Libérez le sein nourricier

Afin de se protéger de la montée des intégrismes, des fondamentalismes, des vêtements qui rendent les hommes stupides, des politiciens qui ont perdu les pédales, de la bêtise, sous toutes ses formes, des lois qui puent le degré moins zéro de l’intelligence, célébrons ce sein nourricier qui incarne la liberté et plus encore. Vous avez bien entendu. Vous ne rêvez pas. Vous n’êtes pas dans un cauchemar. Vous n’êtes pas mort. Vous n’êtes pas en enfer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pincer la peau ou le sein (si vous en avez un évidemment) afin de faire le constat du réel. En effet, ce sein nourricier incarne désormais, à Maurice, en France et dans le monde, la liberté et plus encore. C’est un haut lieu de combat, de lutte, de résistance, qui dit notre appartenance à la fraternité humaine. Ce sein nourricier viendra à bout de la pauvreté, de la guerre, de la famine, du terrorisme, des moustiques et fort probablement des fourmis. Il permettra à toutes les femmes en souffrance de se défaire des chaînes de l’oppression. La femme pourra enfin accéder à un statut égal à celui de l’homme. Grâce au sein nourricier ! Les dictateurs, en voyant ce sein nourricier, auront un choc, que dis-je, une révélation, ils comprendront enfin les vertus de la démocratie. Grâce au sein nourricier ! Les capitalistes se mettront à donner de l’argent aux pauvres. Grace au sein nourricier ! Les soldats, au lieu de faire la guerre, se mettront à cultiver des fleurs et des pommes de terre. Grâce au sein nourricier ! Les moustiques, enfin respectueux du bien-être et de la liberté des hommes et des femmes, les piqueront désormais en douceur, en faisant un minimum de dégâts. Grâce au sein nourricier ! Les mégalomanes de tous acabits se métamorphoseront en des êtres d’une humilité à toute épreuve. Grâce au sein nourricier ! Les affamés du monde cesseront d’avoir faim. Grâce au sein nourricier ! Ce sein, comme vous pouvez le constater, est le porte-drapeau, le symbole d’un combat qui permettra l’avènement d’un monde nouveau. Si vous en avez un, sein nourricier ou sein tout court, regardez-le autrement, admirez-le et dites-vous qu’il lui appartient de changer notre destin. Affichez-le en tous lieux, de façon spontanée, généreuse, n’ayez aucune hésitation, faites en une œuvre d’amour, une œuvre de partage, revendiquez votre sein ou votre sein nourricier, finissons-en avec la timidité, il est temps d’assumer son caractère subversif, affichez ce sein nourricier, soyons-en fiers, mais pas cette fierté orgueilleuse qui suscite le mépris mais cette fierté qui dit le caractère inéluctable de la liberté. J’invite tous les seins, sein nourricier ou sein tout court, à s’afficher sans retenue aucune. Il en va de notre avenir, de celui des enfants, de l’homme. Vive le sein nourricier !