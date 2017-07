L'OEIL DE…Clyde Vacher

Au village des Jeux, au bord de la lagune Ebrié à Abidjan, c'est la fête. Les épreuves sportives et culturelles terminées, les participants à ces 8e Jeux de la Francophonie se retrouvent pour chanter, danser et vibrer au rythme de cultures métissées. Canadiens et Togolais, Mauriciens et Roumains, Sénégalais et Malgaches… les jeunes de la Francophonie découvrent l'étendue et la diversité du monde.

Très belle ouverture pour nos sportifs et artistes. Il faut voyager, quitter son pays, pour comprendre notre chance. Lors d'un rassemblement organisé par la Mairie de Marcory, commune du grand Abidjan, des membres de la diaspora libanaise ivoirienne nous l'avouent, presque avec envie : « Vous avez un beau pays. Vous êtes magnifiques… Vous êtes le monde ! »

Ces jeux sont une bouffée d'oxygène pour notre sens d'appartenance. Belle communion entre les participants et le public présent sur les aires de compétition. Abidjan découvre les racines africaines de Maurice et de Rodrigues. En musique et en danse, nous avons su placer la barre très haut. Loin des discours pontifiants et des « on fera », la passion volontariste de nos artistes a vaincu.

La culture peut faire avancer notre île-nation. Et même si nos athlètes n'ont pas ramené plus de médailles, leur engagement a été salué par tous. Chapeau à ces jeunes qui, pour la plupart, se frottaient à des équipes plus aguerries et mieux préparées.

A nous d'y mettre les moyens maintenant. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, donnant de la voix dans les gradins et soutenant ses athlètes et artistes, motive ce Club Maurice pour le rendez-vous Indianocéanique de 2019. Les Jeux sont terminés, vive les jeux…