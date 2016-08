Le logo du PMO sur celui d’un démarcheur de cinéma

Un ressortissant étranger, probablement de nationalité indienne ou fidjienne, n’a pas trouvé mieux pour rendre sa démarche crédible. Il affiche le logo et les armoiries du Prime Minister’s Office en tête de carte de visite avec également des logos de la MTPA et du ministère du Tourisme. Et cela sans aucune autorisation au préalable. Il se présente comme Head of International Film Production and Talent Development et ses cibles de prédilection sont des producteurs de films indiens, à qui il promet monts et merveilles contre paiement de commissions. Certains de ces producteurs étrangers se sont fait prendre mais n’ont pas voulu protester officiellement vu les connexions à haut niveau de cet étranger, qui a épousé une Mauricienne. Mais les risques d’escroquerie se font de plus en plus précis….

La prise de contrôle du NPF par la MRA fait craindre le pire

Le président de la Government Services Employees Association (Social Security Branch), Ismaël Sheikh Issack Imrith, a écrit au Premier ministre pour faire état des appréhensions et de la frustration des fonctionnaires du ministère de la Sécurité sociale. Le budget prévoit la conversion de la Mauritius Revenue Authority comme agent collecteur pour le Fonds national de pension et le National Savings Fund. Le syndicat sollicite une rencontre avec le chef du gouvernement pour discuter des conséquences de cette mesure.

« You would agree that it is quite unfair and inconceivable that the NPF/NSF is practically hijacked by a stroke of the pen without recognising the valuable efforts and contributions of the ‘Enforcement Officers’ from the ‘Social Security Cadre’ so far. It is not exactly a rest cure to build up an institution which can so proudly claim to have a portfolio of more than Rs 115 billion », fait comprendre le syndicaliste, qui rappelle que cet édifice dans la politique sociale du gouvernement a été consolidé par des Social Security Cadres au cours de ces 38 dernières années avec également un système informatique sans faille assurant la bonne marche de ce département

« The Union fails to understand why the MRA shall take over an organization which has stood the test of time so remarkably and for which all actuarial reports indicate that it is ‘safe’ for at least the next five decades », conclut le syndicaliste dans son appel au Premier ministre.

Du rififi à BBRH

Une conseillère du Muvman Liberater de Beau-Bassin/Rose-Hill qui s’affiche avec des personnes connues pour leur implication dans divers délits de drogue et qui les encourage à faire pression sur la mairie pour l’ouverture non-stop du jardin qui se situe près de leur domicile. Cela s’est passé à Plaisance le mercredi 17 août.

Cette affaire a provoqué un vif émoi dans la région et des habitants qui craignent une prolifération de la drogue dans leur quartier ont pris à partie la conseillère et ils ont même adressé une lettre au maire ML Ken Fong pour protester contre le fait que sa collègue de parti s’affiche avec des gens connus pour leur dossier chargé en matière de trafic de stupéfiants et pour insister que les heures d’ouverture de ce jardin, de 15h30 à 18h30, restent inchangées. Le maire a diligenté une enquête qui n’a rien donné, la conseillère plaidant l’ignorance, ce qui n’a convaincu personne.

Autre grief entendu ces derniers jours, l’ouverture d’une maison de jeu et d’organisation de paris sur la route de Beau-Bassin près du carrefour dense du rond-point. Les protestations des riverains n’ont rien donné, la mairie ayant agréé à la demande de l’opérateur. Qu’il est loin le temps où l’administration des villes sœurs était une référence, se lamentent avec regret les habitants de ce quartier. Comme on peut les comprendre !

Plusieurs cordes à l’Ark de BDO

Récemment dénoncé pour être, depuis quelque temps, à toutes les sauces et pour avoir été l’administrateur de la BAI et au coeur de la «vente» de l’hôpital Apollo Bramwell à la compagnie Omega Ark, le cabinet BDO n’en a cure et poursuit ses opérations visant à montrer qu’elle a plusieurs cordes à son Ark et même des ballons ronds au pied pour épater les décideurs. Dernière trouvaille, l’invitation faite à Gary Bailey, ancienne gloire du foot qui s’est converti en consultant, pour un séminaire de deux jours sur le thème Success under pressure. Celui qui avec sa femme Michelle Mc Lean-Bailey, une ancienne Miss Universe, ont vendu leurs conseils à quelques grosses boîtes internationales étaient les invités de marque du Premier ministre mercredi.

Pour cette visite de courtoisie au PMO, les consultants anglais étaient accompagnés de Yacoob Ramtoola et Baboo Rajpati. Pour ceux qui ont eu le courage de regarder cet événement à la télévision dont le journal n’a pas changé d’un iota, tout ce qu’ils retiennent de cet entretien qui a mobilisé le temps que l’on pensait “précieux” de sir Anerood Jugnauth, c’est que Gary Bailey et son épouse ont appris et répété en chœur que “we know that your Prime minister is a great fan of Manchester United”.

MBC : retour aux recettes de Callikan

En dépit des promesses et des annonces, la télévision du gouvernement Lepep continue à ressembler à celle du gouvernement PTr. Cette ressemblance sera accentuée dans les semaines à venir avec la décision de la direction de reprendre une recette de la précédente : la diffusion des émissions radiophoniques filmées. Autrement dit, de la radio-vision. Sous Callikan, une série d’émissions radio, dont des débats, avaient été filmées pour être diffusées à la télévision. Cette recette, qui permet de remplir les grilles des programmes de télévision, sera ainsi remise à la mode. La direction a donné l’ordre de faire l’acquisition de cameras automatiques bon marché pour cela. Comme quoi, plus ça change, plus c’est la même chose.