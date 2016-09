LITTÉRATURE—PRIX GONCOURT 2016: Nathacha Appanah sélectionnée

Le 6e roman de notre compatriote Nathacha Appanah, Tropique de la violence, sorti en librairie le 25 août dernier, a été sélectionné pour le prix Goncourt 2016. Dans une déclaration hier au Mauricien, la romancière a évoqué sa « joie et l’honneur » que son roman soit en lice pour ce prestigieux prix littéraire du monde francophone.

« Je suis heureuse de la sélection de mon roman pour le Goncourt 2016. Je me rends compte que beaucoup de romans de cette sélection mettent en exergue une nouvelle manière d’appréhender le monde par la fiction, la complexité des récits, des géographies, des identités et des points de vue. La sélection de “Tropique de la violence” m’honore », affirme Nathacha Appanah, approchée par Le Mauricien quelques heures après que l’Académie Goncourt a dévoilé sa première sélection de 16 romans.

Pour Tropique de la violence, Nathacha Appanah s’est inspirée de son séjour à Mayotte, de 2008 à 2010. Alors qu’elle pensait vivre une vie douce à l’ombre des arbres et des bains de mer, « peu de temps avait suffi pour que je comprenne que cette île me bouleverserait comme jamais et que mes idées préconçues étaient, en réalité, des clichés qui, quelque temps auparavant, me faisaient bondir », a-t-elle affirmé. Pendant ce séjour, alors qu’elle se baladait avec sa fille, Nathacha Appanah a été frappée par la vue d’un adolescent assis sur une table de ping-pong dans une aire de jeu abandonnée. Le lendemain, raconte-t-elle, lorsqu’elle y est retournée, il y était encore. « Il était toujours là, mais cette fois, sous la table. Il y avait un vieux matelas en mousse. Dormait-il là ? Il m’a regardée, comme la veille, sans bouger. Je n’ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas eu le cran de m’approcher de lui. Je me suis dit que je le ferai le lendemain, oui, promis, demain, je lui parlerai. Mais le lendemain, il n’était plus là. Depuis, je n’ai plus cessé de penser à lui, car c’est grâce à lui que ce roman a germé dans la tête d’une femme un peu triste qui baladait son enfant sur une île magnifique et chaotique. »

Pour les besoins du roman, quelque temps avant sa sortie en librairie, la romancière y est retournée l’année dernière. Dans son dossier de presse, l’édition Gallimard écrit que ce roman est « une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île française de Mayotte, dans l’océan Indien ». Et de poursuivre : « Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du chaos, cinq destins vont se croiser pour nous révéler l’âpreté de leur quotidien. »

Après cette première sélection, les jurés du prix Goncourt 2016 se réuniront de nouveau les 4 et 27 octobre pour leurs deuxième et troisième sélections. Les 16 romans en lice sont les suivants (par ordre alphabétique) : Nathacha Appanah, Tropique de la violence (Gallimard); Metin Arditi, L’enfant qui mesurait le monde (Grasset); Magyd Cherfi, Ma part de Gaulois (Actes Sud); Catherine Cusset, L’Autre qu’on adorait (Gallimard); Jean-Baptiste Del Amo, Règne animal (Gallimard); Jean-Paul Dubois, La Succession (l’Olivier); Gäel Faye, Petit pays (Grasset); Frédéric Gros, Les Possédées, (Albin Michel); Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil); Régis Jauffret, Cannibales (Seuil); Luc Lang, Au commencement du septième jour (Stock); Laurent Mauvignier, Continuer (Minuit); Yasmina Reza, Babylone (Flammarion); Leila Slimani, Chanson douce (Gallimard); Romain Slocombe, L’affaire Léon Sadorski (Robert Laffont); et Karine Tuil, L’Insouciance (Gallimard). Le prix Goncourt sera décerné le 3 novembre.

Le prix Goncourt créé en 1892

Le prix Goncourt, prix littéraire français qui récompense des auteurs d’expression française, a été créé en 1892 par le testament d’Edmond de Goncourt. La Société littéraire des Goncourt fut officiellement fondée en 1902 et le premier prix Goncourt fut proclamé le 21 décembre 1903. Ce prix annuel est décerné au début du mois de novembre par l’Académie Goncourt après trois présélections successives, en septembre et en octobre, parmi les romans publiés durant l’année. C’est le prix littéraire français le plus ancien et considéré comme le plus prestigieux.