LOGEMENT - POSE DE DALLES : Rs 17,4 M distribuées à des bénéficiaires du Roof Slab Grant Scheme

Le ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a remis des chèques d’un montant de Rs 75 000 à quelques-uns des 289 bénéficiaires du Roof Slab Grant Scheme, lors d’une cérémonie au siège de la Rabita, hier après-midi, à Port-Louis.

De janvier 2015 à ce jour, 3 557 familles ont bénéficié du Roof Slab Grant Scheme. Parmi, 3 003 familles ont des revenus mensuels de moins de Rs 10 000 et 554 familles reçoivent entre Rs 10 000 et Rs 15 000 par mois. Showkutally Soodhun a déclaré que le gouvernement s’évertue à construire des maisons pour les familles aux revenus modestes. « À la fin de notre mandat de cinq ans, nous aurons construit plus de 7 000 maisons contre 2 883 seulement pour Ramgoolam en dix ans. Nous dépensons aussi une somme de Rs 448 M pour réparer les maisons construites par le gouvernement de Ramgoolam. Ou gagn onte kan ou get lakaz ki finn aranze », a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué que les maisons construites actuellement sont dotées de deux chambres au lieu d’une, avec la possibilité d’en installer une troisième. Selon lui, ces logements coûtent Rs 1,4 M l’unité, dont Rs 1 M est offerte aux bénéficiaires. Ces derniers doivent, pour leur part, régler les Rs 400 000 restantes sur une période de 20 ans. En outre, les bénéficiaires ne paient pas pour le terrain.

Poursuivant, Showkutally Soodhun a indiqué qu’il s’occupe aussi des squatters. « Il y avait 500 squatters à Port-Louis, dont des Rodriguais. Certains de ces squatters possèdent quatre logements bâtis en illégalité sur des terres. Il y a beaucoup d’irresponsables parmi eux. Nous leur offrons des terres, de l’argent, mais ils ne veulent pas partir. La dernière fois, la maison d’une personne a été brûlée. Je lui ai offert une nouvelle maison, qu’il a transformée en ‘godown’. Et lui, il vit toujours dans un conteneur », a soutenu le ministre du Logement. Et de poursuivre : « je vous le dis, il n’y aura plus de squatters à Port-Louis. »

Par ailleurs, Showkutally Soodhun a aussi parlé du chômage dans le pays. « Si une personne dit qu’elle est sans emploi, elle ment. Là, on a besoin de 3 000 maçons, charpentiers, aide-maçons, plombiers, et électriciens qu’on paiera Rs 1 000 par jour. Mais on n’en trouve pas », a-t-il déclaré. Selon lui, certaines personnes ne veulent pas faire d’efforts. « Elles veulent tout avoir facilement », a-t-il observé.