LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : Malgré l'élimination, les Portlouisiens y ont cru jusqu'au bout

Le champion de Maurice en titre aurait pu réaliser une performance de haute volée. En effet, l'ASPL 2000 est passée tout près de l'exploit au stade George V au cours du match retour de la phase préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique, contre le club soudanais d'Al Hilal. Les protégés de Sakoor Boodhun menaient 2-0 à la pause et pensaient avoir fait le plus dur. Mais ils ont concédé le nul (2-2), s'inclinant au combiné (5-2). Malgré tout, ils n'ont pas démérité.

Un scénario des plus frustrants attendait les coéquipiers d'Andry Lalaina, qui auraient pu créer la sensation et signer un exploit retentissant. Adrien Botlar avait la balle du 3-0 à portée de pieds, mais sa frappe est passée au-dessus des cages du portier Maxime Nguegang lors de la deuxième période— alors que l'ASPL 2000 menait par 2 buts à 0. Ça aurait été le tournant de la partie.

Battus 3-0 à l'extérieur à l'aller au Al-Hilal Stadium, les Port-Louisiens ne voulaient pas se montrer sur la pelouse du stade George V en victimes expiatoires. Les rouges et blancs pensaient avoir fait le plus dur quand Bruno Ravina a ouvert le score à la 14e. À 3-1, le match prenait une autre tournure. Enhardis par l'ouverture du score, les Port-Louisiens ont poussé les visiteurs dans leurs derniers retranchements. Et peu avant la demi-heure de jeu, ils ont pris l'avantage par l'intermédiaire du buteur maison, Guikan Ephrem. Ce dernier a profité d'une mésentente dans la défense soudanaise pour glisser le cuir à gauche du gardien, d'une superbe frappe bien enroulée.

« J'étais très en colère. J'estime que nous n'avons pas joué au football en première période et vu l'état du terrain en raison de la pluie, et le soutien du public, l'ASPL 2000 a donné son maximum et a pris un ascendant psychologique pour mener 2-0 », a lâché le Tunisien Nabil Koki, entraîneur d'Al-Hilal.

Toutefois, en deuxième période, piqué dans son orgueil, Al Hilal allait se remettre dans le sens de la marche. Et force est de constater que ça a fait très mal. À la 74e minute, le gardien mauricien, Yannick Macoa, jusque-là impérial, a commis une erreur de jugement. À la réception, Mohamed Bashir, qui redonnera définitivement l'avantage aux visiteurs (2-1, 4-2 au combiné). Mais loin de s'asseoir sur ce mince résultat, Al Hilal a poussé pour cueillir toute l'équipe portlouisienne à froid sur une réalisation d'Abednego Tetteh (79e). Ils menaient, du coup, 5-2 au combiné, synonyme de qualification.

« Nous aurions dû faire beaucoup mieux », estime Sakoor Boodhun. « Nous avons eu trop de respect pour cette équipe. Il nous faut désormais continuer à travailler, notamment sur le plan physique. Et si quelques joueurs avaient été plus percutants sur le plan offensif, les choses auraient été différentes. Mais maintenant, nous acquérons de l'expérience et grandissons en tant qu'équipe. Ce genre de défaite met du plomb dans la cervelle ».

Feuille de match

Hier, au stade George V ASPL 2000 (2) 2 – (0) 2 Al-Hilal ASPL 2000 : Yannick Macoa, Marco Dorza, Jeremie David, Bruno Ravina, Jovanni Vincent, Adrien Botlar (Ludovic Lafoudre, 76e), Andry Lalaina (capt.), Luther Rose, Olivier Andrisoa (Prinseley Ciceron, 46e), John Chidozie (Jonathan Ernest, 67e), Ephrem Guikan Entraîneur : Sakoor Boodhun Avertissements : Marco Dorza (70e) Buteurs : Bruno Ravina (14e), Ephrem Guikan (25e)

Al-Hilal : Maxime NGuegang, Al Sadig Abakar, Abdel Latif Osman, Emad Mirgani, Ather Babikir Mohamed, Mudather Ibrahim, Mohamed Bashir, Eltaher Hassan, Nazar Hamid Nassir (Yousif Ali Ibrahim 88e), Shobowale Azeez (Walaa Yagoub Mohamed, 85e), Abednego Tetteh Entraîneur : Nabil Koki Avertissements : Mudather Ibrahim (66e), Abdel Latif Osman (83e) Buteurs : Mohamed Bashir (74e), Abednego Tetteh (79e)

Arbitre : Israel Mujuni (Tanzanie) Arbitre-assistant : Samuel Hudson Mpenzu (Tanzanie), Josephat Deu Bulali (Tanzanie) Quatrième arbitre : Elly Ally Sasii (Tanzanie) Commissaire : Jerôme Kelvyn Damon (Afrique du Sud)

COUPE DE LA CAF : L'ASPL 2000 hérite du Club Africain

Après avoir été éliminée face à Al Hilal en Ligue des Champions d'Afrique, l'ASPL 2000 a été reversée dans la Coupe de la Confédérations africaine de Football (CAF). Le tirage au sort des matches de barrage pour l'accession à la phase de poule a eu lieu mercredi au siège de la CAF. Les Portlouisiens sont tombés contre le Club Africain (Tunisie) et accueilleront la manche aller, prévue entre le 7 et le 9 avril avant de se déplacer en Tunisie pour le match retour, qui devrait être programmé entre le 12 et 14 avril.

Le Club africain, un des deux grands clubs de la capitale de la Tunisie (Tunis), détient des titres internationaux : une coupe des clubs champions africains, une coupe afro-asiatique des clubs, une coupe arabe des vainqueurs de coupe, une Ligue des champions arabes, deux coupes nord-africaine des clubs champions, trois coupes du Maghreb des clubs champions et une coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe. Sur le plan national, le Club africain a notamment remporté treize titres de champion, mais aussi onze coupes et trois super coupes de Tunisie.