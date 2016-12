LIVRES : À lire en 2017

Nous n’avons pas terminé de dévorer les titres parus en 2016 que de nombreuses parutions sont prévues en 2017. Voici donc un aperçu des sorties repérées par Scope dans les maisons d’édition.

Nous proposons aussi un avant-goût poétique en kreol, Enn bouke bwa tanbour, du poète mauricien Michel Ducasse.

Enn bouke bwa tanbour, de Michel Ducasse

Editions vilaz métis

“L’une des qualités inédites de ce recueil réside non seulement dans la beauté des traductions qu’il propose mais également dans la sélection de textes qu’il offre et qui fait entendre côte à côte la poésie sulfureuse d’un Verlaine, le rythme touchant d’un Prévert, la voix puissante d’un Maunick, le cri nègre d’un Damas, les mots tendres d’un Apollinaire et la douce mélancolie d’un Tagore”, écrit l’universitaire Bruno Jean-François dans la préface du prochain ouvrage de Michel Ducasse, Enn bouke bwa tanbour. Ce beau livre de poésie sortira au cours du deuxième semestre de 2017. Les textes originaux seront reproduits dans l’ouvrage. Les droits ont été obtenus pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine public des maisons d’éditions concernées, dont Gallimard, Le Seuil, Seghers et Présence Africaine. Le traducteur a choisi de respecter la forme et la métrique des poèmes originaux.

Ce recueil illustré par des créations inédites en technique mixte du plasticien Ennri Kums et conçu graphiquement par Patrice Offman place la langue kreol sur un pied d’égalité avec la langue de Shakespeare et celle de Baudelaire. Le livre de Michel Ducasse a reçu la caution de l’Université de Maurice, qui y voit une contribution à solidifier le kreol, véritable ciment de la nation mauricienne. Ce projet s’inscrit donc également dans une démarche pédagogique, à l’heure de l’étude du kreol morisien dans les écoles et à l’université, avant son entrée dans les collèges.

Cet ouvrage en quatre parties donnera à lire vingt-six traductions de vingt-trois poètes, de Louis Aragon à W.B. Yeats, en passant par William Blake, René Char, Andrée Chedid, Paul Eluard, John Keats, Arthur Rimbaud… Des auteurs qui ont marqué le parcours poétique de Michel Ducasse, qui fêtera l’année prochaine ses quarante ans de poésie.

No Home, de Yaa Gyasi

Calmann-Lévy

Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant un incendie, laissant derrière elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et donne naissance à une autre fille, Esi. Ainsi commence l’histoire de ces deux demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans deux villages du Ghana à l’époque du commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Effia épouse un Anglais et mène une existence confortable dans le fort de Cape Coast, sans savoir que Esi, qu’elle n’a jamais connue, est emprisonnée dans les cachots du fort, vendue avec des centaines d’autres victimes d’un commerce d’esclaves florissant, avant d’être expédiée en Amérique où ses enfants et petits-enfants seront eux aussi esclaves.

Grâce à un collier transmis de génération en génération, l’histoire se tisse d’un chapitre à l’autre : un fil suit les descendants d’Effia au Ghana à travers les siècles, l’autre suit Esi et ses enfants en Amérique.

L’immeuble Christodora, de Tim Murphy

Plon

New York. Milly et Jared, couple aisé animé d’ambitions artistiques, habite l’immeuble Christodora, vieux building de Greenwich Village. Les habitants du Christodora mènent une vie de bohème, bien loin de l’embourgeoisement qui guette peu à peu le quartier. Leur voisin, Hector, vit seul. Personnage complexe, ce junkie homosexuel portoricain n’est plus que l’ombre du militant flamboyant qu’il a été dans les années quatre-vingt. Mateo, le fils adoptif de Milly et Jared, est choyé par ses parents, qui voient en lui un artiste. Mais le jeune homme, en plein questionnement sur ses origines, se rebelle contre ses parents et la bourgeoisie blanche qu’ils représentent.

Milly, Jared, Hector et Mateo, autant de vies profondément liées d’une manière que personne n’aurait pu prévoir. Dans cette ville en constante évolution, les existences de demain sont hantées par le poids du passé…

Apatride, de Shumona Sinha

Editions de l’Olivier

Esha a quitté Calcutta pour s’installer à Paris, la ville dont elle rêvait. D’année en année, les déceptions s’accumulent, tout devient plus sombre et plus violent autour d’elle. Elle s’épuise dans d’innombrables batailles, et ne se sent plus en sécurité. Issue d’une famille de paysans pauvres, Mina vit près de Calcutta. Par ignorance, ou par crédulité, elle est à la fois entraînée dans un mouvement d’insurrection paysanne qui la dépasse et dans une passion irraisonnée pour son cousin Sam, qui lui fait commettre l’irréparable.

Une bouffée d’air pur, de Amulya Malladi

Mercure de France

On est à Bhopal, en Inde, le soir du 3 décembre 1984, quand l’usine de gaz de l’Union Carbide explose, faisant des milliers de morts et de blessés. La jeune Anjali attendait ce jour-là son mari à la gare. Très indifférent à son égard, il a oublié de venir la chercher. Elle survivra, avec de lourdes séquelles, mais exige le divorce, ce qui est alors très choquant dans la bonne société indienne. Remariée plus tard à Sandeep, un homme bon qui l’aime et qu’elle aime, elle aura avec lui un petit garçon gravement handicapé physiquement, une conséquence de ce qu’elle a vécu à Bhopal.

Un jour, Anjali revoit par hasard son premier mari – qui découvre alors les catastrophiques suites de son insouciance d’autrefois. Peut-on oublier, peut-on pardonner, peut-on réparer ?