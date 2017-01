LIMOGEAGE - MAURITIUS TOURISM AUTHORITY : Steeve Aza, « Nous sommes six licenciés victimes d'une vendetta »

« C'est un jour chagrinant pour nous, qui sommes six à avoir été licenciés à la Mauritius Tourism Authority », laissait entendre Steeve Aza hier matin au centre social Marie Reine de la Paix. Il était entouré de Colin Babet et Saminaden Marday. Les trois autres licenciés sont Serge Arlanda, Suzette Samuel et Mario Cangy. Steeve Aza crie à l'injustice. « Nous sommes six à être victimes d'un acte de vendetta. »

C'est la gorge nouée que Steeve Aza s'est exprimé, arguant qu'il est difficile pour des pères et des mères de famille de se retrouver sans travail « en un grand jour de l'an » 2017. « La même chose s'était produite le 6 juin 2014 quand Xavier-Luc Duval avait quitté le gouvernement. Michael Sik Yuen nous avait congédiés. Cette fois, c'est au tour d'Ivan Collendavelloo de nous mettre dehors de la MTA. Je suis un Bleu et je le resterai toujours, mais à la MTA, j'étais un employé comme les autres. Idem pour mes collègues licenciés. Nous étions des salariés pas des nominés politiques. » Colin Babet et Saminaden Marday acquiescent et se demandent comment faire pour subvenir au besoin de leurs familles. Pour Steeve Aza, Ivan Collendavelloo « n'est pas ministre du Tourisme » et n'avait « aucun droit » de les révoquer. « Nous allons nous battre légalement. Moi, on m'a fait comprendre que mon contrat prenait fin le 4 janvier 2017. Je ne suis pas à vendre, je n'irai pas négocier pour garder mon job, mais je suis humain, j'ai une famille à nourrir. Beaucoup d'employés de la MTA sont fidèles à un parti. Dans ce cas, il y aurait dû y avoir plus de licenciements. Ces nominés politiques font un travail contre le peuple et ne sont pas la voix du peuple. Il ne faut pas tomber dans la bassesse et avoir un peu d'humilité et comprendre la misère d'autrui. Dès que XLD a soumis sa démission, on m'a demandé de partir. J'étais un Supervisor Coordinator à la Tourism Authority et on ne m'a pas informé avant la démission de Xavier-Luc Duval que mon contrat n'allait pas être renouvelé. Sur ma lettre de renvoi, il est dit qu'on me donnera un mois de salaire “of notice as from 1st January” et qu'il n'était plus nécessaire de revenir au bureau car ma place était considérée vacante. »