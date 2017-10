A été bousculé après une centaine de mètres et a été ramené en meilleure position dans la première montée afin de ne pas demeurer en troisième épaisseur. En queue de peloton, il avait du mal à suivre et s’est fait prendre de vitesse dans le dernier virage. S’est quelque peu rapproché dans la ligne d’arrivée et aurait pu terminer plus près s’il n’avait pas été incommodé à 75m du but.

ZEN MASTER — SHYAM HURCHUND

Parti prudemment, il a tenté de surmonter le handicap de sa ligne extérieure au premier passage du but, mais face à l’insistance de Street Boy à son intérieur, son jockey a préféré le ramener. S’est quelque peu rapproché à partir de la route et son jockey a attendu le poteau des 300m pour le solliciter franchement, alors qu’il aurait visiblement dû attaquer plus tôt afin de ne pas se laisser prendre de vitesse par Red China.