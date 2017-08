LOGEMENT - SOUS LE SITE AND SERVICES SCHEME : Quarante familles obtiennent des lots de terrain à Glen-Park

Le NHDC a tiré au sort hier des bénéficiaires des lots de terrains sous le Site and Services Scheme. Quarante familles ont bénéficié de ces lots de terre à Glen-Park. Présent, le ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a soutenu qu’il ne reste plus que 453 squatters dans le pays. Il a appelé ces derniers à venir s’enregistrer afin que le gouvernement puisse les aider à trouver un toit.

« Tou dimounn bizin vinn proprieter enn lakaz. Nou ti promet ki dan 5 an nou pou konstrir 10 000 lakaz. Zordi ena zis 453 squatters ki reste dans sa pei-la », a déclaré Showkutally Soodhun. Ce dernier a soutenu que le problème reste l’argent et a rappelé que le gouvernement indien a fait don de plusieurs millions de roupies pour la construction de maisons. Le ministre a aussi fait ressortir qu’il y a un besoin pressant de venir en aide aux habitants de Baie-du-Tombeau qui, dit-il, « vivent dans une situation précaire ».

Les quarante familles qui ont obtenu hier un lot sous le Site and Services Scheme pourront construire sur un terrain de 50 toises entièrement viabilisé. Également présent à cette cérémonie, le ministre des Infrastructures publiques et député de cette circonscription, Nando Bodha, a salué la démarche du ministre Soodhun pour offrir un toit à tout un chacun et a rappelé les objectifs du gouvernement. Nando Bodha a aussi soutenu que le gouvernement lancera bientôt un Building Control Office pour régulariser la construction. Ceux qui ont eu des problèmes avec des contracteurs pourront porter plainte auprès de ce bureau. Un Fire Code sera aussi introduit pour la sécurité dans les maisons.

Également présent, le ministre de la Sécurité sociale, Etienne Sinatambou, a fait un plaidoyer pour le Metro Express. « Mo pou prouve ki sa apel Metro Express, pa tram », a-t-il déclaré. Il est aussi revenu sur les tensions avec les médecins autour du shift system. « Si ces mesures vont bénéficier à la population, nous ne pouvons reculer », soutient Etienne Sinatambou.