LEVÉE DE CAPITAUX : UIL, « Rights Issue » de Rs 500 M sursouscrite

L'émission d'actions en numéraire (Rights Issue) pour un montant de l'ordre de Rs 500 millions lancée par le groupe United Investments Ltd (UIL) a été sursouscrite. C'est ce qu'annonce la direction du groupe dans une communication adressée à ses actionnaires et au public investisseur. UIL est cotée sur le second marché de la Bourse de Maurice, le Development & Enterprise Market (DEM).

Cette « Rights Issue » d'UIL portait sur l'émission de 52 631 579 nouvelles actions « Ordinaire » au prix de Rs 9.50 l'unité. Les premières indications obtenues par la direction à la clôture de l'émission le 23 février 2017 laissaient entrevoir une sursouscription de la part des actionnaires. Les applications reçues sont en train d'être épluchées par la compagnie et il est prévu que l'allocation des nouvelles actions devra être approuvée par le conseil d'administration le 8 mars 2017. Une nouvelle communication sur la décision finale du conseil d'administration sera adressée le 10 mars. Celle-ci, entre-temps, remercie les actionnaires et le public en général pour leur engagement continu et leur confiance et soutien à la stratégie de croissance de la société.

En annonçant cette émission d'actions en numéraire, la direction d'UIL avait indiqué que les capitaux qui seraient levés allaient servir à la restructuration de la dette et au financement de projets futurs du groupe. Dans le « Prospectus » publié à cet effet, les directeurs avaient souligné que le groupe avait enregistré une croissance rapide ces dernières années à travers des acquisitions et la progression de ces investissements sous-jacents. La décision de procéder à une Rights Issue s'insérait dans le cadre de la restructuration des dettes d'UIL afin de les aligner sur les investissements passés et également dans le but de permettre au groupe de dégager des ressources additionnelles pour financer les projets futurs. La direction d'UIL avait expliqué qu'en l'absence d'une décision portant sur cette émission d'actions en numéraire elle aurait eu recours à des crédits bancaires ou des placements privés pour lever au moins Rs 300 millions.

UIL fait ressortir dans son « Prospectus » qu'environ 50% des capitaux qui seraient levés dans le cadre de cette « Rights Issue » allaient être consacrés à l'amélioration du ratio d'endettement du groupe et le reste pour des projets futurs dont la création d'une banque si le projet recevait l'approbation des autorités régulatrices.

Par ailleurs, UIL avait fait savoir qu'après cette « Rights Issue », elle comptait procéder à une restructuration des filières d'activités du groupe avec la création de deux compagnies séparées, l'une constituée des investissements dans les activités purement financières et l'autre des investissements dans les services non-financiers.

UIL détient des investissements directs et indirects dans une trentaine de sociétés dont AXYS Leasing, société de crédit-bail, Attitude Hospitality /Attitude Property, Island Chemicals, Pelagic Process, Quantilab, Megabyte, Les Gaz Industriels et Summertimes.