’enrichissement plus rapide pour la population, ou de stimuler simplement la consommation. Se contenter de proposer au peuple plus de pains et plus de jeux est la route la plus sûre pour conduire à une décadence sociale. Car l’homme ne vit pas seulement de pain. Bien sûr qu’il en faut, et qu’il faut commencer par là. Mais les personnes qui ont un sens de leur dignité aspirent à beaucoup plus que cela ; elles cherchent comment se développer humainement dans une vie de famille stable, à travers une éducation adaptée à leurs besoins, elles souhaitent participer intelligemment à la production d’une nourriture saine, à la protection de leur environnement, à des activités sportives (compétitives ou non) à une création artistique, à une vie culturelle ; elles souhaitent pouvoir disposer de lieux et de moments pour le ressourcement spirituel, etc.

Pour sauver la politique – faire participer le peuple à l’élaboration et à la réalisation d’un projet

La politique, en tant que service désintéressé d’un peuple, cherche à stimuler une réflexion sur les priorités de l’heure au stade où une société est rendue sur son chemin de développement humain. Elle propose des objectifs réalisables, suscite une participation active à la réflexion comme à la réalisation des objectifs. Tous les milieux sociaux, toutes les communautés ont quelque chose d’important, d’unique même quelquefois, à contribuer au développement humain de l’ensemble. Au lieu de dresser une communauté contre une autre – souvent pour tenter d’asseoir son propre pouvoir – un vrai service politique cherche au contraire à inviter chacun à apporter sa pierre.

Nelson Mandela a été un de ceux ayant incarné ce type de service en politique. Dès qu’il fut élu il s’est employé à faire participer toutes les composantes de la société sud-africaine à la renaissance du pays. Dans son engagement pour la vérité et la réconciliation, il s’est laissé inspirer par « l’Umbuktu », le nom donné à une valeur centrale de la culture africaine selon laquelle aucun homme ne peut exister et devenir vraiment humain sans l’apport de ses frères et sœurs. Dans cet esprit, les personnes d’autres cultures deviennent des dons qu’on doit chercher à accueillir, et non pas des menaces contre lesquelles on doit chercher à se protéger. En incarnant cette valeur, Nelson Mandela a rendu un service inestimable à son pays, il a sauvé l’Afrique du Sud à un moment crucial de son histoire.

Le service désintéressé en politique est non-violent

Souvent cependant, cet esprit de service désintéressé peut être mis à l’épreuve. Car le chemin du développement humain d’un peuple est lent et ardu. Et les hommes politiques peuvent perdre patience, être tentés de camper sur une position défensive quand ils sont critiqués, ou de répondre à la violence par la violence. L’exemple du Mahatma Gandhi, en Inde, nous enseigne comment le service désintéressé en politique passe par la patience, et comment cette patience nous conduit à adopter une attitude et des comportements non violents. Répondre à la violence par la violence – dans les actes et dans les mots - nous donne quelquefois l’illusion d’être plus forts et d’avoir gagné. Mais ce type de réponse ne permet pas d’atteindre des objectifs durables ; elle ne construit rien et fragilise plutôt une société. La non-violence au contraire ne cherche pas à gagner à tout prix, ni à humilier ou à soumettre le vaincu. La non-violence cherche plutôt à vaincre le mal par le bien ; c’est-à-dire à continuer à avancer sur le chemin du service désintéressé même si ce service peut déplaire à certains, et nous attirer des ennuis. Continuer à servir en faisant confiance à l’adversaire chez qui il y a un fond d’humanité qui lui permettra de reconnaître en son temps le bien-fondé du service où on était engagé. Pour cela, Gandhi a accepté de souffrir, d’être rejeté par certains, d’être violenté même quelquefois ; mais il a su attendre, donner du temps à l’adversaire pour qu’il le rejoigne à mi-chemin. C’est à travers sa persévérance dans un service non-violent et désintéressé que Gandhi a largement contribué à obtenir l’indépendance de son pays dans la dignité.

Le service désintéressé en politique fait confiance à la société civile

Le service désintéressé en politique, c’est aussi faire confiance à la société civile et chercher plutôt à « empower » le peuple qui a pour vocation de tenir sur ses deux pieds. Les corps intermédiaires, les ONG, doivent être encouragés à apporter leur contribution dans des domaines comme celui de l’éducation des plus faibles, la lutte contre la pauvreté, l’accompagnement des familles, la prévention contre la drogue, la protection de l’environnement, le logement social, etc.

C’est pourquoi je ne peux m’empêcher ici de regretter la direction que prend aujourd’hui la gestion des fonds provenant du CSR des entreprises. Beaucoup de personnes généreuses et disposées à s’engager dans la lutte contre la pauvreté ne comprennent pas pourquoi faire passer la moitié ou trois quarts de ces fonds sous le contrôle d’une fondation du Gouvernement gérée par des représentants des entreprises et du gouvernement. Cela semble ajouter un intermédiaire et un ralentisseur inutiles et prive les entreprises ainsi que les ONG, de la possibilité d’exercer leur responsabilité conjointement avec liberté et créativité. Cela prive aussi la lutte contre la pauvreté de la contribution des entreprises en termes de proximité, de savoir-faire et de dévouement. Cette contribution apporte beaucoup au développement humain intégral d’une société. Il faut reconnaître que le Gouvernement a le devoir d’établir des normes de transparence et de bonne gouvernance pour les ONG qui désirent avoir accès aux fonds du CSR. Il peut aussi indiquer aux entreprises les domaines prioritaires où ils devraient s’engager. Mais comme le sigle CSR l’indique, il s’agit de la responsabilité sociale des entreprises. Il faut faire confiance aux entreprises et les stimuler au contraire à apporter leur contribution dans un partenariat fructueux avec les ONG. Retirer une grande partie de cette responsabilité des entreprises dans leur relation avec les ONG semble donner un mauvais signal. La société civile est un acteur incontournable du développement humain dans une société. L’État, tout en établissant des normes et des garde-fous nécessaires, doit lui donner les moyens d’apporter cette contribution de valeur.

L’exemple de ceux et celles qui ont su vivre leur engagement politique comme un service désintéressé dans beaucoup de pays, nous montre qu’un tel service n’est guère possible sans une vraie vie spirituelle. Je ne parle pas ici de la simple observance de rituels religieux mais plutôt de la nécessité pour les hommes et les femmes politiques de prendre du temps pour la lecture, la méditation et la prière. Cela leur permettra d’évaluer honnêtement et régulièrement leur engagement. Se ressourcer ainsi permet aussi de garder le cap et de ne pas se laisser disperser. Prendre du recul et se nourrir spirituellement permet de résister aux tentations et de tenir dans un style de leadership dont l’ambition est d’offrir un vrai service sur le long terme.

