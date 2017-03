LEVÉE DE FONDS—« QUEEN OF KATWE »: Collecte de Rs 30 000 pour SOS Femmes

La Haute commission australienne (HCA) à Maurice a collecté Rs 30 000 dans le cadre d'une levée de fonds organisée dans le cadre de la projection hier du film Queen of Katwe, de la réalisatrice Mira Nair, au MCiné, Trianon, pour marquer la Journée internationale des Femmes. L'argent récolté sera prochainement reversé à l'association SOS Femmes au cours d'une cérémonie.

Les invités de la HCA ont répondu présents hier au MCiné pour cette projection spéciale de Queen of Katwe, un film de Walt Disney présenté en avant-première au festival de film de Toronto en septembre 2016 et pas encore diffusé à Maurice. Le film raconte l'histoire d'une jeune prodige de jeux d'échecs, Phiona, orpheline de père et issue d'une famille pauvre du bidonville de Katwe, en Ouganda, qui lutte pour survivre. Un jour, l'enfant rencontrera un entraîneur de football et de jeu d'échecs. Fascinée, elle y prendra vite goût et, poussée par son coach, Katende, qui finit par convaincre sa mère de la laisser poursuivre sur cette voie, elle enchaînera les compétitions locales, africaines et ensuite internationales.

L'histoire vraie de cette enfant de Katwe est captivante autant par son intelligence que par sa persévérance. Au moment où elle apprend le jeu, Phiona est analphabète et, au cours de son cheminement, elle connaîtra le découragement. Sous l'impulsion de son entraîneur, et se souvenant de son quotidien de misère et de fléaux auxquels elle aura à faire face, très vite, dès qu'elle atteint la puberté, l'envie de s'en sortir finira par la pousser à aller de l'avant afin de s'offrir une meilleure vie ainsi qu'à sa famille.

Suite à un casting en janvier 2015, David Oyelowo et Lupita Nyong’o sont retenus pour le rôle de Robert Katende et Harriet Mutesi respectivement. D'une durée de 62 min, le film est disponible en Blu-ray et DVD depuis fin janvier. Au Mauricien, la haute-commissaire australienne à Maurice, Susan Coles, signifie son intention d'entamer des démarches pour qu'il soit projeté dans les écoles de Maurice.

La projection a eu lieu en présence de la ministre de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, Fazila Jeewa-Daureeawoo, et de la ministre de l'Education, Leela Devi Dookun. La soirée d'hier était aussi marquée par le lancement d’une brochure mettant en avant les projets et les programmes proposés par le gouvernement australien en Afrique et dans le Pacifique.