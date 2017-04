LITTÉRATURE : La fête des jeunes lecteurs

Pour la troisième année consécutive, l’Institut français de Maurice (IFM) célèbre la Fête de la Jeunesse en mettant l’accent sur tous les bonheurs que la littérature peut procurer, que ce soit en chanson, en musique, par simple lecture à voix haute, en film, en jeu vidéo, voire par la rencontre des auteurs ou à travers un spectacle ! Cette journée spécialement conçue pour les jeunes lecteurs leur permet aussi de se familiariser avec un grand nombre de livres proposés par la médiathèque de l’IFM ou les cinq libraires qui participent à cette journée. Ils pourront aussi rencontrer 11 auteurs mauriciens, qui écrivent et/ou dessinent pour eux.

Un coup d’œil sur la liste des auteurs mauriciens présent à la Fête de la Jeunesse permet de réaliser que de grands pas ont été franchis depuis l’époque où l’on voyait à peine un conte de Noël sortir des presses chaque année à Maurice. Aujourd’hui plus nombreux, les auteurs pour la jeunesse de Maurice peuvent aussi être fiers de la qualité et de la diversité de leurs ouvrages. Qu’il s’agisse d’Amarnath Hosany (Le facteur, L’arbre à bonbons), de Brigitte Masson et Evan Sohun (Lilet ek Gaspar), de Henry Koombes et Céline Showa (Ludo le dodo et les albums Tikoulou pour l’illustrateur), de Laval Ng, Munavvar Namdharkhan, Thierry Permal et Stanley Harmon (Les contes de Morne Plage), de Shenaz Patel (Le bestiaire mauricien, Paul et Virginie en bd, etc), ou de POV (Flerkann), tous offriront leurs dédicaces personnalisées aux jeunes lecteurs venus à leur rencontre demain à l’IFM pour célébrer des ouvrages qui accompagnent les premiers pas des enfants dans l’imaginaire littéraire.

Comme chaque année, un auteur français se joint à la fête en tant qu’invité spécial… Stéphane Servant a récemment publié Purée de cochons, Cinq minutes et des sablés ou encore ce touchant ouvrage où un petit garçon raconte celle qui l’a mis au monde dans Ma mère. Après avoir animé plusieurs ateliers cette semaine, dans les établissements scolaires français et à La Ruche, à Bambou, Stéphane Servant donnera une lecture publique de ses textes, avec Véronique Nankoo, demain à 10h30, au cours de laquelle les enfants pourront aussi visionner les illustrations de ses ouvrages, simultanément projetées sur grand écran.

Stéphane Servant n’est pas ce genre d’auteur qui passe et puis s’en va après avoir fait parler de lui. Gourmand de rencontres dans les pays qu’il lui arrive de traverser, il a entrepris l’an dernier des carnets réunionnais, à l’occasion de sa venue dans l’île sœur, et commence en ce moment ses carnets mauriciens, dont il est d’ores et déjà possible de lire les textes sur son site Web. À chaque fois, une photographie donne lieu à un poème, tel que celui-ci, sur la pêche artisanale :

« Face à l’océan,

pour tromper la faim

et la barque vide

La femme du pêcheur

Tissait en rêvant

des filets clinquants

De perles indiennes »

L’écrivain dédicacera ses livres au cours de l’atelier proposé à 11h30 sous le titre « Dessine la culotte du loup ». Ensuite avant le spectacle musical du trio Ubique, les enfants pourront aussi participer à une séance de jeux vidéo avec Ben Buchoo à 13h30 ou encore voir le film Les quatre saisons de Léon à 14h.

ENCADRE

Hansel et Gretel revisité

À 16h sonnera l’heure du spectacle proposé par le collectif Ubique, qui représentera sa propre version du célèbre conte des frères Grimm, Hansel et Gretel. Si l’histoire originale s’inspire de la situation désespérante d’une famille démantelée par la pauvreté et la famine, ce trio de musiciens a su s’en inspirer avec suffisamment de distance, d’habileté et d’humour pour en faire un spectacle musical plein de peps et de finesse… La sorcière à la maison de pain d’épices n’a qu’à bien se tenir.

Audrey Daoudal est la comédienne et violoniste d’Ubique. Elle s’est associée au ténor du jeune chœur de Paris, Vivien Simon, et au musicien Simon Waddel pour créer ce spectacle musical qui mêle théâtre et musique pour recréer la magie du conte, avec des instruments aussi variés que le théorbe, le luth, le violon, la scie musicale, les tambours et la flûte chinoise. Ils chantent et scandent le texte des frères Grimm en y apportant les nouveaux attraits, qui peuvent garantir un moment inoubliable pour les petits et les grands.