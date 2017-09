À L'HÔTEL LA PIROGUE : Je suis toujours populaire, a déclaré Shaan

C'est un Shaan arborant son habituel sourire d'ange, que la presse a découvert hier soir à l'hôtel La Pirogue, Flic-en-Flac. Et ce, quelques heures seulement après son arrivée à Maurice, pour un unique concert ce soir à 19 heures au centre Swami Vivekananda, à Pailles.

Entouré de Rama Poonoosamy, le directeur de l'agence Immedia, et de la chanteuse Arpita Mukherjee, Shaan a exprimé sa joie de retrouver avec le même plaisir ses fans mauriciens pour la cinquième fois, lui qui avait entamé son aventure musicale chez nous en 2004. Il se souvient encore de sa dernière prestation à Maurice en 2012, où il a fait régner une ambiance électrique au SVICC. Shaan a exprimé le souhait de revivre cet instant magique et promet de grands moments de partage et d'échange avec son public.

Durant trois heures, incluant un entracte de quinze minutes, il assurera un concert lors duquel s'alterneront les chansons douces et romantiques, et les morceaux rythmés. L'ancien présentateur de l'émission Sa Re Ga Ma Pa et la Star Voice of India permettra au public d'écouter de grands tubes dont, Chaar Kadam de PK, Do U Know de Housefull 2, Aal I zz Well de 3 Idiots, Bum Bum Bole de Taare Zameen Par, Jab Se Tere Naina de Saawariya, Deewangi Deewangi de Om Shanti Om, Main Hoon Don, entre autres. Shaan rendra hommage également aux légendes de la chanson indienne, notamment Jagjit Sing, Kishore Kumar, Mohammed Rafi. Il chantera aussi à la demande du public et le comblera avec des morceaux rock, pop et jazz. Il entonnera le morceau Mera Dil Laile avec son ami Claudio Veeraragoo et aussi la version originale de cette chanson, Ensam Ensam.

Shaan est toujours un laboratoire fascinant et ses 20 ans de présence sur la scène musicale sont tout à son honneur. Il est revenu hier sur son parcours musical qui a débuté avec son album Loveology et ses débuts à Bollywood avec Musu Musu Hasi de Pyaar Mein Kabhi Kabhi. Malgré les offres qui se font rares avec la percée des jeunes loups comme Arijit Sing et Armaan Malik, il n'est pas prêt à raccrocher et nous dit avoir de belles années encore devant lui. Shaan a la particularité de faire évoluer les ballades romantiques en les rendant plus douces, plus mélodiques et accessibles à un plus grand nombre.

Le maestro se dit toutefois particulièrement déçu par l'écriture des textes des chansons qui figurent actuellement dans les films de Bollywood. « Mes chansons sont éternelles et sont toujours très populaires, alors que les morceaux actuels sont vite oubliés. Beaucoup de chanteurs se sont brûlé les ailes à ce jeu-là et ont disparu de la circulation alors que moi, je suis toujours là », soutient-il. Partant de ses premiers pas de chansonnier, il constate avoir fait une percée importante à une époque où Sonu Nigam, Kay Kay et Udit Narayan régnaient en maître à Bollywood. Shaan prévoit de déployer un nouvel épisode de son jeu mythique ce soir au SVICC.

Pour sa part, Arpita Mukherjee relate qu'il évoluera sous le ciel mauricien pour la première fois. Lauréate du concours Sa Re Ga Ma Pa : Golden Voice Hunt de Zee Tv, elle a aussi interprété les génériques de séries télévisées comme Balika Vadhu, Tere Sheher Mein et Palampur Express.