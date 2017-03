À L'HÔTEL SHANDRANI : Le public m'a suivi dans mes audaces, a déclaré Patrick Bruel

Seize ans après son premier concert à La Citadelle, Patrick Bruel donne de nouveau rendez-vous à ces fans ce dimanche 2 avril à 19h au centre Swami Vivekananda, Pailles. C'est un chanteur visiblement en pleine forme qui a accueilli la presse ce matin à l'hôtel Shandrani. « Je suis très content d'être là. Cela fait longtemps que je n'ai pas chanté chez vous, bien que je sois venu régulièrement à Maurice pour le plaisir. J’ai gardé un magnifique souvenir du concert à La Citadelle, où il avait plu sans arrêt, et la pluie s'est arrêtée sur le titre “Qui a le droit”. » Aux côtés de Rama Poonoosamy, directeur de l'agence Immedia, grâce à qui Patrick Bruel se produit une nouvelle fois chez nous, et ce dans le cadre du 30e anniversaire de l'agence, le chanteur promet de belles ballades ce dimanche avec, à la clé, une surprise.

« J'ai pu trouver une date pour me produire à Maurice. Je reprends l'avion pour La Réunion aujourd'hui même pour un concert. Ma venue s'est fait grâce à l'enthousiasme de Rama et de son équipe. Je suis content d'être là », a dit Patrick Bruel. Tenue décontractée, lunettes de soleil, la barbe hirsute, le chanteur sourit, contemple la nature et ce vol d'avion qui passe et repasse avant de répondre aux questions. Pour son deuxième concert ce dimanche, l'artiste promet qu'il y aura beaucoup d'énergie et d'émotions. « Il y aura toutes les chansons qu'on a envie d'entendre, quoique c'est difficile de tout partager. Ce sera un amalgame de la tournée 2014 mais pas d'hommage à Barbara. On n'est jamais très figé, on fera une liste et tout se fera au feeling. Je ne prive pas les gens des chansons qui reflètent autant de plaisir. »

À la question de savoir quelle chanson lui tient le plus à cœur, Patrick Bruel répondra que toutes ses chansons ont une histoire, et ce dès le moment où le public se les est appropriées. « Les chansons ne nous appartiennent plus car ce sont des chansons qui ont traversé le public. Mais j'ai une nouvelle chanson qui s'intitule “Pourquoi ne pas y croire”. C'est une chanson sur la paix et porteuse d'espoir. Les artistes sont les témoins de leurs temps, des précurseurs, mais pas des empêcheurs de tourner en rond. » Le regard qu'il porte sur la chanson française, il le qualifie de « riche », tout en faisant les éloges du chanteur belge Stromae, qui a séduit par son innovation, sa touche de créativité, ses textes et sa prestation. Il saluera au passage Vianney. « Dans la chanson française, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Des chansons qui revendiquent une identité et qui s'exportent de plus en plus. »

Concernant les artistes mauriciens, Patrick Bruel avoue modestement ne pas assez bien les connaître pour porter son choix sur un artiste en particulier. Après son album Très souvent je pense à vous en hommage à Barbara, l’artiste promet de se remettre à l'écriture. « J'ai toujours des musiques. Si seulement les textes pouvaient venir aussi vite que la musique, je ferais de bonnes paroles. Peut-être que j'aurai des collaborateurs. J'ai déjà fait un album en espagnol, une langue que je maîtrise à la perfection, et pourquoi pas en italien, vu que je suis acteur dans un film italien. »

« On se prend au plaisir du premier rendez-vous »

Actuellement à l'affiche du film Sac de billes, qui a connu le succès, Patrick Bruel s'extasie sur ce bel accueil que ce film a eu en France. « C’est un film très émouvant basé sur une histoire vraie », indique-t-il. Il poursuit : « Je tourne actuellement, depuis novembre dernier, dans un film italien dans lequel je campe un personnage sombre. On ne connaît jamais le destin d'un film. En tant qu'acteur, je suis sorti de mon contexte et je me suis découvert une puissance de travail phénoménal. Mon personnage est négatif et je me suis pris au jeu pour ce premier rôle de composition. »

Après son premier concert à Maurice en juin 2001, le revoilà donc 16 ans après sur la scène mauricienne. Lui-même dira être confus de ce grand écart. Le rendez-vous n'a pas été pris dans dix ans comme l'indique une de ses chansons, mais en parfait gentleman, il rectifie le tir : « Cela a été long, mais on réduira les espaces, vu que le public a envie de nous voir revenir très vite. Chaque fois que je viendrai en vacances à Maurice, les Mauriciens le sauront. »

Si Patrick Bruel fait partie du patrimoine de la chanson française, ayant déclenché à ses débuts une vague de Bruelmania, le chanteur explique ce succès phénoménal du fait que la chanson a pris une place dans le cœur des gens. « Du temps de la Bruelmania, on qualifiait le public d'hystérique et, aujourd'hui, on parle d'immense ferveur. Les gens, qui avaient 15 ans à l'époque, ont maintenant la trentaine passée et pour moi, dans toute cette ferveur musicale, c'est un peu de magie qui se dégage. La réussite est déjà là, mais pour durer, cela se fait avec un public que je n'ai jamais déçu. J'ai pris des risques et le public m'a suivi dans mes audaces. Il y a eu les années 30’, l'hommage à Barbara... On se prend au plaisir à chaque fois du premier rendez-vous… »

L'artiste parle de la chanson Casser la voix, qui est un cri qu'il se devait d'extérioriser. « On espère avoir toujours cette urgence. Les artistes se posent souvent plusieurs questions, comme “est-ce que j'ai encore des choses à raconter ?”. On ne traverse pas les années sans y laisser des traces. Une histoire d'amour, c'est banal, mais l'angle pris peut être une histoire universelle. C'est comme les chansons de Barbara... Elles sont universelles. » Après son concert à Maurice, Patrick Bruel sera du 12 au 22 avril à Montréal pour poursuivre sa tournée puis il sera à Los Angeles pour la promotion du film Sac de billes. « Je suis surpris de la tournée hommage à Barbara a pris à Montréal. Les Canadiens sont extrêmement gourmands de chansons françaises et il y a eu une réelle demande pour ce concert. »

Arrivé ce matin à 6h, Patrick Bruel reprend l'avion pour son concert à La Réunion et promet à ses fans mauriciens un autre concert mémorable le 2 avril au centre Swami Vivekananda, à Pailles, où, paraît-il, en réponse à une question de notre photographe, il se laisserait peut-être griser par notre séga mauricien. Rendez-vous au concert pour en savoir plus… Pour rappel, des billets sont encore disponibles à Rs 1 800 (Carré d'Or), Rs 1 200 (Silver), Rs 1 500 (gradins Premium) et Rs 900 (gradins Standard) chez Immedia et sur le Rezo Otayo.