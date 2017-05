LICENCIEMENT : La FTU estime que Sukpak n’a pas respecté son engagement

Le président de la Fédération des Travailleurs Unis, Atma Shanto, qui manifestait la semaine dernière devant l’usine Sukpak, spécialisée dans l’empaquetage des sucres spéciaux à Riche-Terre, déplore que l’entreprise ait fait fi de son engagement pris l’année dernière auprès ministre du Travail de ne pas licencier ses employés. Toutefois, selon le syndicaliste, une jeune femme, qui est enceinte en ce moment, a été remerciée le 16 mai.

« Lorsque cette entreprise a commencé de licencier les employés, une réunion s’était tenue au ministère du Travail suite à laquelle la garantie avait été donnée qu’aucun licenciement ne sera opéré. Or, nous constatons que l’entreprise licencie à nouveau », déplore le syndicaliste. Selon lui, la dernière personne dont le contrat n’a pas été renouvelé est une femme enceinte qui allait avoir deux ans de service dans cette entreprise en juin de cette année.

« L’entreprise me faisait signer des contrats de deux ou trois mois. Mais le dernier contrat n’a été que d’un mois et l’on m’a dit qu’il ne sera pas renouvelé. Il me faut ce travail, car je suis enceinte », dit cette jeune femme en larmes. Elle craint que son association avec le syndicat ne lui ait coûté son poste. La jeune femme ajoute qu’elle n’est pas la seule dont le contrat n’a pas été renouvelé, mais près de 25 personnes sont dans le même cas.

Devant ce qu’il considère comme illégal, Atma Shanto dit que « je contacterai les clients de Sukpak pour les mettre au courant de la façon d’opérer de cette entreprise », dit-il. Atma Shanto lance un appel au ministère du Travail pour qu’il prenne ses responsabilités sur le sort des employés de Sukpak.

Nous avons, à maintes reprises sollicité la réaction d’un responsable de la compagnie, mais en vain.

JCDecaux et la FIA pour la sécurité routière

JCDecaux (Mauritius) Ltd affiche sur ses réseaux de Citilites la première campagne mondiale de communication extérieure dédiée à la sécurité routière par la Fédération internationale de l’Automobile (FIA) et JCDecaux, jusqu’au 15 juin.

Traduite dans près de 30 langues, la campagne #3500LIVES a été lancée le 10 mars et sera déployée dans plus de 70 pays en 2017. Dès son lancement, elle a généré un nombre de contacts estimé à plus d’1 milliard. Tous les jours, 3 500 personnes meurent dans le monde dans des accidents de la route, soit plus de 1,25 million tous les ans.

La campagne #3500LIVES vise ainsi à sensibiliser et à encourager cyclistes, piétons, motocyclistes et automobilistes à adopter des règles simples, facilement applicables et à l’efficacité prouvée.

La campagne affichée à Maurice présente les dangers de l’alcool au volant et de l’utilisation du téléphone portable, ainsi que la nécessité de bien attacher sa ceinture, « règles d’or 1 ».

BARCLAYS COLOURS OF LIFE AWARDS : Des formations dispensées à 15 ONG

Barclays Bank a organisé une série de formations adressées aux 15 ONG finalistes de l’édition 2016 de ‘Colours of Life Awards’. Oeuvrant toutes contre les fléaux sociaux.

À l’issue des formations, une trentaine de représentants de ces ONG ont obtenu, mercredi dernier, un certificat de participation des mains de Ravin Dajee, Managing Director de Barclays. Elles ont ainsi pu enrichir leurs connaissances sur l’écoute, la psychologie de l’individu et l’approche méthodique pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cette cérémonie de remise de certificats clos l’édition 2016 des Barclays Colours of Life Awards.

Pour Ravin Dajee, « au sein de Barclays, nous avons à cœur de participer activement aux actions sociales et aidons les ONG dans leurs projets. Afin de permettre aux ONG d’accentuer leur impact sur le terrain, nous avons abordé, lors de cette formation, des sujets pertinents aux réalités du terrain. Nous voulons continuer à être un partenaire et un accompagnateur pour les ONG ».

José Emilien, de Befrienders qui compte parmi les 15 ONG formées, avance pour sa part, que « nous avons bénéficié de formations intéressantes et de conseils avisés des facilitateurs. Nous pourrons maintenant amorcer de nouvelles approches pour aider nos bénéficiaires. Ce genre d’échanges ne peut que nous aider à nous améliorer et surtout adapter nos programmes d’aide aux besoins de nos concitoyens ».