Le litige entre la Mauritius Housing Company (MHC) et le dénonciateur d’une fraude à hauteur de Rs 700 M au sein de cette dernière est loin d’être arrivé à ses fins avec le limogeage de Ranjivsingh Boolauck. Le board de la MHC a en effet procédé à son licenciement jeudi dernier pour « breach of trust » et « unrecognised qualification and institution », avançant avoir mené une enquête et avoir sollicité la Tertiary Education Commission (TEC). Le board de la MHC soutient que les qualifications de Ranjivsingh Boolauck « ne sont pas reconnues » car l’institution dont elles proviennent « n’est pas reconnue ». Ce dernier se dit « persécuté » car il a toujours eu les qualifications requises et qu’il avait passé le Qualification Test auprès de la TEC et de la BoM avant d’être recruté.

Le bras de fer qui oppose Ranjivsingh Boolauck et la MHC a pris une nouvelle tournure hier lorsque l’Officer in Charge de la MHC, Hassen Abdool, accompagné de son homme de loi, Me Noor Hossenee, a déposé une plainte au Central Criminal Investigation Department (CCID) contre Ranjivsingh Boolauck pour « faux et usage de faux ». Le Chairman de la MHC, Deepak Balgobin, contacté par Le Mauricien, explique qu’une enquête a été enclenchée après avoir été informé que les qualifications de Ranjivsingh Boolauck n’étaient pas conformes. Deepak Balgobin raconte que la TEC avait été sollicitée pour examiner ses qualifications et qu’il a été conclu que ses diplômes ne sont pas reconnus de même que l’institution qu'il a fréquentée. Le board de la MHC avait alors décidé, jeudi dernier, de le limoger pour « breach of trust » et « unrecognised qualification and institution ».

Concernant les allégations faites par le dénonciateur, Deepak Balgobin soutient que l’enquête suit son cours : « Nous laissons les autorités concernées faire leur travail. »

Qualifications validées

par la TEC et la BoM

Ranjivsingh Boolauck, pour sa part, soutient avoir passé le Qualification Test auprès de la TEC et de la BoM avant d’être recruté à la MHC. « Ce sont des imbécillités », dit-il, avant d’ajouter que le board a procédé à son limogeage à cause de ses dénonciations. Et de soutenir que, « jusqu’à présent, j’ai plus que les qualifications requises pour mon poste à la MHC ». Il se défend également en affirmant qu’il a d’autres qualifications. « Je ne dépends pas que de ces qualifications qui ne seraient pas reconnues. J’ai aussi un PHD en Risk Management », ajoutant que les minimum required qualifications à l’époque étaient d’être degree holder. Ranjivsingh Boolauck continue de plus belle en affirmant qu’il a des preuves « qu’on a saboté le système, qu’on a monté de toutes pièces des fictitious projects afin de permettre à de tierces personnes d’obtenir des prêts ». Il rétorque qu’il prendra des actions légales contre son licenciement injustifié et déposera une plainte en Cour suprême prochainement pour réclamer des dommages à la MHC.

C’est lorsqu’il occupait le poste de Head Corporate Planning and Development à la Mauritius Housing Company Ltd que Ranjivsingh Boolauck avait dénoncé au moins 37 « cas de fraude et de corruption », concernant de hauts cadres de la MHC, qu’il avait référés à l’ICAC et au commissaire de police. Il avait soutenu, entre autres, que certains cadres de l’institution ont aboli le système de contrôle interne, ajoutant que cette absence « était délibérée » en vue de « favoriser les fraudes ».

Le 24 janvier dernier, Ranjivsingh Boolauck avait écrit une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, et au directeur de la FIU pour faire état de ces cas de corruption. « C’est une mafia qui opère au sein de cette institution et je trouve déplorable que ceux incriminés soient toujours en poste », a-t-il avancé.