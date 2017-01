LIZIÉ DAN LA MAIN : Ouverture d’une école préprimaire à l’Académie des Aveugles

Hier après-midi a eu lieu l’ouverture d’une première école préprimaire à l’Académie des Aveugles du Centre Lizié dan la main. Un événement qui a eu lieu en présence de Reynolds Permal, le fondateur de Lizié dan la main et de Parmasivum Pillay Vyapooree, vice-président de la République. À cet effet des cannes blanches, de même que des montres parlantes et des plants, leur ont été offerts par le Lion’s Club de Rivière-Noire.

Reynolds Permal indique que cette école préprimaire est considérée comme « le petit regard de Lizié dan la Main » et compte une dizaine d’enfants. En 35 ans d’existence, l’école Lizié dan la Main a fait un travail en amont avec les aveugles et les non-voyants et a aussi lancé son académie des aveugles. Reynolds Permal, président de l’association, est né malvoyant avant de devenir non voyant. Il a décidé qu’il serait comme les autres et qu’il se consacrerait aux services des non-voyants et malvoyants. Lizié dan la Main a ainsi vu le jour pour montrer à la société que les autrement capables pouvaient aussi bien faire que les bien portants. « Notre credo a été de les amener à s’intégrer dans la société. La déficience visuelle n’est pas une fatalité. Nos adhérents se sont initiés à l’informatique à travers nos cours d’IT et on est fiers de leurs performances. C’était important d’avoir une école préprimaire et commencer dès le jeune âge un travail de base avec les petits. Les aveugles ont perdu la vue mais pas la vie. Il faut développer les autres sens et nous sommes un royaume de développement pour ceux qui ont une déficience visuelle. » Parmasivum Pillay Vyapooree a félicité Reynolds Permal pour le bon travail accompli et pour l’ouverture d’une nouvelle section préprimaire à l’Académie des Aveugles. « Il faut des techniques différentes pour surmonter le handicap. »