LIVRE-SÉLECTION DE DEBORAH JUBEAU: Élixir de BEAUTÉ

Deborah Jubeau est coordinatrice de projet dans l’audiovisuel. Gérer les équipes sur un tournage de pub, par exemple, c’est son affaire. Elle prend le temps de nous parler de ses lectures et les partage avec vous. Une sélection qui pourrait en dire davantage sur notre invitée.

Et j’ai su que ce trésor était pour moi

Jean-Marie Laclavetine

Pour réveiller Julia, Marc raconte. Il nous précipite avec elle dans un torrent de récits – dont celui de leur amour – où le burlesque le dispute au tragique, le suspens à l’émotion, la gravité au rire. “Je commence. Cesse de t’agiter sous ton drap blanc, Julia. L’hôpital, les tuyaux translucides qui te font une chevelure de déesse du futur, la musique des appareils, le clapotis des sandales sur le sol du couloir, les appels, les chariots, les murs pâles où danse la lumière, les reflets sur l’acier du lit, tout cela va s’évanouir. Chaque nuit je viendrai à ton chevet te raconter une histoire écrite pour toi dans la journée. Jusqu’à ce que tu reviennes. Attends-toi à des surprises.”

Julia est à l’hôpital, dans le coma. Toutes les nuits, Marc, son amour, son amant, la veille et lui raconte des histoires. La leur, de la rencontre à ces rares moments passés ensemble parce qu’il y a un autre homme dans sa vie, son mari “qu’elle ne quittera jamais”. Il l’emporte, elle, l’endormie, vers les rives des fictions qu’ils avaient l’habitude de s’échanger sur l’oreiller. Peut-être se réveillera-t-elle ?

La plume suave, ironique et élégante de Jean-Marie Laclavetine. Et j’ai su que ce trésor était pour moi, vibrant hommage au pouvoir de la littérature dans cette mince frontière qui sépare la réalité de ce qui ne l’est pas, ou alors, un peu… Tant d’histoires à se partager !

Dans ce roman, Laclavetine rappelle qu’il est aussi un fabuleux écrivain de nouvelles (Le rouge et le blanc), parfois tendres comme des caresses, parfois cruelles comme des griffures. Il y a beaucoup de récits dans Et j’ai su que ce trésor était pour moi. D’amour, presque toujours, car y a-t-il autre chose qui vaille la peine ? Ils se contaminent entre eux, se chevauchent et se font des clins d’œil. Et le regard de l’écrivain se fait complice avec son lecteur qui n’est pas dupe. Il se dévore, ce roman.

Le narrateur est un vieux tigre fatigué, mais son imagination ne l’est pas. Surtout quand il s’agit de faire remonter à la surface celle qui habite sa vie jusqu’à la possession. Le livre pourrait avoir une suite, mais taisons son dénouement et ses retorses pirouettes. Ce roman a été écrit pour les amoureux passés, présents et futurs. Ce n’est pas de la grande littérature ? C’est presque mieux, ce sont des soubresauts, des élans et des virevoltes au pays des sentiments.

Les hommes qui me parlent

Ananda Devi

“Tous ces hommes qui me parlent. Fils, mari, père, amis, écrivains morts et vivants. Une litanie de mots, d’heures effacées et revécues, de bonheurs révolus, de tendresses éclopées. Je suis offerte à la parole des hommes. Parce que je suis femme.” Ce récit autobiographique est une méditation sur l’existence, l’écriture, l’amour et la maternité, l’éducation, la solitude. Ananda Devi y évoque des souvenirs d’enfance, ses débuts en écriture, l’emprise de ces êtres dont l’amour, parfois, peut être une tyrannie. Alors vient l’envie de ne plus écouter ces hommes qui la musellent depuis si longtemps et de partir en brisant tout, comme le font souvent les personnages féminins de ses romans. “Toutes les femmes de mes livres me l’ont dit : affranchis-toi. C’était le message que je m’adressais. Et je ne m’écoutais pas.”

Ethnologue et traductrice, Ananda Devi a publié des recueils de poèmes, des nouvelles et des romans, notamment Ève de ses décombres (2006), récompensé par de nombreux prix. Elle est considérée comme l’une des figures majeures de la littérature de l’océan Indien.

Le premier méchant Miranda July

Cheryl, quadragénaire hypersensible, vit seule avec son globus hystericus, une boule d’angoisse dans la gorge. Elle travaille pour une association spécialisée dans l’autodéfense féminine. Et elle est persuadée qu’un de ses collègues est son âme sœur et qu’ils fileront bientôt le parfait amour. Quand ses patrons lui demandent si leur fille de vingt ans, Clee, peut s’installer chez elle pendant quelque temps, le monde maniaque de Cheryl la célibataire explose. Et pourtant c’est Clee, la bombe égoïste, blonde et cruelle, qui, à force de persécutions, va précipiter Cheryl dans le monde réel. Avec ce premier roman surprenant d’originalité et plein de malice, Miranda July s’impose comme une des nouvelles voix les plus inspirées de la littérature américaine.

Miranda July a grandi à Berkeley, en Californie, où elle a commencé sa carrière en écrivant des pièces de théâtre. Elle est à présent cinéaste, comédienne et auteur. Elle a écrit, réalisé et joué dans son premier long-métrage, Moi, toi et tous les autres, qui a obtenu un prix au Sundance Film Festival et quatre autres au Festival de Cannes, dont la Caméra d’Or.

Chanson douce

Leïla Slimani

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l’affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu, le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu’au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c’est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l’amour et de l’éducation, des rapports de domination et d’argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.

Leïla Slimani est née en 1981. Elle est l’auteur d’un premier roman très remarqué, Dans le jardin de l’ogre, paru en 2014 dans la collection blanche chez Gallimard.