LINDSAY DHOOKIT : “Les politiciens savent qu’ils nous couillonnent”

Cette brûlante envie de servir, Prix Jean Fanchette 2015, décerné par Jean-Marie Le Clézio. Cette pièce sera jouée au Théâtre Serge Constantin, les 3 et 4 mars, dans une mise en scène de Gaston Valayden. Lindsay Dhookit aborde avec Scope l’élaboration de cet ouvrage politico-satirique. Du caustique à prévoir sur les planches. Sans déflorer l’intrigue, l’auteur caresse des sarcasmes à l’égard de ceux qui sont mandatés pour nous servir.

Entretien avec un libre penseur.

La quatrième de couverture plante le décor dans un futur indéterminé où les volcans du pays s’éveillent. “Le pays est dévasté, c’est la panique. Les politiciens sont les premiers à fuir, et on les retrouve sur un paquebot qui va vers l’Australie. Un ministre et son conseiller ne se lassent pas de parler du bon vieux temps. Le ministre se réjouit d’avoir pu sauver sa peau et affirme qu’il ne mettra jamais plus les pieds sur “cette île de malheur”. Mais plusieurs jours après en pleine mer, une nouvelle inattendue tombe à la radio, et le ministre veut retourner pour servir “son pays bien aimé”…

N’auriez-vous pas voulu titrer Cette brûlante envie de SE servir ?

C’est inscrit en filigrane dans le titre, selon la lecture qu’on fera de la pièce. Un proche des politiciens dira que les politiciens ont réellement envie de servir le pays ! Si vous voyez les choses telles qu’elles sont, vous seriez en droit de vous demander si l’auteur n’a pas manqué un “se”. Les politiciens disent : “Mo fer sa parski mo anvi servi mo pei. Si mo ti travay dan le prive, mo ti pou gagn pake kas ! Be, mo fer sakrifis…”

Est-ce une image subversive, Lindsay Dhookit ?

Lorsque j’écris, je raconte une histoire. L’idée m’est venue lorsqu’adolescent, j’ai rêvé que les volcans de Maurice entraient en éruption et que les gens se sauvaient. Ce rêve m’a marqué. Les politiciens se sont greffés à l’histoire bien après. J’écris parce que j’ai une histoire à raconter. Je n’ai pas à faire la morale ni à faire circuler un message. À chacun d’interpréter mon histoire et de faire ses propres déductions.

Ce n’est donc pas une brûlante envie de coup de gueule ?

Voilà. C’est juste une histoire; une histoire à raconter. Non pas que j’aie peur des politiciens. Je m’en balance, vous savez. Une histoire. Comme passe-temps, j’aime écrire des histoires. Des nouvelles écrites en anglais, en français et en kreol. J’ai écrit récemment une nouvelle intitulée Ou kone ki sannla mo ete ? La nouvelle est parue en 2014. Si vous voulez croire que la nouvelle parle d’une copine de Ramgoolam… libre à vous !

Vous faites dire à un personnage à bord du bateau : “L’art de la politique n’est pas de faire les choses, mais de dire continuellement que tu vas les faire”

Certains pourraient penser que c’est le message principal de la pièce. C’est une phrase que j’ai écrite comme ça, d’un seul jet. À Maurice, nous passons passe notre temps à maudire les politiciens mais nous sommes subjugués lorsque nous en rencontrons un. (Il chuchote) Ayo, to pa kone twa. Mo’nn zwenn minis intel… Ma parole ! Ils ne les prendraient pas pour des dieux ? Je crois que dans leur for intérieur, les politiciens nous méprisent. Ils savent qu’ils nous couillonnent; mais après cinq ans, nous verrons les mêmes têtes.

Est-ce que l’artiste Lindsay Dhookit prend position à travers Cette brûlante envie de servir ?

Mon message est que… j’ai une histoire à raconter. Dans la pièce, un politicien aura un peu plus de courage que les autres. Je dis qu’on aurait peut-être dû avoir plus de politiciens de ce calibre. Je dis que la majorité est là pour se remplir les poches et que seulement une minorité est sincère. Nous avons quand même eu des personnages comme Rozemont ou Anquetil. On me laisse entendre que le Dr Curé est mort dans la misère. Je ne sais pas comment auraient été ces politiciens s’ils étaient devenus ministres. On aurait peut-être besoin de plus de politiciens de cette trempe. Le pouvoir tend à changer beaucoup de monde. Un langage est tenu quand vous êtes dans l’opposition; un autre, une fois que vous êtes au pouvoir.

À travers la littérature, le théâtre, vous amenez une certaine réflexion…

Je ne souhaite pas épater les gens. Je suis loin de vouloir me comparer à Voltaire ou à Montesquieu. Maintenant, libre à vous de le penser…

Quel est le rôle de l’artiste dans une société ?

L’artiste est toujours en avance. Il propose des idées d’avant-garde. Jules Verne avait écrit De la Terre à la Lune, une idée impensable à l’époque. Disons qu’en premier vient l’artiste, avec une idée jugée farfelue. Il est suivi du théoricien ou du scientifique et des inventeurs. L’artiste, le poète ou l’écrivain peut proposer une idée en avance sur son temps.

Un exemple concret pour vaincre le scepticisme ?

Regardez ! George Orwell, 1984. On me dit qu’actuellement, ce livre se vend comme des petits pains, notamment avec l’arrivée de Monsieur Trump et de la fille Le Pen. Pourtant, à la sortie du livre d’Orwell, on se demandait si pareille histoire était possible. Attention ! cela est possible, même à Maurice. Imaginez ce qui aurait pu se passer si Bérenger était Prime minister et Ramgoolam Président intouchable, avec pleins pouvoirs… Peut-être pire que Big Brother. Peut-être que… ou kone ki sannla mo ete ! Qui sait ?

L’histoire se souvient mieux des artistes que des politiciens, n’est-ce pas ?

L’art est éternel. Un tableau que vous peignez, un livre que vous écrivez. Mais les politiciens passent…

Lindsay Dhookit n’a pas écrit Cette brûlante envie de servir à dessein ?

Non, non, non ! C’est à partir d’un rêve que je me suis projeté. L’histoire fut d’ailleurs choisie en 2003 par le ministère des Arts et de la Culture dans sa version anglaise (President’s Fund for Creative Writing), avant que sa traduction ne décroche le Prix Fanchette (Ndlr : Sandiabye Ittoo est aussi lauréate du Prix Fanchette 2015, pour La Proscrite).

Concluons. Quel est le propos de cette brûlante envie d’écrire ?

Une histoire à raconter, et ensuite le rire. L’humour est une arme puissante et la plus détestée des politiciens. Ils n’aiment pas qu’on se moque d’eux ! J’ai écrit dans le feu de la création et je me suis moi-même étonné à la relecture.