LIONS —VISITEUR DE MARQUE : Le Lions Club de Moka reçoit Georges Chane Tune

Le Lions Club de Moka, sous la présidence d’Anne Marie Hannelas, a reçu son Gouverneur de District pour le mandat 2017/2018, Georges Chane Tune qui est en visite à Maurice depuis le 17 août dernier. Ce club service a été créé en 2004 par Mary Ramiah.

Une des activités du Lions Club de Moka est l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et les personnes âgées à travers l’Association Alzheimer Maurice et la Fédération internationale des associations des personnes âgées (FIAPA) dont le Lions Club de Moka est un des partenaires de leur Day Care Center.

C’est ainsi que le Gouverneur de District Georges Chane Tune a consacré sa matinée du mercredi 23 août au Lions Club de Moka. Il a visité le centre Vaulbert de Chantilly à Belle-Rose, abritant l’Association Alzheimer Maurice et la FIAPA.

L’Association Alzheimer Maurice s’occupe d’informer et éduquer le public sur la maladie d’Alzheimer. Elle soutient les malades et leurs familles. Elle forme les professionnels de santé. Elle informe l’opinion, implique les pouvoirs publics et contribue à la recherche sur cette maladie.

La FIAPA est ouverte aux personnes, institutions ou associations soucieuses du bien-être des personnes âgées à l’île Maurice. Une des missions de la FIAPA est d’agir auprès des séniors en les réunissant toutes les quinzaines pour rompre leur isolement et leur proposer des activités d’animation.

Georges Chane Tune a été accueilli par les responsables de l’association et de la Fédération. Il a assisté à une présentation de ces deux associations.

Le Gouverneur a félicité le Lions Club de Moka pour ces activités. « Il n’y a pas de plus belles œuvres que de s’occuper de nos aînés grâce à qui nous existons et que bien souvent on néglige », a-t-il déclaré.

Cette visite a été suivie d’une rencontre avec les membres du Lions Club de Moka au restaurant Opium, à Réduit. Après une présentation des membres et des activités du club par la présidente, Anne Marie Hannelas, le Gouverneur a eu l’occasion de présenter le programme de son gouvernât 2017- 2018.

Au niveau du district, le Gouverneur est le responsable clé. Un district se compose normalement d’au moins 35 clubs et de 1 250 membres. Le Gouverneur doit s’assurer de visiter chaque Lions club de son district une fois par an pour s’assurer de la gestion efficace du club.

Georges Chane Tune est né à Saint Denis, île de La Réunion. Il a eu une carrière professionnelle comme architecte urbaniste. Il est Lions depuis 1985. En 1991-92 il a assumé le poste de président du Lions Club Saint-Denis Réunion Perle Australe. Huit mois seulement après son intronisation, on lui a confié des responsabilités au niveau du district.

Georges Chane Tune a participé à de nombreux congrès, conventions et forums régionaux et internationaux. À la 100e Convention internationale de Chicago, célébrant en juillet dernier le centenaire des Lions International, il a été installé comme Gouverneur du district 403 B2 pour l’année 2017/2018.

Le gouverneur est aussi le fondateur de la Table ronde française 240 de Saint-Denis dont il a servi comme président en 1977-78. Il est le président de l’association caritative La Route de la Solidarité. En 1996-2006 il a été le président de l’association culturelle Guan Di du Temple des Chane. Il a aussi reçu la distinction Médaille de la Ville de Saint-Denis et le Compagnon de Melvin Jones (CMJ) qui a été le fondateur du Lions Club International.