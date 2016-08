LIV RAVANN II : Deskripsion mouvman, sekans, batman e sante

« Pom Lame/ Bout ledwa/ Zong ledwa/ Lame ouver/ Klaker lezel… » Situation étonnante où l'utilisation des mains est assimilable à un instrument de musique, la ravanne (dans diverses parties de l'ocean Indien.) Il semble que cet instrument a peu de sens en dehors de la musique pratiquée et vécue. O ti le la la e ravann Konn li, apran zwe li, insiste le Groupe Abaim a l'initiative du livre d'apprentissage de la ravanne, il y a 30 ans. Aujourd'hui, les recherches, documentations, expérimentations de cette méthode d'apprentissage sont achevées. Abaim propose la transcription solfégique, l'approche à la fois orale et écrite de la méthode. Ceux qui ont participé au projet soulignent la volonté de conserver les apports de notre musique traditionnelle (séga tipik) et de transmettre différentes esthétiques dans les milieux culturels les plus divers. Pour mieux comprendre, voici deux pages du livre qui traitent de la partie théorique du mythique instrument.

Kase

Li enn frap ouswa enn mouvman ki nou fer par tap pli for lor sirtou bann plas egi e rezone (lezel, deziem lame e andan Ravann). Ena plizir kalite kase. Kapav kase dan

apelasion ouswa kan pe fer roule. Nou retrouv kase bien souvan dan bann lespas ant bann parol dan enn manier koumadir pou soulign sa bann parol la. Dan apelasion ousikapav ena kase.

Sizone

Li enn frap ki fer kouma bann sekans bien kourt lor bann plas egi ou rezone an pwisans (lezel, deziem lame e andan Ravann). Li bien prezan dan rit sakade. Nou retrouv li osibien dan apelasion ki dan roule. Li ena enn gran predominans dan rit sega tanbour (depi Rodrig).

Siniale

Li enn frap ki fer kouma bann sekans kourt e repetitif lor bann plas kot tir bann son egi. Nou fer li pou ki kan plizir ravanie pe zwe ansam, zot kapav aret ansam dan enn manier sinkronize si zot anvi.

Rit sakade

Li enn rit ki dekrir enn manier bien partikilie zwe Ravann akot ena regilierman preske bann iregilarite dan rit la. Sa arive sirtou kan relasion ant son ek silans sanze e retourn parey. Enn sakadman zwe boukou lor pozision bann silans.

Kestion-repons

Li sak fwa 2 sekans ki nou remarke lor enn rit e kot koumadir enn premie la pe reponn deziem la. Kestion-repons sirtou prezan dan bann sekans roule, kase e siniale.

Konversasion

Li sa bann moman dan enn morso Ravann kot plizir dimounn, sakenn asontour, pe fer koumadir so linstriman koz ar linstriman so kamwad. Nou remark li sirtou dan parti apelasion enn morso Ravann me kapav trouv li lor parti roule osi.

Choule

Li bann vokalizasion ki tande lor parti apelasion kouma bann interzeksion pou donn santer prinsipal lelan pou kontinie azoute dan sante la. Lor parti roule, sa bann interzeksion vokal la vinn pli for e bien souvan al lor bann not bien egi.

Rit kaveri

Kaveri enn pratik relizie tamoul dan Moris. Apre bann rit pirifikasion dan bor larivier,bann devo fer enn laprosesion ziska tanp. Depi koumansman bann lapriyer e toutlonglaprosesion, bann lapriyer fer avek sante e lakonpagnman lor linstriman Ravann (apelsa «Thappu»). Nou finn obzerv sa rit la bien e nou finn reprodir li.

Rit sega tanbour

Sega tanbour enn lamizik ki pratike prinsipalman lor linstriman Ravann dan Rodrig. Liena enn rit bien orizinal me ki bien pros avek sertin rit afrikin e malgas par so vites, so bann mouvman ritmik e so bann vokalizasion. Li paret pa finn sibir boukou linflians depi bann lezot kouran mizikal sirman akoz izolman zeografi lil Rodrig.