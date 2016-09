J’ai eu l’occasion de visiter le parc de construction de Bramsthan. Le mot « visite » n’est pas tout à fait exact car les maisons sont fermées. Mais il y a tant de portes et de fenêtres que l’on peut facilement voir tout l’intérieur : salle de séjour, 1 chambre de dimension passable, un réduit pour un lit de camp, ni table, ni chaise ; petite cuisine, douche, WC.

Vos architectes ne savent-ils pas qu’à multiplier les ouvertures, on ne peut plus placer un meuble ? Donnez-moi le contrat, je ferai mieux !

Les maisonnettes sont tellement rapprochées les unes des autres que si l’on éternue dans A1, A2 sursaute. Ce parc à logements, comme celui de Quatre-Cocos, est livrable depuis deux ou trois mois, mais personne n’y habite.

On ne peut pas vivre là-dedans ! Et dire aux gens qu’ils peuvent construire en hauteur, mais pour construire, il faut de l’argent… c’est ça l’ennui.

Proposer ces nids à rats à une famille, c’est insolent! C’est les mépriser.

Il est indispensable pour un humain d’être capable de se déplacer mentalement. C’est-à-dire : se mettre à la place de… Voir les choses comme l’autre les voit et les vit. Quand cette possibilité fait défaut, c’est l’humanité en soi, qui commence à disparaître… c’est grave.

Je reproduis ici quelques lignes – hélas toujours actuelles – que j’avais écrites sous le titre « Vingt-trois – vingt-cinq mètres… » dans la page Forum du Mauricien du 9 novembre 2011 :

« Ainsi les enfants pourront suivre des cours d’information sexuelle dispensés « live » à domicile. Qu’ils ne dorment pas en classe après des nuits agitées, peuplées d’images fantasmagoriques. Qu’à l’adolescence, ils sachent résister aux sollicitations envahissantes dont ils seront l’objet. Que la cervelle en feu, les sens en ébullition, ils ne cherchent (ni ne trouvent) un abri de fortune pour leurs ébats. Voyous, vauriens, violeurs, irrespectueux de tout, ils allongeront la liste des bénéficiaires des logements « sociaux », parmi lesquels les prisons… »

Et la tristesse, c’est que dans un coin de votre tête, vous pensez : les pauvres n’ont pas de droits. Les riches, parce qu’ils sont riches, ont des droits, pas les pauvres. Eux n’ont que des devoirs. Et ainsi, ils seront contraints d’accepter vos propositions.

J’espère que tous les députés ont lu l’excellent article de Rambassun Sewpal, « Decent Housing » in Forum du 22 août 2016. Il dit entre autres que le Budget 2016-17 a prévu 1 900 unités de 50m2. Qu’est-il ?

Ce que le gouvernement fait envers le pauvre est vraiment inhumain. Et de plus – ce qui pourrait vous toucher davantage – ce n’est même pas un calcul politique intelligent… Et par ailleurs vous dépensez des sommes astronomiques en loyers pour bureaux.

3,000 m2 -> 1 million 300 mille par mois.

5 étages à Newton Tower -> 2 millions 250 mille.

En 2019, la note totale atteindra 4 milliards. Et pas d’argent pour les logements. sociaux.