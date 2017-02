LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : L’ASPL 2000 à une marche des seizièmes

L’ASPL 2000 jouera demain au stade George V sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions d’Afrique contre les Kenyans du Tusker FC. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité (1-1) samedi dernier au Safaricom Stadium Kasarani à Nairobi.

Sakoor Boodhun, l’entraîneur de l’ASPL 2000, est confiant au moment d’aborder cette rencontre. « Nous avons ramené un bon résultat de notre déplacement du Kenya. Il nous faut maintenant confirmer les bonnes dispositions », explique le mentor port-louisien. Il peut être confiant car son effectif répond présent, et il a récupéré Kinsley Léopold, son portier n°1. « Je pense que ce sera un atout considérable dans la joute. »

S’il affiche un certain optimisme, Sakoor Boodhun se veut toutefois prudent. Pas question de se relâcher, au risque de payer cher une quelconque erreur. « Nous avons découvert notre adversaire tout comme ils ont fait connaissance avec nous. Ils nous ont sans doute sous-estimés à l’aller », avance le technicien.

Ce qui lui fait donc dire que les choses pourraient ne pas se passer selon les plans. « Nous avons un match nul en poche, avec un but marqué à l’extérieur. Cela nous donne la possibilité de voir venir, même si nous devons être vigilants. » Pourtant, il s’attend à un tout autre visage du Tusker FC, aussi surnommés les Brewers. « Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne viendront pas en victimes expiatoires, ni avec l’intention de nous faire des cadeaux. On doit s’attendre à un tout autre visage maintenant. »

Pour passer ce cap, il faudra un tout petit but à l’ASPL 2000, histoire de prendre définitivement l’ascendant sur son adversaire. « Nous ne devons en aucun cas nous satisfaire d’un match nul. Il suffit qu’ils marquent une fois pour que nos plans tombent à l’eau. »

Il s’appuiera sur l’effectif qui avait ramené le nul du déplacement du Kenya, tout en retrouvant son portier n°1. « Que Frederick Begue se rassure. Il a fait un bon match samedi dernier », précise Sakoor Boodhun. En défense, on devrait retrouver les habituels Marco Dorza, Bruno Ravina ou encore Emmanuel Vincent-Jean et Jovanni Vincent. Le milieu de terrain, considéré comme la clé du match, sera l’apanage d’Andry Lalaina, le capitaine. L’attaque, avec les Jonathan Ernest et Adrien Botlar, devra tourner à plein régime pour prendre à défaut les Brewers.

« Nous avons travaillé certains aspects cette semaine. L’équipe a bien réagi et tout se met en place petit à petit. » Il reste maintenant à définir la position de l’ASPL 2000 contre un adversaire qui ne vient pas faire de cadeaux. « Nous ne pouvons nous contenter d’un simple match nul. Nous avons certes l’avantage d’avoir marqué chez eux. Mais il ne faut pas se laisser surprendre », conclut Sakoor Boodhun.

Le programme

Dimanche 19 février

Stade George V

ASPL 2000/Tusker FC

Coup d'envoi : 15h15

Aucun blessé

Bonne nouvelle pour l'ASPL 2000. Aucun blessé n'est à déplorer du côté port-louisien, ce qui rassure le coach. « Je peux compter sur un effectif complet à 100%. Tout le monde a bien réagi à l'entraînement et tout se passe comme prévu », ajoute Sakoor Boodhun.

Soutien du public espéré

Sakoor Boodhun espère l'apport du public. « Il nous faut impérativement l'apport du douzième homme. Ce sera très important pour nous », soutient l’entraîneur. Il nous revient que le fan club de l'ASPL 2000 se mobilise pour soutenir en grand nombre son club fétiche.