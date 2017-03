LIGUE NATIONALE, 3E JOURNÉE : Jason Pontoise assure le spectacle

Il est sans nul doute dans une forme éblouissante, et l'a confirmé lors de la troisième journée de la ligue nationale (Division 1), samedi dernier au complexe sportif de Beau-Bassin. Grâce à ses 14 victoires, le pongiste de 23 ans, Jason Pontoise, pointe en tête de sa division avec un total de 29 unités.

Ayant subi une seule défaite sur l'ensemble des trois journées, ses 14 victoires lui ont permis de récolter deux points et se mettre à l'abri d'Allan Arnachellum, qui a remporté 13 de ses 14 matches. Le seul pongiste à avoir battu Jason Pontoise dans cette division, Faiz Baboolall, occupe pour sa part la troisième place avec dix victoires et cinq défaites, totalisant 25 points.

Viennent ensuite Wasiim Gukhool (11 victoires, 2 défaites, 1 défaite/walk-over) et Prathna Jalim (9 victoires, 6 défaites), à égalité avec 24 points. Les choses se compliquent dans le bas de tableau pour Ruqayyah Kinoo et Vimal Basanta Lala, eux qui se retrouvent dans la zone rouge.

Dans la deuxième division, Zayyan Sk. Hossein a repris le fauteuil de leader à Miguel Ingil. Sk. Hossein, considéré comme l'un des plus grands talents du pays. Le premier nommé a remporté ses six matches pour se retrouver au sommet avec 35 points au bout de 18 matches, tandis que Miguel Ingil compte lui 34 points avec 17 matches disputés. C'est Vishal Dindoyal qui occupe la troisième marche du podium avec 32 points.

En troisième division, Ryan a conservé sa première place, avec un point d'avance sur Kevin Guah (13 victoires pour trois défaites) malgré sa deuxième défaite en 16 matches. Ivana Desscann essaie tant bien que mal de tenir la cadence derrière, mais elle devra rester vigilante étant sous la menace de Lorie Yee Kin Sien. En division 4, les nouveaux leaders sont Yashveer Hurkoo et Loven Gopaulen.

Le classement

Division 1

1. Jason Pontoise, 29 pts; 2. Allan Arnachellum, 29 pts; 3. Faiz Baboolall, 25 pts

Division 2

1. Zayyan Sk. Hossein, 35 pts; 2. Miguel Ingil, 34 pts; 3. Vishal Dindoyal, 32 pts

Division 3

1. Ryan Desscann, 30 pts; 2. Kevin Guan, 29 pts; 3. Ivana Desscann, 26 pts

Division 4

1. Yashveer Hurkoo, 25 pts; 2. Michel Schouppe, 25 pts; 3. Ryan Sahajasein, 23 pts

Division 5

1. Loven Gopaulen, 29 pts; 2. Ryan Lo Chun Pun; 28 pts; 3. Rajiv Takoordyal, 25 pts