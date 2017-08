LIAISON AMOUREUSE: Une mère soupçonnée d'avoir commandité l'agression d'un sergent

La CID de Port-Louis Nord, sous la supervision du surintendant Sam Bansoodeb, enquêtait sur l'agression d'un dénommé Faheedeen P., 29 ans, survenue à Plaine-Verte le mois dernier. La victime avait eu une main amputée après une intervention chirurgicale. Les enquêteurs ont toutefois mis à jour un complot contre un sergent de police affecté à une unité de la Western Division. Une mère de famille est soupçonnée d'être derrière ces deux cas. Elle aurait donné des instructions pour sectionner les mains du policier, avec qui elle avait eu une liaison.

Nazma G., 42 ans et mère de deux enfants, avait fait la connaissance d'un sergent de police l'année dernière. Depuis, tous deux avaient l'habitude de se rencontrer et entretenaient une liaison amoureuse. Cependant, le sergent de police avait fini par mettre un terme à cette relation, estimant que la quadragénaire était « trop possessive ». La quadragénaire a malgré tout tenté de recoller les morceaux en contactant le policier, mais ce dernier a ignoré ses appels. La mère de famille se serait alors mis en tête de lui donner une leçon.

Pour ce faire, elle aurait contacté Faheedeen P., un récidiviste fiché à la police de Montagne-Blanche, et lui aurait proposé la somme de Rs 10 000 pour agresser le policier. Mais le jeune homme aurait refusé, estimant cette somme « insuffisante » pour ce travail. La présumée commanditaire aurait alors laissé tomber cette idée. Mais quelques semaines plus tard, c'est le récidiviste lui-même qui a été victime d'une agression à Plaine-Verte. Dans sa version des faits, il a allégué qu'il marchait rue Nyon lorsque trois hommes ont entamé une conversation avec lui. Ces derniers l'ont ensuite maîtrisé et lui ont demandé une cigarette, qu'il a refusé de donner. Les malfrats avaient alors tenté de lui voler Rs 1 250, mais Faheedeen P. avait résisté et avait subi des blessures à la main. Lors d'une intervention chirurgicale, une de ses mains a dû être amputée.

En se rendant sur les lieux de l'agression et des rues alentours, la police n'a trouvé aucune trace de sang. Sollicité par la CID pour des explications, le récidiviste a prétendu avoir « oublié » ce qui s'était passé le jour de l'agression, avant de mettre les enquêteurs sur la piste de Nazma G.. Les policiers soupçonnent cette mère d'être à l'origine de l'agression du jeune homme. La suspecte a été arrêtée mardi et a avoué qu'elle entretenait une relation avec le policier, mais a nié d'être derrière l'agression de Faheedeen P. Elle a été traduite en justice le même jour, où une accusation provisoire de “giving instructions to commit a crime” a été logée contre elle. Sur une base humanitaire (elle vit seule avec ses enfants), la police n'a pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle, mais elle devra respecter certaines conditions que lui a imposées la cour.

La Major Crime Investigation Team suit cette affaire de près étant donné qu'une enquête est toujours en cours sur la disparition de la mère du policier, qui n'a plus donné signe de vie depuis mars 2014. Cette affaire mystérieuse n'a pas encore été résolue par la police, qui avait privilégié plusieurs pistes dans le passé, dont un règlement de compte ou un kidnapping. Même si Nazma G. n'est pas liée à ce cas de disparition, les Casernes centrales n'écartent pas la possibilité de le convoquer pour un interrogatoire sur sa relation avec les proches du policier.