LITTÉRATURE : Plus que 17 jours pour le Prix Jean Fanchette

Le 12e Prix Jean Fanchette a été lancé le 10 février dernier à la Municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill, avec une date butoir — fixée au 31 mars — pour l'envoi des textes candidats à ce concours littéraire. Qu'ils soient essayiste, romancier, historien, conteur, poète, dramaturge, biographe ou auteur de bande dessinée, les écrivains en herbe sont invités à soumettre, en trois exemplaires, un texte inédit ou publié entre mars 2015 et mars 2017, pourvu qu'ils n'aient jusqu'alors jamais été lauréats de ce prix d'expression française, ouvert aux écrivains de Maurice, de Rodrigues, de la Réunion, de Madagascar, des Comores et des Seychelles.

Le prix Jean Fanchette prend cette année un relief particulier, puisqu'il coïncide avec l'hommage rendu à l'auteur dont il porte le nom, disparu il y a vingt-cinq ans. Depuis plusieurs éditions, sont désormais admis les textes publiés, à condition pour cette 12e édition qu'ils l'aient été entre mars 2015 et mars 2017, ce qui correspond aux dates de clôture pour la remise des textes, de la précédente et de la nouvelle édition.

La vocation première de ce concours littéraire étant d'encourager la création littéraire et de la promouvoir, les manuscrits inédits sont bien entendu toujours les bienvenus, sachant que la moitié des Rs 100000 remis dans ce cas, est réservée au financement de la publication de l'ouvrage. Pour en savoir plus sur les conditions et règlements de ce concours, il suffit de consulter le site internet de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill (www.bbrh.org) ou les archives du Mauricien dans notre édition du 14 février, où est parue l'annonce officielle de cette nouvelle édition.

Jeudi dernier, lors d'une soirée d'hommage organisée par l'Association Jean Fanchette à l'Institut Français de Maurice, le coordinateur et initiateur du Prix Jean Fanchette, Issa Asgarally, a rappelé comment la nécessité de ce prix s'est imposée à lui au lendemain de la disparition du poète et psychanalyste. Les deux hommes entretenaient une correspondance amicale, l’un résidant à Paris et l’autre à Maurice. « Je me souviens avoir reçu sa dernière lettre un mercredi. Il y parlait de ses projets littéraires, tels que Le roman de l’effacement. Le dimanche suivant, son frère Régis m'a appelé pour m'annoncer sa mort. »

Surmontant le choc, le journaliste littéraire a pu rencontrer, le mois suivant, Joceline Minerve, qui était alors maire de Beau-Bassin/Rose-Hill. Il avait prévu de lui montrer l'article nécrologique qui avait été publié dans Le Monde en France, dans le sillage de cette brutale disparition, mais c'était inutile, car son interlocutrice connaissait l'importance de cet homme pour la vie littéraire.

Le prix Pierre Renaud existait encore à l'époque, prévoyant une dotation de Rs 25000. Issa Asgarally a proposé de fixer celle du prix Fanchette à Rs 50000, ce sur quoi Joceline Minerve a surenchéri à Rs 100000, ce qui en fait encore jusqu'à maintenant le prix le plus gratifiant de Maurice et de la région. Le président du jury de la première édition était un proche de Jean Fanchette, le poète et essayiste Michel Deguy. Lui ont succédé des personnalités telles que Marie-Thérèse Humbert ou Axel Gauvin, puis depuis de nombreuses éditions, le Nobel de littérature Jean-Marie Le Clézio. Depuis 1992, deux-cent-trente-neuf textes ont été soumis aux jurys qui se sont succédé tous les deux ans.

Fin avril pour le Prix des Jeunes

Soutenu conjointement par l’Institut Français de Maurice et par la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill, le prix Jean Fanchette des Jeunes a été lancé quant à lui la semaine dernière. Selon le même principe que pour le prix des adultes, les jeunes auteurs peuvent s’exprimer dans le genre de leur choix et simplement avoir moins de dix-huit ans. Ils devront envoyer leur manuscrit avant le 30 avril, à l’attention du coordinateur du prix, Issa Asgarally, à la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill.