LITTÉRATURE : D’une chasse à l’homme à l’exploration intérieure

L’archipel d’une autre vie, le dernier roman d’Andreï Makine, impressionne par l’alchimie qu’il réalise entre la sobriété du style, la construction de la narration de plus en plus exaltante et le pouvoir poétique de l’écriture. En racontant la traque d’un mystérieux fugitif échappé d’un camp à la fin de l’ère stalinienne par cinq soldats, il tient le lecteur en haleine en dévoilant peu à peu les vies, marquées par la dureté et la cruauté de l’histoire, de ces personnages confrontés aux éléments dans l’immensité de la taïga. Au fil de cette poursuite émaillée de surprises qui bascule vers un tout autre objet dans les 100 dernières pages, le narrateur, le jeune réserviste Pavel Gartsev, se transforme et devient un autre être prêt pour une nouvelle existence.

S’appuyant sur l’évocation des tragédies humaines nées des camps staliniens et de leur environnement, Andreï Makine tisse finalement un roman d’amour et de liberté, qui se construit discrètement au fil des pages, au pas d’hommes en errance en milieu hostile. L’archipel d’une autre vie est une sorte de prodige, qui marque d’une pierre blanche l’écriture d’un grand auteur contemporain à son apogée, cet écrivain russe qui écrit en français depuis le début de son exil dans l’Hexagone il y a une trentaine d’années. Sa sortie l’an dernier a aussi concordé avec son élection à l’Académie française en mars, puis son entrée dans l’institution en décembre.

Ce texte semble rallier Le testament français, le roman autobiographique qui relate le souvenir d’une grand-mère française en Sibérie orientale, qui lui a valu la reconnaissance de la communauté littéraire française (prix Goncourt et Médicis notamment), et Requiem pour l’Est, véritable plaidoyer contre les guerres qui défigurent durablement les pays et font de l’humain un animal rusé, cynique, qui tue, jette des bombes, hait, meurt … Il le fait ici dans la veine poétique des grands romans classiques, simplement, instaurant un rythme savamment agencé qui s’amplifie parcimonieusement et aboutit à une sorte de symphonie poétique dans les derniers chapitres, une ode à la beauté des terres sauvages et des êtres qui ont le courage parfois extrême de choisir la paix et la liberté à tout prix.

Andreï Makine nous parle ici des hommes et des femmes qui vivaient autour des camps staliniens, qu’il s’agisse des villageois, des minorités, des soldats, des orphelins nés dans ces mêmes camps qui ont parfois perdu leurs parents à un âge prématuré. L’entrée en matière, dans les premiers chapitres, décrit cette société à travers des récits et souvenirs situés à différentes périodes au temps de la guerre, des camps et après leur démantèlement. Il montre notamment une sorte de porosité entre la société civile et le camp stalinien, des traits communs entre la vie du soldat et celle du prisonnier. La région qui entoure le camp semble devenue carcérale, ses habitants et leur descendance en portent des stigmates. Lors d’un entraînement antiatomique, Pavel Gartsev se retrouve pendant 24 heures seul, sans nourriture, sans eau, avec très peu d’air, dans un abri souterrain qui s’effondre sur lui. Cette épreuve, qu’il appelle le cercueil ou son tombeau, déclenche en lui une soif de vivre et une interrogation sur la finalité de ces vies et le pouvoir de la philosophie sur l’homme opprimé par les conflits.

Cinq soldats dans la taïga

La mission de retrouver un fugitif extrait ces cinq soldats de leur milieu habituel. Ils présentent d’ailleurs des profils emblématiques : le capitaine responsable de la sûreté militaire assez influent, qui a tué massivement et applique le règlement avec une détestable rigueur; le jeune soldat ambitieux et zélé d’origine polonaise qui avoue dans un moment d’égarement avoir collaboré avec les nazis; le commandant alcoolique désabusé; le soldat expérimenté qui devine les stratégies de ses coéquipiers. Ce dernier prévient le jeune réserviste également de l’aventure, Pavel, qu’il sera le bouc émissaire tout désigné en cas d’échec. Cette odyssée dans la forêt débarrassera peu à peu ce narrateur de ses illusions sur l’être humain, bien loin de la thèse qu’il a écrite sur la « conception marxiste léniniste de la légitimité de la violence révolutionnaire ».

Ils sont cinq au départ à poursuivre, à pied comme dans la traque d’un gros gibier, un fugitif qui s’est échappé d’un camp sibérien au cours d’un transfert, et que l’on nomme étrangement l’évadé Lindholm ou Lundholm, de ce nom scandinave par ailleurs attribué à un détroit des eaux froides de Sibérie extrême-orientale… Dans ce milieu hostile truffé de dangers, même les plus exécrables de ces personnages vont être confrontés à leurs faiblesses, à leurs peurs les plus secrètes, à l’instar de Louskass, qui cauchemarde chaque nuit des nombreux hommes qu’il a exécutés d’une balle dans la nuque.

Louskass, puis Boutov, Vassine puis, plus tard, le teigneux Ratinsky vont, chacun à leur tour, replier chemin à cause d’une blessure ou d’un accident qui les empêche de continuer leur avancée. Seul Pavel Gartsev ira au bout de cette progression vers l’archipel des Chantars, se tenant à quelques dizaines de mètres de la proie, qui s’est finalement révélée être une femme appartenant au peuple des Néguidales, que le régime a décidé de déplacer, en raison de projets d’essais nucléaires programmés au temps de la guerre de Corée. Minorité en voie de disparition, les Néguidales étaient moins de 700 au début du XXe siècle et atteignaient à peine les 570 personnes en 2002. Chasseurs et pêcheurs nomades, ils sont animistes et parlent le toungouse.

En parfaite harmonie avec les terres qu’elle parcourt, Elkan n’a aucun mal à déjouer les intentions de ses poursuivants. Elle mène le jeu et se révèle au cours de cette traque de plusieurs semaines d’une ruse remarquable, qui ridiculise ses poursuivants avec élégance, voire un certain humour, les éliminant gentiment à tour de rôle. Elle ne tue pas, elle les fuit sans précipitation, se maintenant assez près pour qu’ils continuent de la poursuivre sans aller chercher de renforts, leur tendant des pièges ingénieux inspirés par sa parfaite connaissance du monde sauvage et du terrain sur lequel ils s’aventurent.

Une femme, une autre géographie

L’essentiel du roman se construit au rythme de ces journées à marcher, qui réservent parfois de drôles de surprises, et des veillées autour du feu de camp, où le narrateur, un étudiant en philosophie échoué parmi ces soldats par une ironie du sort, partage des pensées de plus en plus ambivalentes, puis où se révèle au fil des conversations le passé peu reluisant de ses compagnons. En fait, tout le monde prend goût à cette déambulation dans la taïga, cette vie simple de trappeur au bord de l’eau, le lecteur comme les soldats qui s’éloignent ainsi de la routine des camps et du casernement. Une géographie extraordinaire se déploie dans cette forêt d’Extrême-Orient, arrosée par le fleuve Amour et par son affluent, l’Amgoun, que les personnages suivent un temps en direction de la mer glaciale d’Okhotskh. Mais seule Elkan sait où elle va, poursuivant son objectif d’atteindre le rivage pacifique avant que l’hiver ne rende la mer totalement impraticable, pour rallier une des îles de l’archipel des Chantars, « une planète à part où, à quelques mètres de distance, en contournant une falaise, on changeait de mer, de ciel, de saison ».

Si de nombreux indices – à commencer par le titre – permettent d’anticiper le dénouement de ce roman, le texte bascule véritablement vers une autre vie à partir du moment où Pavel devient l’unique poursuivant, déjà conscient que son intention n’a plus guère à voir avec une capture… Il confie plus loin : « Je n’avais encore jamais été uni à quelqu’un par un lien aussi transparent. La femme était là et sa présence suffisait pour changer l’instant que je vivais. Nous n’étions, elle et moi, que de simples témoins d’une révélation nocturne. Le discret avènement d’un monde inconnu. Je tentai de le nommer, songeant à l’intuition d’un monde caché, au pressentiment d’un mystère… Il suffisait de penser (et j’étais sûr qu’elle y pensait aussi) que nous pourrions nous lever et marcher l’un vers l’autre, uniquement pour échanger un regard qui aurait attesté ce que nous venions de comprendre. »

Concevant la littérature comme une façon de se sortir de soi-même, le roman comme un acte de transformation pour l’auteur, ses personnages et si possible le lecteur, Andreï Makine montre ici comment l’expérience vécue peut forger un être, pour peu qu’il reste fidèle à lui-même, se tienne perméable au doute, écoute son cœur et fasse ses choix en conséquence. Comme Elkan joue avec l’espace, Makine joue avec le temps, nous faisant entrer dans ce passé à travers deux générations de narrateurs, et nous faisant revenir au présent par la transmission du récit, du souvenir d’êtres merveilleux qui ont pourtant existé. On ferme ce livre avec aussi un pincement au cœur à l’idée qu’une pareille aventure ne soit plus possible aujourd’hui puisque ces rivages et cet archipel à la beauté renversante sont devenus des sites de visites touristiques.