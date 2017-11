LIVRE - SÉLECTION D’ASHISH BEESOONDIAL : À la recherche d’un soi

Une sélection entre rêve et philosophie pour mieux dépeindre l’intériorité sinon mettre en scène l’humain. Il ne pouvait en être autrement du metteur en scène formé à Bombay et à Leeds. Ashish Beesoondial a enseigné au MGI avant de rejoindre le MIE. Il sera prochainement directeur artistique du Caudan Art Centre. Il livre entre-temps quelques-unes de ses références.

Le Grand Meaulnes

Alain-Fournier

“Il émane de cette histoire d’amour un romantisme, une mélancolie, une poésie singulière, à la lisière du rêve et de la réalité, dans cette atmosphère étrange qui oscille entre le quotidien le plus rustique et les fantasmes évanescents de l’imagination.

Ce beau contraste entre le monde extérieur et celui qu’on crée à l’intérieur, la soif irrépressible de l’aventure, la quête de l’au-delà et de l’amour : Le Grand Meaulnes se dessine autour de ces thèmes. Lire ce roman à l’âge de 15 ans a certainement un effet profond; c’est l’âge des découvertes, de la recherche d’un idéal. Des années plus tard, je pense toujours à Meaulnes. Et je crois fermement que se perdre dans la quête de quelque chose peut être un moment très riche.”

Le Grand Meaulnes a fait rêver des millions de lecteurs. Parce qu’il exprime d’une façon unique les amitiés absolues de l’enfance, les rêves fous de l’adolescence, la passion amoureuse et le passage à l’âge d’homme, ce premier – et unique – roman est bien, comme Alain-Fournier le voulait, “un roman d’aventures et de découvertes”.

L’unique roman d’Alain-Fournier est aussi illuminé par Yvonne de Galais. Mais un autre personnage féminin, plus sombre, n’est pas moins important dans l’histoire : Valentine, la fiancée de Frantz de Galais. Comme Yvonne, Valentine est inspirée d’une femme que l’écrivain a connue : Jeanne Bruneau. La liaison entre cette jeune modiste et l’écrivain a duré de février 1910 à avril 1912, deux ans qui correspondent à l’écriture du Grand Meaulnes.

Les sept lettres à Jeanne et les documents liés à cet amour rassemblés ici permettent de découvrir un Alain-Fournier passionné, fiévreux, délicat et exigeant. Un jeune écrivain assoiffé d’absolu qui rêvait de faire partager son rêve à Jeanne/Valentine et que la Grande Guerre devait faucher en septembre 1914. Il avait 27 ans…

Surfacing

Margaret Atwood

Aux États-Unis, une jeune femme se rend, avec son compagnon et un couple d’amis, sur l’île où elle vécut enfant, pour retrouver son père qui a disparu. Leur séjour se prolonge en un huis clos étrange, tandis que la narratrice s’engage dans la recherche du père, jusqu’à s’engloutir sur les traces de l’absent. Au terme de cette plongée dans la quête des origines, l’héroïne pourra “faire surface”, s’éveiller à une nouvelle vie, lavée des vieilles terreurs et des névroses de l’enfance, libérée du factice et rendue à la réalité du monde sensible.

“Je me souviens avoir commencé à lire Surfacing alors que j’étais en train de terminer une lecture de Macbeth de Shakespeare. Je fais mention de Macbeth parce que cette lecture m’avait poussé vers une réflexion, ou même une analyse de la complexité de la nature humaine. L’une m’a emmené vers l’autre.

J’ai commencé à lire Surfacing sans trop comprendre, et ce n’est que quelques semaines après que j’ai fait la connexion avec la psychologie et la complexité de l’humain. Cette découverte n’était que la première phase, et c’est à partir de là que j’ai continué à chercher autour. Ce qui m’a permis de tomber sur des idées profondes, philosophiques même, qui touchent à la complexité humaine, comme l’inconscient collectif, le soi et la quête de la totalité.

C’est un roman qui m’a beaucoup influencé, surtout dans ma démarche de comprendre et d’appréhender l’être humain et sa façon d’agir, qui peut être vraiment contradictoire. Le roman m’a aussi amené à réfléchir sur notre système langagier, avec tous les préjudices. Je dois l’admettre : toutes ces réflexions m’ont beaucoup servi dans le théâtre et, en fait, elles m’aident dans ma perception du monde. On ne pourra jamais comprendre le “soi” mais avoir une réflexion dans ce sens, d’après moi, est fondamentale.”

The Old Man and the Sea

Ernest Hemingway

Le vieil homme et la mer. Seul en mer dans une petite barque à la recherche d’un grand poisson. Le grand poisson mord à l’hameçon. Pendant trois jours et deux nuits, le vieux luttera contre lui. À la fin, au prix d’efforts incroyables, il en viendra à bout. Le vieux installe sa voile et met le cap sur la terre. Au bout d’une heure, les requins arrivent et dévorent le grand poisson. Le vieux en tue autant qu’il peut, mais quand il rentre au port, il ne reste du poisson que la tête. C’est la condition même de l’homme qui est dépeinte ici; c’est l’histoire du courage humain, de l’énergie humaine, de l’amour des êtres; c’est le poème de la pêche au gros poisson, c’est la victoire du cœur sur le désespoir.

“Je crois que toute littérature de haut niveau a une capacité de rendre plus simples les grandes idées. C’est ce qui m’a frappé chez des romanciers comme Hemingway. Avec une narration linéaire, cet œuvre se lit rapidement. Je l’ai lu à deux ou trois reprises et, à chaque fois, il y a un nouveau thème qui m’a frappé. La simplicité de la narration porte de grands thèmes qui touchent à la condition humaine – des thèmes et des valeurs dont on ne parle plus de nos jours. Ce roman m’a emmené vers une autre réflexion : l’art et la littérature existent pour nous faire rappeler ces grandes qualités humaines et nous dire que la beauté réside dans la simplicité.”

Sea of Poppies

Amitav Ghosh

“Un must-read pour les Mauriciens. Je pensais que The Shadow Lines était un chef-d’œuvre et puis j’ai commencé à lire Sea of Poppies, que j’ai trouvé fort impressionnant. Je trouve un peu drôle que l’on n’a pas parlé de ce roman comme il se doit à Maurice, malgré tous les discours que nous avons sur l’identité culturelle. Mélanger histoire et fiction autour de la période d’indentureship est louable. C’est avec beaucoup de facilité que l’auteur nous transporte dans son imaginaire, avec un style qui me fait penser à Michael Ondaatje et son Running in the Family, que j’ai adoré. J’ai quand même une préférence pour Sea of Poppies à cause de l’ampleur de la trame et tout le background historique, qui est le fruit d’une recherche approfondie, rendu avec beaucoup de fluidité.”