LITIGE SUR UNE PROPRIÉTÉ FAMILIALE: Les réclamations de dommages d'un couple rejetés

Une Mauricienne, qui vivait en Suisse avec son époux, avait saisi la Cour suprême car ses proches lui aurait refusé l'accès au premier étage d'une propriété familiale alors qu'ils avaient dépensé environ Rs 2 M pour financer la construction de cet étage pour s'y établir. Le juge Nicholas Oh San-Bellepeau, qui a entendu cette affaire, a estimé que le couple n'a pu prouver qu'il avait entièrement financé la construction de cet étage, d'autant plus que la veuve et la fille du défunt ont soutenu que le couple leur envoyait de l'argent pour les aider à préparer un mariage.

La plaignante avait indiqué dans son affidavit que son frère lui avait conseillé de retourner vivre à Maurice alors qu'elle s'était établie en Suisse avec son mari après son mariage. Selon elle, elle avait signé un accord avec son frère pour acquérir le « droit de rétention » et le « droit de superficie » du premier étage du terrain qu'occupait son frère à Maurice. Elle a affirmé avoir dépensé environ Rs 2 M pour financer la construction du premier étage et qu'elle s'y est installée en 2004. Mais en 2008, alors qu'elle occupait toujours le premier étage de la propriété, son frère et sa belle-soeur auraient commencé à leur mener la vie dure, jusqu'à ce qu'il leur soit refusé l'accès au premier étage. Elle réclamait ainsi Rs 1 M pour le préjudice causé et Rs 2 M pour les dépenses encourues pour la construction de cet étage. Elle a en outre demandé que la cour décrète qu'ils sont les propriétaires de cet étage.

La veuve a pour sa part indiqué qu'elle a hérité de ce terrain de ses parents décédés. Elle a ajouté que sa belle-soeur, établie en Suisse, lui avait proposé de l'aider financièrement pour le mariage de sa fille en 2002. La veuve a soutenu que sa belle-soeur leur avait fait croire que son mari voulait obtenir un permis de résidence à Maurice pour leur faire signer des documents leur donnant l'autorisation de construire un étage sur ladite propriété. La veuve a ajouté n'avoir signé ses documents dans le seul but d'aider le mari de sa belle-soeur a obtenir un permis de résidence. À cette période, son défunt mari et elle avait entâmé la construction du premier étage et avait obtenu une aide financière du couple pour la compléter. Elle a nié les allégations du fait que le couple avait dépensé Rs 2 M pour construire l'étage, indiquant qu'ils s'étaient entendu pour que l'argent qu'ils reçevraient d'eux servirait à les aider pour préparer le mariage de sa fille. Indiquant qu'elle ne sait pas lire, elle dit qu'elle faisait confiance à sa belle-soeur, ne sachant pas que les documents qu'elle avait signé donnaient le droit à sa belle-soeur de construire sur son terrain. La belle-soeur avait quant à elle reconnu que c'est son mari qui avait préparé les documents et qu'elle pensait qu'il leur avait expliqué son contenu car elle n'était pas présente le jour de la signature.

En vue des documents présentés en cour, le juge Oh San-Bellepeau devait statuer que le couple n'a pu prouver qu'il a envoyé d'importantes sommes d'argent pour la construction du premier étage de la propriété, prenant note que les défendeurs auraient été bernés en signant un document sans en connaître le contenu. Le juge a de fait rejeté la plainte du couple.