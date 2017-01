LIBERTÉ D’ACCÈS AUX HANDICAPÉS : Le Mouvement Civique rose-hillien monte au créneau

Le droit à l’accessibilité aux lieux publics pour les handicapés est un combat mené à Rose-Hill par le Mouvement civique rose-hillien. Ce dernier déplore, auprès de la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill, les contraintes auxquelles font face les handicapés en circulant en ville. Une plainte a même été déposée à l’Equal Opportunities Commission en novembre 2015. Toutefois, selon les activistes, aucune disposition n’a été prise jusqu’à l’heure et les difficultés des handicapés restent entières.

« Nous avons fait nos doléances à la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill pendant une année pour que les droits à l’accessibilité des handicapés dans les lieux publics comme le marché de Rose-Hill, la foire Arab Town, les trottoirs et autres lieux soient respectés mais jusqu’ici nos revendications n’ont pas été entendues », soutient Appadu Ramlo, un activiste du Mouvement civique rose-hillien. L’absence d’infrastructures permettant aux personnes handicapées de se déplacer librement dans des zones publiques est loin d’être résolu, à en croire le Mouvement civique.

L’absence de rampes pour accéder à des zones publiques comme le marché de Rose-Hill, la foire Arab Town, la gare de Rose-Hill, ou encore des trottoirs inaccessibles et des mains courantes qui ne peuvent être utilisées en raison de « structures gênantes érigées tout au long des passages piétons » font partie des écueils qui entravent la circulation des personnes handicapées à Rose-Hill. Il arrive aussi que les parkings réservés aux handicapés soient accaparés par d’autres personnes.

Ces inégalités ont été pointées du doigt par les membres du Mouvement civique qui ont porté plainte devant l’EOC en novembre 2015.

« Aucune disposition n’a été prise par la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill à ce jour, après près d’un an déjà. Nous sommes victimes d’une discrimination condamnée par les lois du pays et qui bafouent les obligations internationales liant la République de Maurice au respect des droits des personnes handicapées », écrivent les membres du mouvement au président de l’EOC, tout en ajoutant que « l’administration municipale et le gouvernement ne peuvent continuer à négliger nos doléances. La mobilité est un droit garanti par la Constitution. L’autonomie est aussi un droit fondamental ». Ces activistes se demandent pourquoi la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill n’en fait pas une de ses priorités, car il y va de la sécurité de tout individu.

Contacté par Le Mauricien, le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fat Fong, précise que plusieurs dispositions ont été prises à ce niveau. « Il est vrai qu’il y a encore beaucoup à faire. Les personnes handicapées bénéficient de tout notre soutien et nous accueillons toutes les propositions ». Le maire ajoute que des accès pour faciliter le déplacement des personnes handicapées ont été aménagés dans certaines zones publiques dont la nouvelle Salle des fêtes du Plaza. Il soutient que des dispositions ont été prises pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la nouvelle gare de Rose-Hill et rappelle qu’Arab Town devait être complètement refaite avec des rampes mais qu’avec le projet de métro express, Arab Town sera appelée à disparaître.