LINE DANCE : En toute convivialité

Parce que la Line Dance est conviviale et peut se pratiquer à tous les âges, tous les deux deux mois, les associations et clubs culturels de China Town organisent une démonstration sur de ce style musical sur l’amphithéâtre du Caudan afin d’initier le public à cette danse et pour le plaisir des anciens danseurs. L’événement de dimanche dernier qui cadrait avec les festivités du Nouvel An chinois a réuni de nombreux spectateurs. Nous vous proposons de découvrir cette danse issue de la Country Line Dance.

Comme son nom l’indique, la Line Dance est une danse effectuée en ligne, c’est-à-dire où les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres, en formant des lignes parallèles. La chorégraphie se répète face à quatre murs différents (correspondant aux quatre points cardinaux). La Line Dance est surtout associée, dans l’esprit du public, à la musique Country. Quoiqu’elle soit dérivée de la Country Line Dance, en réalité, la Line Dance peut aussi se danser sur toutes sortes de musiques : irlandaise, rock, latino, funky, dance ...Actuellement, on distingue trois grandes formes de danse en ligne : la danse en ligne sociale, descendante des années 60/70, plutôt enseignée en danse de salon; la Line Dance Country et la Line Dance plus moderne ; ces deux derniers styles pouvant être très proches, ils sont souvent enseignés ensemble.

Le signe distinctif de la Line dance se situe au niveau des bras ou plutôt au niveau du manque d’utilisation des bras. En effet, en club, les danseurs sont encouragés à placer leurs mains au niveau de la taille, dans les poches avants ou arrières du pantalon ou encore croisées dans le dos. C’est cette attitude qui donne à la Country et la Line dance une apparence similaire à la démarche d’un cow-boy. En Line dance, certains mouvements portent des noms particuliers : le jazz-box, le coaster step, le vaudeville ou encore le kick sont des pas classiques. De cette manière, les pas peuvent être compris par chacun et retenus de manière plus simple, car ce vocabulaire est employé dans toutes les langues.

Les chorégraphies sont classées selon leur niveau de difficulté et leur style. Elles comportent entre 32 et 64 temps en moyenne et peuvent contenir des variantes : soit un restart, qui est un temps de la chorégraphie où celle-ci s’arrête pour être reprise au début afin de concorder avec la musique, ou un tag. Le tag est un petit morceau de chorégraphie allant de 4 à 8 temps en général et qui s’ajoute à un instant précis de la danse. Des danseurs professionnels, souvent affiliés au World CDF, créent les chorégraphies, ensuite ils décrivent les mouvements sur une feuille, couramment appelée stepsheet par les instructeurs. Ces feuilles sont mises en ligne sur les sites officiels et sont libres d’accès pour tous. Chaque pas est numéroté afin de permettre au danseur de se repérer.

En règle générale, la line dance s’effectue en ligne. Cependant, elle peut encore s’effectuer dans 3 autres positions :

il existe ainsi les Line Dance « contra », qui sont en fait des Line Dance avec 2 lignes qui se font face-à-face, souvent en quinconce. Il existe aussi des Line Dance en cercle, même si elles sont plus rares. Enfin, un peu à part, mais souvent assimilées aux Line Dance, se trouvent les Partner Dance, c’est-à-dire des danses en couple chorégraphiées, celles-ci souvent effectuées en cercle, mais pouvant aussi se faire en ligne. En général, ce sont les mêmes pas pour les 2 partenaires (avec parfois de légers changements pour s’adapter à la position en couple) ; mais les pas peuvent aussi être symétriques (si l’homme va à droite, la femme ira à gauche par exemple) – (et toujours avec de légers changements d’adaptation). Pas d’inquiétude cependant, quand une danse en couple existe sur une chanson, on trouve aussi souvent une Line Dance qui va sur la même chanson. On peut également avoir des Partner Dance mixer, c’est-à-dire avec changement de partenaire. A noter qu’il existe aussi des danses qui peuvent s’effectuer à 3, voir à 4 !!! (phénomène quand même très rare)

Il n’existe aucune tenue obligatoire pour faire de la Line Dance. Cependant, à cause de son fort lien avec le monde de la Country, beaucoup apprécient de s’habiller à la mode Country, ou au moins américaine.

C’est à partir des années 1990 que la Line dance s’est réellement affirmée comme un sport à part entière. Pendant des années, la country avait été délaissée, car elle imposait d’être en couple ou de s’habiller en cow-boy. La Line dance prit sa place puisqu’elle est basée sur le rythme de la danse country, mais s’effectue seul. Peu à peu, des cours de Line dance apparurent en semaine au Midnight Rose en Pennsylvanie ou encore au Brandywine Volunteer Fire Department dans le Maryland. L’expansion fut rapide et le costume de cow-boy fut repris pour le plaisir par les adeptes tant confirmés que débutants : le temps d’une soirée par semaine, tous les pratiquants jouaient les cow-boys des villes.

La Line Dance nous vient des Etats-Unis. A cause de son lien très fort avec l’univers de la Country/Western, beaucoup imaginent qu’elle était dansée au temps du Far West. En réalité sa 1ère timide apparition date des années 1960, avec des danses telles que le Madison. Elle s’est peu à peu développée dans le courant des années 1970, et c’est au début des années 1980 qu’elle a trouvé sa véritable identité ; puis il faut attendre le début des années 1990 pour qu’elle connaisse un succès mondial et s’intègre définitivement dans le milieu de la Danse Country. En 1992, une nouvelle chorégraphie apparut sur la chanson Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus. Elle ouvrit les portes à l’apparition de nombreuses autres chorégraphies, et ainsi à la conception d’un répertoire complet de danses en ligne.

Aujourd’hui le Line dance a atteint une renommée mondiale : on trouve des compétitions régionales, nationales et internationales. Une fédération a été créée au niveau international, le World CDF[3] (world Country Dance Federation) qui possède des représentants un peu partout dans le monde. Les compétitions nationales sont régies par le world CDF et sont accessibles à différents niveaux. Pour monter de catégorie en catégorie, il faut obtenir des points en se plaçant sur le podium des compétitions nationales.