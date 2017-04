LIMITATION OF PAYMENT IN CASH : La DBM écope d'une amende de Rs 10 000

La Banque de développement de Maurice (DBM) a été condamnée à une amende de Rs 10 000 par la Cour intermédiaire. L'institution bancaire, représentée en Cour par Devanand Gungaram, le Head of Accounts Department, a été reconnue coupable d'avoir accepté le 15 juin 2009, un paiement en espèces dépassant la limite autorisée. La DBM avait accepté un paiement de Rs 600 000 d'un client, en l'occurrence Bibi Aniffa Assock, tandis que la limite autorisée par la loi sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) est de Rs 500 000. Cette affaire fait partie d'une enquête de l'Independent Commission Against Corruption, qui avait alors logé une charge de limitation of payment in cash contre la banque. L'institution bancaire est accusée d'avoir enfreint l'article 5 (1) et 8 de la FIAMLA.



DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : La LRC s'inspire des autres juridictions

Dans le cadre du processus de réforme du Code civil mauricien, en vue de l’inclusion des règles de droit international privé dans ce code, la Law Reform Commission (LRC) a soumis à l’Attorney General un Review Paper sur les approches comparées des aspects du droit international privé. Dans le présent document, afin d’approfondir davantage la compréhension des aspects du droit international privé, la LRC a examiné, entre autres, la législation et les propositions au plan législatif dans d’autres juridictions que sont la Belgique, la Bulgarie, la Chine, la Grande-Bretagne, Gibraltar, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse ainsi que la Tunisie.

La Commission s’attarde également sur certains aspects du droit international privé sous l’OHADAC (Organisation pour l’Harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe). Actuellement, explique-t-on, le droit international privé mauricien n’est pas sujet à une réglementation détaillée, le Code civil mauricien ne contenant que quelques articles relatifs au droit international privé. Ainsi, différents pans du droit international privé dans les pays susmentionnés ont été passés au crible afin de voir dans quelle mesure notre droit peut s’en inspirer.

Ainsi, ont été examinées les règles générales quant à l’application du droit étranger, la compétence judiciaire, le statut des personnes, le statut des obligations, le statut des successions, le statut des biens ou encore la reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères (dans quelles circonstances une décision d’une juridiction étrangère serait reconnue et déclarée exécutoire).