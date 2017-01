LITTÉRATURE: Le corps, cette forteresse qui abrite la sève d’une vie

À travers son dernier roman, Le corps de ma mère, Fawzia Zouari rend un hommage à la fois poignant et fabuleux aux mères du monde entier. Souvent, le corps d’une personne est mentionné en ces termes, lorsque celle-ci a rendu l’âme, qu’elle n’est plus qu’un corps sans vie. L’auteure et narratrice Fawzia Zouari est justement rentrée à Tunis pour accompagner sa mère dans les derniers jours de sa vie, et à cette fin rejoindre sa famille restée au pays. Si la première partie de ce texte restitue le triste contexte de ce retour au pays, son propos fait tout à l’inverse jaillir d’une écriture généreuse et vivace un personnage absolument fascinant qui défait mine de rien bien des clichés dont on affuble souvent, par ignorance, les femmes musulmanes. S’il présente cette minutie qui fait une grande part de son authenticité, ce texte semble pourtant nous parler de bien des mères, de ces femmes nées au XXe siècle dans l’entre-deux-guerres, qui appliquaient les règles qu’on leur imposait sans en être dupes pour autant. Elles en gardaient d’autant plus un sens profond de la dignité et une liberté qu’elles chérissaient secrètement du fond de leur cœur.

Les lecteurs et lectrices du Mauricien ont pu goûter au style de Fawzia Zouari dans notre édition du 19 novembre, grâce à un extrait de son dernier roman, sélectionné par son éditeur (Éditions Joëlle Losfeld), dans le cadre du Prix des cinq continents à travers lequel l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) promeut la littérature. Mieux encore, sélectionné parmi les dix finalistes de ce concours, cet ouvrage a finalement conquis le jury présidé par Jean-Marie Le Clézio, et l’auteure tunisienne, par ailleurs collaboratrice du magazine Jeune Afrique, pourra pendant un an faire découvrir cette œuvre dans l’ensemble du monde francophone, grâce au soutien de cette organisation. C’est heureux pour la littérature, ça l’est aussi pour ce pays si méritant de Tunisie, pour les femmes qui l’habitent, pour les mères et les femmes éduquées dans la culture musulmane. Ça l’est aussi pour tout homme ou femme, enfant ou parent qui se reconnaîtra dans ce texte bouleversant et surprenant de drôlerie et de vivacité.

Yamna, la mère de l’auteure, vit ses derniers jours dans un hôpital de Tunis. Fawzia Zouari revient au pays natal pour la revoir, et elle ne cache pas dans ce récit qu’elle continue de nourrir le secret espoir, si ce n’est de recueillir ses confidences, du moins de pouvoir reconstituer son histoire, de percer certains de ses secrets, voire d’établir sa légende. À travers le personnage de Yamna, Fawzia Zouari ouvre grand la porte sur la vie et les traditions des femmes qui vivent dans la région semi-aride du Kef à l’ouest de la Tunisie. La quête de ce récit n’est pas donnée d’avance tant le secret et la discrétion des femmes demeure la règle qui façonne — voire peut-être préserve — l’histoire familiale et les relations sociales dans ces villages qui vivent pour l’essentiel d’élevage et d’agriculture. Même une enfant du pays, l’auteure en personne, se heurte à des obstacles, des non-dits et des silences, bien qu’elle soit par ailleurs rompue en tant que journaliste et écrivaine à la quête de vérité.

Le corps de sa mère est en quelque sorte une forteresse, qui brillait plus que le soleil lorsqu’elle se couvrait de tous ses bijoux et amulettes. Cette forteresse silencieuse qui s’est interdite de dévoiler, de commenter voire même de parler, cache aussi une femme déterminée et libre dont ce livre nous délivre le récit, la légende, tissant une trame faite à la fois de descriptions réalistes dont la minutie et le sens du détail permettent se transposer facilement, et d’onirisme, de croyances et de symbolisme. Devenu muet par contrainte, puis en réaction à une vie citadine qu’elle n’a pas voulue, le corps de cette femme renferme tous les secrets d’une épouse, mère et amante, bédouine du village d’Ebba, qui s’est soumise aux contraintes patriarcales de sa communauté et de sa religion, sans toutefois renoncer à des principes de liberté et de dignité auxquels elle s’est tenue comme à un trésor dont on n’abandonne jamais la recherche.

La narratrice retrouve Tunis dans l’atmosphère aseptisée et les odeurs d’éther d’un hôpital. Les discussions avec ses sœurs ou d’autres membres de la famille éclairent chacune à leur manière les divers aspects de sa personnalité et de sa vie. La première partie de ce roman égrène aussi petit à petit les étapes du passage d’un monde à un autre, de l’Europe à la capitale tunisienne, de cette cité au monde paysan de l’enfance, du présent au passé, ne cessant pourtant de nous rappeler que les allers et retour entre l’un et l’autre sont fréquents. Le passé peut en effet resurgir dans le présent, de façon aussi surprenante par exemple que ces lois ancestrales qui réduisaient considérablement le rôle des femmes tunisiennes et qui avaient été battues en brèche dans la Tunisie laïque de Bourguiba… et qui ont bien failli revenir ces dernières années ! Peu d’allusion directe est faite dans ce texte au « printemps arabe » tunisien ou à la politique, tant il y est question de l’intimité d’une famille qui se recueille et rend hommage et de la poursuite d’une quête personnelle. Pourtant, en décrivant la condition et les choix des uns et des autres, en soulignant des réactions dissonantes face à l’issue inéluctable de la lente agonie, en esquissant l’histoire d’une famille nombreuse et riche de ses multiples trajectoires, Fawzia Zouari fait un écho aux bouleversements sociologiques et politiques du pays.

Mystère maternel

Jamais la narratrice ne perd de vue sa principale préoccupation de mieux connaître cette femme, sa mère qui n’en appartient pas moins à un autre monde. Le livre I décrit le présent et ces moments faits d’attente, de dialogues anodins, du souci de comprendre le mystère de cette femme, qui s’est retranchée dans la dernière partie de sa vie derrière une maladie, Alzheimer, dont on découvrira plus loin qu’elle a été feinte. Comme beaucoup de personnes âgées que l’on extrait de leur maison et de l’existence qu’ils se sont patiemment construite, Yamna refuse la nouvelle vie qu’on lui a imposée, a priori pour mieux soigner sa santé et lui apporter le confort approprié à son grand âge. Pour ne pas participer à cette forme d’exil de la campagne à la ville, elle simule l’amnésie, le gâtisme, préservant au fond d’elle le souvenir précieux de son existence. La plupart de ses enfants n’ont ainsi pas su qu’elle n’avait jamais accepté d’être coupée de sa terre, avec ses paysages, ses arbres, de ses ciels d’espoir… Yamna n’a plus eu le droit de sortir de la maison à partir de l’âge de huit ans. Bien que ne l’ayant pas choisi, elle aimait son époux. Mis à part deux de ses enfants, dont la narratrice, qui ont eu accès aux études, elle a élevé sa progéniture dans la tradition et l’analphabétisme.

Au crépuscule de cette vie vouée à son mari et à l’éducation de ses enfants, elle a finalement décidé de confier sa vie à celle qui s’est le plus étroitement immiscée dans son intimité, celle qui a quotidiennement tout partagé de sa résignation mais aussi de ses combats intérieurs, Naïma sa bonne. « Écoute donc ! Toi qui es mes yeux des derniers jours et le témoin de mon exil. Je te fais don de mes récits comme j’ai toujours donné aux pauvres et aux malheureux. Et parce que tu as vu et soigné mon corps, tu es devenue mon ayant droit et mon héritière. Il était une fois ma vraie vie. » Admettant l’idée que cette nouvelle narratrice ait pu arranger le récit, quoique le respect absolu qu’elle lui vouait l’ait probablement incité à y rester fidèle, l’auteure voit dans le choix de sa mère une forme de subversion dont elle avait le secret… « Pour une fois, la patronne, c’est elle, et je ne serais pas étonnée de voir dans cette subversion des rôles l’une des révolutions inconscientes dont maman était capable. » Aussi prévient-elle le lecteur que « accepter l’authenticité de ce qui suit engage à entrer dans un autre temps. Et à croire l’incroyable. » Le livre II, intitulé Le conte de ma mère, représente en effet un basculement dans le vif de cette chair faite femme, qui appartient à un autre monde et une époque où les hommes imposent des lois iniques aux femmes, où la marge entre le réel et le surnaturel est étroite, une terre paysanne où les croyances et les prières dictent autant les agissements que la mécanique du réel.

Si le silence familial a toujours été la règle, ce dévoilement page après page se révèle d’une richesse absolument inouïe, déconcertante à plus d’un titre, bouleversante et chargée d’émotion. Dans un préambule, l’écrivain algérien Boulaem Sansal évoque « un récit familial extraordinaire, shakespearien dans sa trame, son ampleur et son style, dont on ne sort pas indemne. » Effectivement, dans cette vie d’une autre terre, d’une autre époque et d’une autre culture, le lecteur puise au moins le désir profond d’être lui-même en mesure un jour de donner autant d’amour et de souffle au portrait de celle qui l’a enfanté. Ce roman nous tend le miroir des confrontations entre les mondes moderne et rural, entre les femmes que l’on dit libérées et celles restées dans la tradition, entre les réalités et les croyances, le désir de fusion et l’esprit critique, et il nous montre que rien n’est jamais si duel qu’on le croit et que nous sommes faits de tout cela à la fois. Au fil des pages, en décrivant les liens que cette femme a tissés tout au long de sa vie avec les siens, en montrant quelles ont été ses préoccupations les plus chères, ce roman nous interpelle sur cette relation faite d’interrogations, de révolte et d’amour que chacun peut entretenir avec le mystère de sa propre mère. Fawzia Zouari donne des ailes à Yamna, en lui restituant l’ensemble de sa vie non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu’habitante de son village d’Ebba, en tant qu’héritière d’une tradition et d’une histoire familiale, en tant que phare d’une petite communauté même si, bien souvent, elle ne doit l’être que dans les limites du rôle que cette société lui attribue. Et si en découvrant cela, le lecteur est tenté de croire qu’elle relève d’un monde totalement révolu, peut-être n’est-il pas inutile d’y réfléchir une deuxième fois.