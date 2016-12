LOCATION DE TRANSATS : Des dommages de Rs 5 M réclamés à la Beach Authority

Un commerçant évoluant dans des affaires de location de transats et de parasols sur la plage publique de Pereybère, a remporté une étape en Cour suprême dans son litige l’opposant à la Beach Authority. Son procès en réclamation de Rs 5 M contre cette autorité a été maintenu en Cour suprême, selon un jugement interlocutoire rendu par le juge Prithviraj Fekna. Ce, malgré une objection de la Beach Authority, demandant à ce que la plainte du commerçant soit rejetée.

Le commerçant de profession soutient avoir évolué dans la location de transats et de parasols de plage depuis octobre 1998. Il relate que le 4 juin 2006, la Beach Authority, entrée en opération le 1er juin 2002, lui avait réclamé la somme de Rs 2 500 comme frais pour qu’il obtienne l’autorisation d’opérer sur la plage de Pereybère. Ayant réglé les frais requis le 2 août 2006, la Beach Authority lui avait fourni son permis d’opération. Toutefois, selon le commerçant, le 11 août 2006, il avait reçu une lettre de l’autorité l'informant que son permis ne sera pas renouvelé et qu’il arrivera à terme de son autorisation d’opérer à partir du 1er septembre 2006. Le commerçant devait apprendre par la suite que la Beach Authority avait octroyé ce permis d’opération à une tierce personne. Le commerçant soutient que le refus de la Beach Authority de renouveler son permis en 2006 lui avait causé préjudice, en sus du fait que l’organisation avait outrepassé ses pouvoirs en agissant de la sorte.

Avant la tenue du procès, la Beach Authority a soulevé une objection préliminaire, arguant que la plainte du commerçant doit être rejetée car aucun « tort » causé n’a été mentionné dans la plainte. « The plaintiff has failed to aver bad faith on the part of the Defendant », a-t-elle soutenu.

En réponse, le plaignant a relevé que selon les dispositions de la Beach Authority Act, la Beach Authority n’avait pas le pouvoir d’entreprendre des actions visant à réguler le commerce de location de transats et de parasols en 2006. L’autorité ne pouvait ainsi réclamer à un commerçant de payer des frais pour obtenir l’autorisation d’opérer son commerce. Ce n’est qu’en mai 2008 que la loi avait été amendée, investissant ainsi la Beach Authority des pouvoirs additionnels lui permettant de réguler ses activités commerciales sur la plage de Pereybère. De ce fait, le juge Fekna a rejeté l’objection préliminaire de la Beach Auhority et a ordonné à ce que le procès soit pris sur le fond.