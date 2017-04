LIVRES : Lancement de huit ouvrages de Pahlad Ramsurrun

Pas moins de huit livres signés, intégralement ou partiellement, Pahlad Ramsurrun, écrivain très connu du public mauricien, ont été lancés au siège de l’Arya Samaj Mandir de Beau-Bassin, sis rue Swami Dayanand. Six des huit livres sont en hindi et les deux autres en anglais.

Le lancement a marqué le 80e anniversaire de la naissance de l’écrivain. Toutefois, le lancement en une seule fois de plusieurs livres du prolifique Pahlad Ramsurrun ne date pas du samedi 8 avril de cette année. En fait, le record date de 1988 quand il avait lancé dix livres le même jour. Ces livres avaient été écrits en 1987. Il nous raconte ses exploits littéraires: «Pour moi, l’année 1987 a été l’année la plus productive quand j’ai écrit dix livres sur différents sujets et, en septembre, je suis allé en Inde avec tous mes manuscrits. Je suis resté à New Delhi et à Ajmer, où mes livres devaient être publiés par des éditeurs de renom. Les dix livres ont été lancés la même année. Huit livres ont été lancés à Beau-Bassin Arya Samaj Mandir en février 1988, par l’hon. Armoogum Parsuramen, ministre de l’Éducation. Au cours de l’année, j’ai reçu trois nouveaux livres de l’Inde et ils ont été lancés en novembre 1988. Sur quoi Rajendra Arun a écrit un article intitulé «Dix livres de Pahlad Ramsurrun en une année».»

De son côté, Somdath Buckhory avait salué l’exploit de Pahlad Ramsurrun en 1988 en ces termes: «Le lancement de dix livres en une année est sans aucun doute un record pour quelqu’un à Maurice.» Après 1988, Pahlad Ramsurrun a plusieurs fois fait sortir quatre ou cinq livres en une année. « J’ai lancé cinq livres et le magazine Indradhanush en 1996 et encore le même nombre de livres en 2003 en 2009 », nous confie Pahlad Ramsurrun. Et à la fin de la semaine dernière, l’écrivain mauricien le plus prolifique a remis cela avec le lancement de pas moins de huit livres.

L’invité d’honneur à cette fonction était le Président de la République p.i., Parasivum Pillay Vyapoory.

Un survol des huit ouvrages

« Mauritius ka Subodh Iithas » (Histoire de Maurice, lecture pour jeunes lecteurs et lectrices) raconte en hindi l’histoire de la République de Maurice, depuis les débuts de la colonisation à nos jours. L’auteur a adopté un style simple dans le dessein d’intéresser de jeunes lecteurs parmi les générations à venir. Cinq chapitres captivants retracent les périodes hollandaise, française et anglaise. Un chapitre est dédié à la période post-indépendante, sinon républicaine.

«Laharon ki Beti » (La fille des vagues) est une critique littéraire en hindi du roman d’Abhimanyu Unuth « Laharon Ki Beti ». Composé de neuf chapitres, le livre explore les différents thèmes développés par ce romancier. L’ouvrage est une critique approfondie du roman d’Annuth, originaire du village côtier de Quatre Sœurs.

« Mauritius ke Hindi Sevi Pahlad Ramsurrun ». Vingt-quatre auteurs mauriciens et dix-huit intellectuels indiens ont commenté ses œuvres littéraires et son engagement en tant que chercheur, historien, folkloriste, travailleur social et auteur de livres pour enfants et jeunes. Le livre contient aussi douze essais sur l’évolution du peuple mauricien.

«Gandhiji Bole Thé » (Gandhi Ji a dit), une critique littéraire du roman d’Abhimanyu Unuth intitulé “Gandhiji Bole Thé”. Composé de sept chapitres, ce livre analyse le contenu du roman, qui prend comme fil conducteur la visite de Mohandass Karamchand Gandhi à Maurice en octobre 1901. En annexe, cinq documents exhaustifs sur des faits historiques et ce qu’en dit le romancier.

« Mauritius ki Rochak Lok

Kathayen » Les contes s’accompagnent de notes de moral, à savoir : la patience mène vers le succès, alors que l’avidité attire les vices ; la foi, le travail et un comportement moral élèvent l’homme socialement.

« Mauritius ki Rochak Lok

Kathayen ». Ce livre pour enfants contient huit contes et de belles illustrations. Les histoires, situées dans des sites connus de Maurice, font ressortir d’instructives valeurs morales. Les deux volumes de cette série peuvent être étudiés par des élèves des cycles primaire et secondaire.

« A River of Stories » (Contes et poèmes du Commonwealth). Cet ouvrage est une anthologie de textes littéraires de 53 auteurs des pays du Commonwealth dont «The Diamond Fruit» de l’auteur mauricien Pahlad Ramsurrun. Ce texte figure sous le titre de « Up, Up And Away » à la page 98. L’histoire raconte les péripéties de l’aventure d’un jeune prince qui s’en va chercher une cure miraculeuse pour le mal dont souffre son père. Son parcours est parsemé d’obstacles qu’il surmontera avec courage et patience. La récompense n’en sera que plus douce.

« A River of Stories » (Contes et poèmes des pays du Commonwealth). Cet ouvrage est, comme le volume 3, consacré aux œuvres de 53 auteurs de pays du Commonwealth, dont le conte de l’auteur mauricien, « The Legend of the Wood Apple Princess » est reproduit à la page 58.