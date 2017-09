LIBERTÉ DE LA PRESSE : Intérêt et appréhension

Le Mauricien Ltd suit avec beaucoup d’intérêt et d’appréhension le déroulement de toute l’affaire Bet365, et le traitement accordé aux journalistes dans cette affaire.

Le journaliste est un justiciable comme les autres et doit répondre de ses actes devant n’importe quelle institution du pays si besoin est. Mais cela doit se passer dans les règles de l’art et le respect d’une profession indispensable à une démocratie.

Toute intervention, présence intimidante ou même pression — aussi subtile soit-elle — du Pouvoir, qu'il soit politique ou économique, constitue un acte répréhensible à l'exercice de la liberté de la presse. Encore plus répréhensible est le recours au Pouvoir des professionnels du contre-pouvoir pour faire taire la presse même si les raisons sont aussi légitimes.

Mais si certaines pressions se passent dans le cadre de la théâtralité, d’autres plus discrètes font aussi partie de cette dangereuse pente de tentative de musellement.

Hier, au même moment où nos confrères de la Sentinelle étaient aux Casernes centrales, Le Mauricien Ltd était, lui aussi, interrogé dans ses locaux, Under Warning, sur un article concernant deux politiciens avocats de l’alliance au pouvoir. Entre autres questions de deux membres fort coopératifs et sympathiques de la force policière, il nous a été demandé qui avait écrit l’article et qui en était la source… pour lesquelles, évidemment, les commanditaires ont reçu une fin polie de non-recevoir.

Le Mauricien Ltd, fort de 110 années d’existence, connaît donc parfaitement les difficultés de l’exercice de notre métier dans des conditions de pression latente et permanente. Nous avons été de tous les combats des moments sombres de la liberté de la presse dans notre pays.

Cette fois ne fait évidemment pas exception.



La Rédaction





RÉACTIONS



RAJESH BHAGWAN (MMM) : « Choquant ! »

« L'excès de zèle de la police est choquant. Mais c'est le propre de la police de Jugnauth père et fils et de Collendavelloo. On a traité d'honnêtes journalistes comme des récidivistes en perquisitionnant leur résidence à 4h du matin. Pourquoi ne pas avoir perquisitionné celle de Ravi Yerrigadoo ? De son côté, Rahim, soupçonné de plusieurs délits, continue de se déplacer en toute liberté. La population a été choquée de voir qu'un journaliste soit placé entre deux CID et déplacé avec la main d'un officier sur son épaule alors qu'il n'est pas un bandit notoire. Tout cela se passe alors que le commissaire de police est comme à son habitude en vadrouille à l'étranger. Quant à la manipulation éhontée de la MBC, plus connue comme la Jugnauth Broadcasting Corporation, de ces événements, elle est plus que jamais condamnable. »



PATRICK ASSIRVADEN (PTR) : « Justice à deux vitesses »

« C'est une justice à deux vitesses extrêmement déplorable. Les journalistes sont interpellés et interrogés alors qu'une personne qui a juré un faux affidavit et qui doit répondre de plusieurs accusations circule librement. »



ARVIN BOOLELL (PTR) : « La police fait son travail de façon arbitraire »

« La police fait son travail de façon arbitraire. Le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, a refusé de se rendre aux Casernes centrales à deux reprises sans être nullement inquiété. La même chose pour Rahim, qui n'a toujours pas été arrêté alors qu'il est soupçonné de plusieurs délits. Est-ce que la police ferait son travail de manière sélective ? Nous condamnons le harcèlement psychologique contre des journalistes, qui font leur travail honnêtement. »



ATMA BUMMA (MP) : « Regrettable et condamnable »

« Il est regrettable et condamnable que la police fasse une perquisition à la résidence de personnes honnêtes à 4h du matin. Je suis surpris que les trois journalistes soit “under custody” alors qu'un “self confessed swindler” n'est nullement inquiété et circule comme si de rien n'était. Cela apparaît comme un parti pris flagrant. Finalement, j'invite les deux groupes de presse qui sont à couteaux tirés à l'apaisement. »