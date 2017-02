LIVRE : L’expérience cubaine décryptée à travers son Lider

Fidel Castro Ruz est sorti en 2014 chez Édilivre mais le décès du penseur du socialisme cubain, le 25 novembre dernier, lui a redonné une actualité. Ancien professeur d’histoire et journaliste citoyen sur plusieurs sites d’information, l’auteur est passionné par Robespierre, Cuba et Fidel Castro. Ayant des parents à Maurice, Alain Roumestand a mis son livre à la disposition de la librairie de L’Atelier, ouvrage synthétique qui présente l’avantage par rapport à une littérature généralement très clivée, de viser la neutralité. Aussi retrace-t-il l’histoire récente de Cuba et la vie du Lider Maximo, de manière synthétique et en allant toujours à l’essentiel. Se lisant avec aisance, ce livre démontre par les faits la pertinence du sous-titre « el tactico », et montre à quel point la vie de Castro se confond avec l’évolution post-Batista de Cuba.

Alain Roumestand a deux passions : l’histoire et le journalisme. Il a enseigné l’histoire en France, avant de devenir proviseur, puis une fois à la retraite, il s’est adonné à sa deuxième passion en revêtant la casquette de journaliste citoyen, qui l’amène à contribuer régulièrement sur différents sites web, tels qu’agoravox, the dissident ou europe creative… Ses articles sont souvent nourris par son intérêt pour Cuba, qui s’est affirmé du jour où il a eu pour mission de former des cadres scientifiques de ce pays. Depuis, s’il n’a cessé de se documenter sur l’histoire et la géopolitique récente de l’île, de faire des allers et retours entre Cuba, la France et la Floride, rencontrant de nombreux Cubains bien renseignés de tous bords.

Emblématique de la guerre froide et de la lutte contre la domination américaine, l’histoire de Cuba et le parcours de Fidel Castro font le plus souvent l’objet d’écrits et de créations très tranchés où l’auteur se fait toujours fort d’exprimer ou son hostilité ou son assentiment. Il suffit de regarder les titres et résumés de l’abondante littérature publiée sur le castrisme pour se rendre compte de son caractère éminemment clivant. Alain Roumestand est de ceux qui pensent que ce personnage et ce pays méritent mieux que cela, compte tenu de leur rôle dans l’histoire mondiale, estimant surtout que la détestation tout comme l’hagiographie sont mauvaises conseillères et surtout incompatibles avec la démarche de l’historien, qui se doit de garder la tête froide et d’interroger toutes les sources… La principale motivation de cette biographie est donc de faire œuvre d’historien, en tentant une recension la plus objective possible, pour rompre avec le manichéisme habituel. S’en tenant aux faits les plus importants et de manière suffisamment synthétique, ce livre se dévore de bout en bout sans se lasser.

Publié chez Édilivre, ce service d’autoédition en ligne, qui propose aussi des versions papier, « Fidel Castro Ruz » est un ouvrage de 165 pages au sous-titre révélateur du regard que l’auteur porte sur le Lider Maximo : El Tactico, autrement dit le tacticien. Alain Roumestand estime en effet qu’une des bottes secrètes de Fidel Castro a été tout au long de sa vie de faire des choix et d’orienter ses décisions avec un sens tactique particulièrement fin, qui lui a permis de faire face aux dangers les plus vifs (la tentative d’invasion américaine de la Baie des Cochons, la crise des missiles parmi les événements les plus rapportés, environ 600 attentats contre sa personne, etc.) et dans l’adversité de toujours parvenir à résister et se relever en développant de nouvelles alliances, en changeant de stratégie, se tournant par exemple vers le Venezuela de Hugo Chavez et la Chine, après la disparition de l’Union soviétique qui a été son grand allié depuis les débuts.

Rayonnement

Alain Roumestand évoque à un moment l’esprit critique de Fidel Castro à l’égard de l’Union soviétique, qu’il jugeait par exemple trop bureaucratique. Aussi est-il intéressant de relever le réquisitoire qu’il a pu lui-même dresser sur des institutions de son propre pays… En 1995, il reconnaît : « Nous avons besoin d’efficacité et de rentabilité… Nous avons démontré que nous ne sommes pas de bons gestionnaires. » Aussi critique-t-il « vertement les nouveaux riches parmi les cadres dirigeants du parti et de l’État. » Alors que son régime ne souffre pas la contestation, les partis d’opposition, et la liberté de la presse lorsqu’elle s’attaque aux initiatives du gouvernement, Fidel Castro montre régulièrement une capacité d’autocritique qui lui permet de se renouveler face à certaines situations sensibles et de maintenir le socialisme à Cuba contre vents et marées jusqu’à nos jours.

Cet ouvrage présente l’avantage de nous faire comprendre d’emblée, grâce aux éléments donnés sur ses origines familiales, comment l’enfant Castro s’est forgé très tôt une opinion et un positionnement dans un pays qui était pour ainsi dire gouverné par les grandes banques américaines. Outre l’aventure de la prise du pouvoir, l’autre passage passionnant de ce livre rappelle le rayonnement de Cuba à travers le monde de 1969 à 1982. Ces années glorieuses ont fait de l’île caribéenne un modèle pour les nombreux pays qui choisissaient la voie socialiste pour leur émancipation du colonialisme. Cuba est devenue le leader incontesté du tiers-monde par la source d’inspiration que représentaient les écrits de Castro, par les actions de Che Guevara, et les multiples démarches qu’ils entreprenaient à l’étranger, et les contributions de son pays — en hommes, en armes et moyens techniques — dans les luttes de libération, un peu au Vietnam mais surtout au Congo, en Amérique latine, au Pérou, en Bolivie, en Argentine. Castro a soutenu le MPLA en Angola contre l’UNITA en Angola, ou encore la révolution sandiniste au Nicaragua. En 1979, ce pays reçoit à La Havane le mouvement des pays non alignés.

Assouplissements

L’arrivée de Mikhael Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique va remettre en question progressivement tout un pan de l’économie cubaine à l’exportation comme à l’importation. Ce séisme amène la période spéciale qui a mis le pays sur les genoux pendant des années, effet doublé par le « bloqueo » des États-Unis, cet embargo initié très tôt, et plus présent que jamais. Cuba a montré de nombreux assouplissements dans l’application de sa politique au fil des ans. Fidel Castro a même expliqué à un moment qu’il n’était pas totalement opposé à libéraliser la presse, puisqu’il concevait la possibilité de le faire une fois que les États-Unis auraient relâché leur embargo. Mais comme le fait remarquer l’auteur, si le régime castriste s’est relâché, a libéré des prisonniers politiques, commué certaines peines, autorisé les entreprises individuelles dans certains secteurs agricoles notamment, permis aux firmes étrangères d’investir à Cuba avec un encadrement, etc., en face, les États-Unis n’ont jamais desserré leur étau, bien que la guerre froide soit loin derrière et que le régime castriste ne soit plus aussi florissant et influent qu’à son apogée.

Lorsque nous demandons à l’auteur comment il voit l’avenir de Cuba, désormais dirigé par Raoul Castro, le frère de Fidel, qui a toujours été à ses côtés au gouvernement, il laisse entendre que tout est possible : « Les conquêtes du régime, éducation, santé, vie décente pour le plus grand nombre, existent toujours pour l’essentiel, mais dans la pénurie. La liberté démocratique n’est toujours pas là. Les dirigeants craignent d’ouvrir les vannes du pluralisme par peur de perdre la ligne idéologique. Et on tourne en rond. Un scénario à la chinoise n’est pas non plus envisageable, avec un parti unique qui gouverne et un capitalisme conquérant lié à l’État (des lois d’ouverture économique n’ont toujours pas reçu leurs décrets d’application). Le régime essaie de répondre à une jeunesse désabusée (qui court en masse au concert des Stones !) qui rêve de consommation basique, qui critique la gérontocratie. L’ouverture aux firmes étrangères a permis de distribuer des salaires meilleurs à une partie de cette jeunesse, ce qui crée des inégalités flagrantes. Cuba est le dernier État communiste ainsi constitué et tient toujours. Pour combien de temps ? »