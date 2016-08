LI LI, ambassadeur de Chine : « Maurice doit miser sur ses atouts au niveau du secteur de services »

Maurice doit mettre l’accent sur ses atouts au niveau du secteur des services, dont les services financiers et l’industrie touristique, pour attirer les investisseurs chinois à Maurice. C’est l’avis exprimé par l’ambassadeur de Chine, Li Li, dans une interview au Mauricien cette semaine. L’ambassadeur annonce par la même occasion le début des travaux de construction d’un grand Plaza dans la zone économique de Jin-Fei et qui sera suivie du développement graduel d’une smart city dans la région. Il souligne que contrairement au projet initial, Jin-Fei ne sera ni un centre manufacturier ni un centre de transbordement, mais que l’accent sera surtout mis sur l’industrie des services. Il estime que les autorités mauriciennes doivent faire davantage d’efforts pour promouvoir le pays comme un centre financier à l’intention des investisseurs chinois opérant en Afrique. De plus, afin de bénéficier du fonds mis par la Chine à la disposition du développement en Afrique, Maurice doit soumettre des projets concrets, souligne-t-il, en annonçant également l’ouverture prochaine de la Banque de Chine au Caudan Waterfront.

L’année dernière on a parlé de beaucoup de projets que devaient entreprendre des opérateurs chinois. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Il faut faire bien attention. À Maurice on est tenté de mettre tous les éléments dans le même panier. En réalité, il faut faire la différence entre les projets entrepris par le secteur privé chinois et l’aide accordée par le gouvernement chinois. Par exemple, le gouvernement chinois a fait une donation de vingt autobus à la Corporation nationale de Transport. Ces véhicules sont désormais visibles sur les routes mauriciennes. En même temps, la CNT a acheté cent autobus de la même marque. Les grands investissements, dont on a parlé, font partie des investissements envisagés par le secteur privé. Il faut souligner que l’image de Maurice commence à être connue et bien vue en Chine. Il y a trois ans, on ne parlait pas beaucoup de l’île en Chine. Actuellement, il y a beaucoup d’investisseurs chinois qui visitent Maurice et sont très impressionnés par ce qu’ils découvrent et certains envisagent même de faire des investissements dans l’île. Au niveau du gouvernement chinois, on les encourage, mais on ne peut garantir qu’ils iront de l’avant.

Au niveau du gouvernement, il y a le projet de la zone économique et commerciale de Jin-Fei. Où en est-il ?

L’année dernière, avec les efforts des deux autorités, on est arrivé à un arrangement pour développer la zone de Jin-Fei. Depuis mon affectation à Maurice, le développement de cette zone a été un de mes soucis majeurs. Comme cela tardait à venir, il a fallu trouver une solution. Il faut d’abord bien comprendre la raison pour laquelle la zone de Jin-Fei n’a pas connu de développement rapide. C’est très compliqué, mais on peut trouver quelques pistes de réflexion. Dans un premier temps, on a présenté Jin-Fei comme une zone industrielle spéciale. Malheureusement, lorsque le projet a été présenté aux investisseurs chinois, ces derniers ont posé beaucoup de questions, notamment si Maurice pourvoit des ressources humaines suffisantes ou si elle dispose d’une chaîne industrielle complète. Cela coûte très cher d’introduire toute la chaîne industrielle. Ils ont aussi voulu savoir si l’île dispose d’un marché local. On peut avoir d’autres questions concernant les ressources énergétiques, qui sont importantes pour le développement industriel, ou au sujet des ressources naturelles, entre autres. Il a fallu leur faire comprendre que Maurice ne dispose pas de ces éléments, mais de bien autres atouts. Je comprends les hésitations des investisseurs chinois pour investir dans le secteur industriel. Il faut également reconnaître que Maurice ne leur est pas familière et qu’ils doivent ainsi bien connaître le terrain avant d’investir dans une zone industrielle, comme celle de Jin-Fei. Cela prend du temps. L’image de développement, telle qu’elle était présentée dans la presse, était très idéaliste et ne s’est pas tout à fait concrétisée. Il fallait donner du temps aux investisseurs chinois afin de bien saisir les atouts de Maurice, de comprendre l’environnement pour ensuite s’y installer. On ne peut comparer les Chinois aux investisseurs européens ou indiens qui ont une longue tradition de relations et d’investissement à Maurice. On ne peut demander à un Chinois de connaître Maurice du jour au lendemain, de comprendre sa mentalité, sa culture et sa langue. Lorsqu’on parle de Jin-Fei, il ne faut pas oublier que le lancement de cette zone a coïncidé avec la crise financière mondiale. Tout le monde s’est retrouvé en difficulté. Ce n’était pas facile d’attirer des investisseurs à un moment où ils sont eux-mêmes affectés par la crise financière. Il faut tenir compte de cela. Au bout de six ans d’attente et de stagnation, on a trouvé un arrangement avec la création d’un comité mixte. Désormais, une partie de la zone a été confiée aux autorités chinoises et une autre sera gérée conjointement par le gouvernement mauricien et Jin-Fei. J’apprends que le gouvernement discute avec des autorités étrangères pour développer un port autonome dans la région de la zone de Jin-Fei. Nous allons certainement en profiter. Je dois aussi dire qu’en une année, il y a eu beaucoup de développements dans la zone confiée à la partie chinoise. On a déjà signé tous les contrats d’allocation de terres et un plan de développement a déjà été approuvé. D’ici mi-septembre, on donnera le premier coup de pioche pour un grand chantier de construction d’un Plaza. Ce projet est très important pour nous.

On avait parlé, à un certain moment, de la création d’un port de pêche à Bain-des-Dames. Où en est ce projet ?

C’est une compagnie de pêche importante en Chine qui a l’intention de recevoir un investissement international. Cette compagnie souhaite introduire une série de bases dans le cadre de sa stratégie de développement. Elle a déjà un port de pêche en Malaisie et voudrait réaliser un projet à Maurice. L’idée a été lancée et des négociations sont en cours avec les autorités. Le projet, qui concerne le secteur privé, a fait un bon bout de chemin. Selon les informations, il y a des problèmes à régler au niveau de l’environnement marin. L’endroit choisi est situé entre le port et l’embouchure de la Grande-Rivière-Nord-Ouest, qui transporte des terres dans la mer. Cela demande beaucoup d’investissements pour empêcher que cet apport de terre n’affecte pas le port de pêche. Pour le moment, les autorités mauriciennes ont posé quelques conditions préalables à la compagnie chinoise et lui ont demandé beaucoup d’informations sur les conditions climatiques, les changements du niveau d’eau et les conditions géologiques de la région. Il faut avoir des informations précises et à long terme. Le problème est qu’il revient à la compagnie chinoise de trouver ces informations à ses frais. Selon mes renseignements, le projet est toujours à l’étude, mais il faut attendre que les conditions soient réunies pour qu’il puisse démarrer.

Les autorités chinoises comptent-elles utiliser l’espace de Jin-Fei comme un port franc pour la réexportation vers l’Afrique ?

Cette idée n’est pas fondée. Il faut savoir que la Chine est déjà le premier investisseur international en Afrique, où il y a beaucoup d’industries chinoises. Nous avons également beaucoup de coopérations et avons financé la création des infrastructures. Par conséquent, la connexion, la communication et le trafic maritime entre la Chine et l’Afrique sont déjà très développés. De plus, avec les grands transporteurs de conteneurs, il est plus économique d’aller directement en Afrique au lieu de transiter par Maurice, ce qui coûte plus cher. Pourquoi devrait-on décharger à Maurice pour ensuite réexporter vers l’Afrique ? Ce n’est pas viable. Cependant, je dois affirmer que Maurice est très importante pour la coopération sino-africaine. Elle possède des atouts majeurs. Le plus grand souci pour les investisseurs qui sont installés en Afrique est l’insécurité des fonds. Or, il est très difficile de trouver en Afrique un pays comme Maurice, qui dispose d’une stabilité politique, un niveau aussi élevé de services financiers et une ressource humaine aussi compétente dans ce domaine. L’île devrait développer cet atout. Pour ne citer qu’un exemple, la compagnie de télécommunication Huawei dispose d’un centre de comptabilité pour toute l’Afrique basé à Maurice. Or, comme vous voyez, Huawei n’est pas une entreprise manufacturière. Autre atout de Maurice, c’est le tourisme. Il y a eu une petite chute ces derniers temps, mais la tendance haussière est là. Il ne faut pas oublier qu’entre 2010 et 2015 le nombre de touristes chinois est passé de 7 000 à 100 000. Le potentiel dans le domaine touristique est grand.

Il a été question, à un certain moment, d’un accord entre l’aéroport de Beijing et celui de Maurice. Où en est ce projet ?

Le projet est sur la bonne route. On attend le développement d’une coopération étroite entre l’aéroport de Beijing et celui de Maurice très prochainement. Cette coopération portera essentiellement sur un partage d’expérience dans les domaines comme la sécurité, la gestion et le service.

Envisage-t-on la création d’un corridor aérien entre la Chine et Maurice ?

Non. On ne peut pas dire cela, car un corridor concerne surtout les compagnies aériennes. En ce qui concerne les liaisons aériennes, je pense que c’est déjà très bien. Selon moi, Air Mauritius dispose du plus grand nombre de fréquences que n’importe quelle compagnie africaine à destination de la Chine.

Vous avez parlé de services financiers. Or, on attend toujours l’ouverture de la Banque de Chine.

C’est pour bientôt. Cela devrait être pour le mois de septembre. La Banque de Chine a seulement deux succursales en Afrique : l’une en Afrique du Sud et l’autre à Maurice. Cela démontre l’importance accordée à Maurice dans la région.

Comment voyez-vous le développement de la zone économique de Jin-Fei ?

Le nouveau schéma mis au point entre les autorités chinoises et Maurice a un grand avenir. Nous avons décidé de mettre l’accent non sur le secteur manufacturier, mais sur le secteur des services. Si la Jin-Fei s’intègre dans la stratégie d’ensemble du développement du pays, elle aura de l’avenir. Dans le passé il y avait un accord entre les deux gouvernements. Le nouvel accord conclu implique le gouvernement mauricien et la compagnie de Jin-Fei. Ce qui donne une plus grande latitude aux principaux concernés. Finalement, la zone économique de Jin-Fei ne sera pas ouverte uniquement aux compagnies chinoises, mais à tous les opérateurs intéressés, y compris les opérateurs mauriciens et régionaux. Ceci donnera un nouveau souffle à la zone. Pour une zone de cette envergure, les premiers projets sont les plus importants. Ce sont ces projets qui attireront l’attention des investisseurs internationaux et chinois. La Chine souhaite voir cette zone se développer. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu la visite du président du Fonds de développement sino-africain à Maurice. Nous avons eu l’occasion de visiter la zone et nous avons beaucoup d’idées en matière de développement, qui, je suis convaincu, aboutiront.

Vous avez annoncé le début de construction d’un grand Plaza…

Bien sûr. Lorsqu’un touriste visite un pays étranger, il veut d’abord découvrir le nouvel environnement et connaître le pays. Il veut également avoir le sentiment d’être dans un environnement familier afin de se sentir à l’aise. À Jin-Fei, on veut compléter l’offre touristique de Maurice en ajoutant une couleur chinoise.

Est-ce que d’autres développements sont prévus ?

On a beaucoup d’idées qui sont partagées par le BoI et les autorités mauriciennes. On a déjà un centre qui dispose de tous les services dont ont besoin les opérateurs.

L’ambassade de Chine a été très active dans le domaine culturel ces derniers mois…

Je suis amateur. Cela se poursuivra avec l’opéra de Beijing, le ballet et la médecine traditionnelle chinoise. Une série d’activités culturelles est prévue jusqu’à la fin de l’année. Maurice est un pays multiculturel dans lequel la culture chinoise est un élément important. J’apprécie les efforts du gouvernement mauricien pour promouvoir la culture chinoise à Maurice. Toutefois, j’ai constaté qu’on se limitait à promouvoir la culture traditionnelle. Les activités à Chinatown sont toujours marquées par la danse du dragon. Or, les activités traditionnelles n’attirent pas la jeune génération. D’où l’idée d’introduire des éléments contemporains de la culture chinoise à Maurice. C’est ainsi qu’on a organisé des défilés de mode et une semaine du film chinois, différent des arts martiaux. J’ai voulu favoriser une vision plus élargie de la culture chinoise. La semaine dernière, on a organisé une exposition de femmes peintres chinoises et mauriciennes au Domaine les Pailles.

On a parlé récemment de la création d’une école de formation régionale au niveau de l’aéroport ?

C’est une idée développée par le gouvernement mauricien et l’ambassade de Chine. Comme annoncé par le chef d’État chinois l’année dernière, la Chine, en collaboration avec ses partenaires africains, a l’intention de développer cinq centres de formation en Afrique. Un des centres de formation concerne l’aviation civile. Au niveau de l’ambassade, j’ai discuté à plusieurs reprises avec le Premier ministre adjoint et le ministre des Finances à ce sujet. Si la Chine crée une académie dans le domaine de l’aviation civile en Afrique, Maurice réunit toutes les conditions pour l’accueillir. Les autorités mauriciennes sont très enthousiastes et on dispose déjà des infrastructures adéquates au niveau de l’aéroport. Il y a un mois, un responsable de l’aviation civile chinois a effectué une visite à Maurice et on a eu des discussions approfondies. Dans un premier temps, une étude de faisabilité est prévue. À mon avis, c’est un projet gagnant-gagnant pour Maurice et pour la Chine. Si on peut faire venir des étudiants africains et des instructeurs chinois à Maurice dans une académie gérée par les autorités mauriciennes, ce sera une réalisation très intéressante.

La possibilité que Maurice soit utilisée comme une base pour l’aide financière prévue par la Chine au continent africain a été évoquée. Où en est ce projet ?

Ce fonds ne passera pas obligatoirement par Maurice. On dispose de plusieurs canaux, notamment à travers Paris, Hong Kong ou Dubaï. Tout le monde multiplie les efforts pour avoir la possibilité d’effectuer les virements de ce fonds. Dans ce contexte, je crois que le ballon est dans le camp des autorités mauriciennes. Si les responsables des banques chinoises ne connaissent pas Maurice, pourquoi passeront-ils par elle pour effectuer les virements ? Il lui revient de faire sa propre promotion que l’ambassade de Chine est disposée à soutenir. Chacun doit jouer son rôle.

Maurice a-t-elle déjà bénéficié des financements à partir de ce fonds annoncé par le chef d’État chinois l’année dernière ?

La réunion ministérielle de FOCA a déjà développé des idées très précises, à savoir que le fonds doit pouvoir être utilisé pour financer des projets concrets. Si un pays a des projets intéressants, il peut demander d’avoir accès à ce fonds. En l’absence de projet, rien ne pourra être fait. Je vois que dans le dernier budget présenté par le ministre des Finances, si le gouvernement est intéressé, il faut qu’il soumette une demande aux autorités chinoises. Nous constatons un souhait bien évident du peuple mauricien de réaliser un décollage économique. On peut travailler ensemble afin de réaliser quelque chose. Au niveau de l’ambassade de Chine, on continuera à faire des efforts pour le rapprochement entre nos deux populations.