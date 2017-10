LOGEMENT : La MHC propose de nouveaux plans

La Mauritius Housing Company (MHC) a officiellement lancé un nouveau plan d’emprunt, baptisé « Myhome », pour la construction ou la rénovation de maisons. Les nouvelles offres proposent une baisse du taux d’intérêt avec un package de 4,85% pour les emprunts de plus de Rs 3 millions et de 4,95% pour ceux contractant moins de Rs 3 millions.

Lors d’un point de presse hier, le Chairman de la MHC, Deepak Balgobin, a avancé que « la compagnie veut désormais toucher la population dans son ensemble avec des produits exceptionnels mais aussi en ouvrant des branches à travers différentes régions du pays ». Selon lui, la MHC « a déjà déboursé à hauteur de Rs 1,1 milliard jusqu’à présent et espère pouvoir atteindre la barre de Rs 1,6 milliard d’ici la fin de l’année, ce qui constituerait un record pour la compagnie ». Le président du conseil d’administration de la MHC, lui, indique : « Nous voulons aider les gens dans la construction et la rénovation de leur maison. Cette nouvelle offre comporte plusieurs avantages, notamment un “voucher” de Rs 8 000 pour le demandeur d’un prêt à hauteur de Rs 1 million pour l’achat d’un chauffe-eau solaire. De plus, une assurance gratuite pour les trois premiers mois et le plan d’un architecte pour une maison d’une superficie inférieure à 150 m2 seront offerts. » Ce dernier a également affirmé que le projet annoncé au Hochet, à Terre-Rouge, sera relancé. « Nous avons déjà eu 150 réservations pour ce projet », a ensuite précisé Deepak Balgobin. À noter qu’une branche de la MHC ouvrira ses portes à Moka le mois prochain.