LICENCIEMENT INJUSTIFIÉ : Coindreau Associates Ltd devra verser Rs 506 864 à un ex-employé

Coindreau Associates Ltd, compagnie dirigée par Lise Coindreau, a perdu un procès en Cour industrielle pour licenciement injustifié. Le plaignant, qui a été employé de septembre 2003 à avril 2010 comme Foreman par la compagnie, lui réclamait 79 mois de salaire représentant ses indemnités pour avoir été injustement licencié le 22 avril 2010. La cour ayant statué que la compagnie ne lui a pas accordé de délai adéquat pour qu’il vienne s’expliquer devant un comité disciplinaire, Coindreau Associates Ltd aura à lui verser Rs 506 864 d’indemnités.

Le litige entre l’employé, un dénommé Mario Burzoo, et la compagnie a débuté lorsque le Foreman devait s’occuper des installations électriques dans une villa où réside Lise Coindreau à Pointe-aux-Sables. Selon cette dernière, le 19 décembre 2009, son gendre avait été électrocuté à cause de ces installations électriques. Il avait perdu connaissance et avait dû être transporté dans une clinique pour des soins. Elle avait jeté la faute sur le Foreman, qui avait été suspendu de son poste.

La compagnie voulait le convoquer pour un comité disciplinaire, mais selon le foreman, elle lui avait fait parvenir une lettre par le biais d’un de ses collègues, ce qu’il a jugé inadmissible. Il avait refusé de prendre connaissance de la lettre. La compagnie avait alors envoyé une deuxième lettre, cette fois-ci par la poste, pour lui faire part de sa convocation. Selon la compagnie, le foreman n’avait pas daigné se présenter au comité disciplinaire le jour de l’audition et avait alors été licencié pour insubordination.

L’ex-employé, pour sa part, a soutenu qu’après sa suspension, il n’avait pas reçu de salaire pour les mois de février et mars 2010. Il a ajouté qu’après avoir refusé la première convocation, il avait pris connaissance de la deuxième lettre le jour où il devait se présenter au comité disciplinaire.

Dans l’énoncé de son jugement, la magistrate Ratna Seetohul-Toolsee a relevé que la deuxième lettre envoyée par la poste, en date du 16 avril 2010, a été reçue par le destinataire le 20 avril. Elle a ainsi statué qu’il n’était pas justifié de dire que le foreman avait délibérément refusé de se présenter à un comité disciplinaire, la compagnie ne s’étant pas pliée aux règlements de l’Employment Rights Act sur la convocation d’un employé jugé fautif.

« It follows that the defendant fell short of the requirement of at least 5 working days notice required under section 38 2 (a) (iv) of the Employment Rights Act when the letter dated 16 April reached the plaintiff on 20 April ». De ce fait, la magistrate a donné gain de cause à l’ex-employé et a sommé Coindreau Associates Ltd de lui payer Rs 506 864, représentant trois mois de préavis et 79 mois de salaires comme indemnités.