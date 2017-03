LISA DUCASSE : Quand je serai grande, je voudrais être une enfant

Lisa Ducasse se livre en primeur à Scope dans une discussion à propos de ses écrits, parus dans le recueil Midnight Sunburn. Une poésie pour se dire dans le monde, si ce n’est pour dire le monde en soi. La jeune auteure est étudiante à Paris, où s’écrit une autre partition de la musique des mots.

Le lancement du premier recueil de Lisa Ducasse se fera sur la péniche El Alamein à Paris, le dimanche 2 avril.

“Devenir quelqu’un” semble l’urgence de Midnight Sunburn & 17 footsteps. Est-ce exact ?

Pas tout à fait. J’ai parfois un peu de mal avec cette notion de “devenir quelqu’un”. On est toujours quelqu’un. À chaque moment de sa vie. L’idée qu’il faut “devenir quelqu’un” sous-entend qu’on a quelque chose à prouver, le plus souvent aux autres. Cela est lié à cette conception que nous avons de nos vies comme d’une route à suivre, avec un but à atteindre. Il y a une citation du philosophe britannique Alan Watts que j’aime beaucoup et qui dit, en gros, qu’il faudrait que nous arrêtions de penser nos vies de cette façon, selon laquelle tout n’est que moyen à une fin qu’on n’atteint jamais vraiment, et que nous les imaginions plutôt comme un morceau de musique ou comme une danse : ce qui importe dans ces deux choses, ce n’est pas la fin, mais la beauté et l’intensité de chaque note, de chaque mouvement.

Comment présentez-vous l’auteure en vous ?

Je me suis souvent imaginé l’acte d’écrire comme celui de jeter des bouteilles à la mer – pas forcément des SOS, juste des mots pour partir à la rencontre de l’autre. C’est un geste rempli d’espoir, et l’espoir est quelque chose qui se ressent dans beaucoup de mes textes. Parfois, la simple possibilité qu’une main intercepte la bouteille suffit pour faire de l’océan entier un ami.

Pourquoi ce recueil maintenant, et pas après ?

Le dernier texte que j’ai écrit pour cet ouvrage, qui est aussi le texte qui donne son titre au recueil, je l’ai terminé il y a maintenant un peu plus d’un an. J’ai beaucoup écrit ensuite, mais cela a toujours été clair pour moi que ces 18 textes étaient une entité, qu’ils sortiraient ensemble, et que ceux qui viendraient après feraient partie de quelque chose de différent, un autre recueil peut-être, une autre histoire. Ils correspondent à une période particulière de ma vie, une période que je n’habite plus, mais que je porte encore en moi – et ça, c’est certainement un peu grâce aux mots aussi.

Où mènent ces 17 footsteps ?

Vers l’autre. Le thème de la rencontre est très présent dans le recueil, et très présent dans ma vie en général. C’est aussi en écho à cette idée dont on parlait tout à l’heure, l’idée que chaque pas a son importance, sa part de merveilleux. Les 17 footsteps pourraient aussi symboliser 17 ans, auquel cas ils mèneraient à aujourd’hui, à maintenant. Par “l’autre”, je veux aussi dire la part de soi qu’on ne connaît pas, et qui parfois réside au creux de soi-même. Au fond, c’est toujours soi qu’on retrouve quand on arrive à destination. Mais un soi un peu différent de qui on était au départ.

Est-ce pour vous démarquer de vos parents que vous écrivez en anglais ? Est-ce une façon de se trouver, de se prouver ?

Lorsque j’ai commencé à écrire en anglais, je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir pourquoi. L’anglais me paraissait, pour plusieurs raisons, offrir plus de possibilités de création, plus d’élasticité, surtout si on explore ce qui se fait en poésie anglophone contemporaine. En y repensant, je me dis que peut-être il y avait aussi une part de volonté de faire quelque chose qui me soit propre. Mais je suis profondément reconnaissante à mes parents de m’avoir transmis leur amour des mots, des histoires, des rêves. (Ndlr : Lisa Ducasse est la fille de l’écrivaine Shenaz Patel et du poète Michel Ducasse).

Midnight Sunburn, une transcription de vos émotions. Des émotions dans un autre monde ? Comment ressentez-vous “l’exil” en France ?

C’est vrai que c’est un monde qui existe peut-être un peu hors du temps. C’est le monde des sentiments tels qu’on les ressent pour la première fois, dans toute leur intensité. Midnight Sunburn est une façon de rappeler que grandir ne veut pas dire oublier, ou laisser derrière. Grandir veut dire porter avec soi.

En ce sens, je ne vois pas réellement cette nouvelle partie de ma vie comme un exil. Ce sont des lieux différents, certes, des personnes différentes et, par conséquent, j’en apprends énormément. La vie culturelle de Paris m’a offert des possibilités, d’un point de vue artistique comme d’un point de vue humain, qui dépassent certainement ce à quoi je pouvais m’attendre, et c’est infiniment enrichissant.

Qui aimeriez-vous devenir ?

Quelqu’un qui n’aura pas perdu son âme d’enfant. C’est peut-être contre-intuitif de dire ça – “Quand je serai grande, je voudrais être une enfant”, mais quand je vois le monde dans lequel on vit, je me dis que c’est peut-être ce dont on a urgemment besoin : d’hommes et de femmes qui savent encore s’émerveiller, et qui savent transmettre cet émerveillement aux autres.

Revenir sur le sol natal, est-ce descendre du toit des rêves ?

Pas du tout. C’est une continuation. Je ne cesserai jamais, je pense, de considérer Maurice comme “chez moi”. Et puis, pour atteindre le toit des rêves, où que l’on soit, il suffit d’imaginer une échelle. J’ai le sentiment qu’il y a un nouveau dynamisme artistique qui se développe à Maurice et, dans ce contexte, je pense qu’il y a beaucoup de belles choses à faire, à mettre en place. Je prends toutefois le temps de mes années d’études pour me nourrir d’autres cultures, pour découvrir le monde. Que je sois ici ou ailleurs, j’apprends tous les jours à rêver.

Vous sentez-vous entre quatre murs, sinon enfermée dans une boîte, sans poésie ?

Plus que la poésie, je dirais les mots en général. Les mots sont à la fois mon refuge et le dépassement du refuge, à la fois les bras qui bercent et ceux qui poussent, qui poussent à tenter, à défaire les murs. Toute forme de création est une façon de résister au fait d’être placé dans une boîte, de se faire attribuer une étiquette. C’est pourquoi toute forme de création est essentielle.

Pourquoi écrivez-vous, Lisa Ducasse ? Pour qui ?

Ça dépend. Parfois, j’écris pour moi; le texte est là comme une réponse. D’autres fois, le texte est là comme une question. Il m’arrive aussi d’écrire pour une personne en particulier, pour dire les choses qui comptent et que pourtant on dit si peu. Il est rare que j’aie en tête un “public” lorsque j’écris, mais je sais que ce qui me touche le plus, c’est lorsque mes textes font écho auprès de gens que je ne connais pas, dont les histoires me sont étrangères, et qui pourtant se retrouvent, retrouvent une part d’eux dans ce que j’écris. Il y a quelque chose de magique dans ce genre de rencontre. Pour un instant, nos vies se croisent. Pour un instant, on se sent appartenir à quelque chose de plus grand que soi.

Le lancement de Midnight Sunburn & 17 footsteps aura lieu à Paris, sur la péniche El Alamein (qui signifie “le monde double”, ou le passage du monde éveillé au monde du rêve…), le dimanche 2 avril, de 16h à 18h30. Outre une lecture de certains textes du recueil, le voyage contiendra aussi des arrêts musicaux, avec la participation du violoncelliste Charles Gosme et du groupe 3 minutes sur mer.

Le recueil de Lisa Ducasse a été édité par les éditions vilaz métis. La conception graphique de l’ouvrage est signée Patrice Offman. Il comprend dix-huit textes, dont cinq en français.

Le recueil sera en librairie à Maurice à partir du 3 avril. Il sera également disponible à Paris à Berkeley Books of Paris (8 rue Casimir Delavigne, 75006) et à Shakespeare and Company (37 rue de la Bûcherie, 75005).

Le début de Midnight Sunburn

They met on a roof – they didn’t know each other’d be there They needed this humble above like the drowning need air Each submerged in a separate sea of the same loneliness Treading against the current, wake up noon in the darkness Wake up midnight sunburn, they are hot bright on the inside Like melted metal whose shape no one yet got to decide They met on a roof because where else than there could they meet? Where else farther away from walls, unmade bed, clean pressed sheet? Where else to better match the lightning tremor of the night within? The unclenched heart the trodden skin?

There were three of them, draped in headfuls of hope and wonder The kind who go for open spaces of high for shelter Daylight will find them, transparent moons shackled to the ground But for now they have gone away, minds unbowed and unbound Oh, no powder, no glitter in their veins, only a thought The most addictive kind of drug, the one that can’t be bought It is pulsing in their throats, the irrational belief - What’s rational is but a wave too weak to break the reef - That someday they’ll know a too-short love that’ll crush them in its wake Oh and feel such graceful ache

They don’t fear it, why should they, it was never about fear But about feeling the blind caress of rawness and peer

At the untamed beauty that won’t sleep and restlessly paws At the eggshell of risk, ingraining its inside with perfect flaws

Winking to those who look for hollows in tagless bookshelves And so they smile at the cracks that will soon repeat themselves

On their young bodies. And if something leaks out, slips away

They’ll keep the door open knowing it wasn’t meant to stay Knowing that they have lost nothing, knowing they will find their way there So long as they dream, they dare